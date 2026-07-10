ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಹೋಗಲು ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕರಗಿಸಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಮಾಡಬಹುದಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿವು
ಹೊರಗಿನ ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾಲೊರಿ ಕರಗಿಸಲು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : July 10, 2026 at 9:17 AM IST
ಮಾನ್ಸೂನ್ನಲ್ಲಿ ಮೋಡ ಕವಿದ, ತುಂತುರು ಮಳೆ ನಿರಂತರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಚ್ಚರಗೊಳ್ಳುವುದು ನಮಗೆ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ನಡಿಗೆಯ ಬೂಟುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸರಿಸುತ್ತೇನೆ. ನಾಳೆ ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಪುನರಾರಂಭಿಸೋಣ ಎಂದು ಯೋಚಿಸುತ್ತೇವೆ. ಆದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕಂಬಳಿ ಹೊತ್ತುಕೊಂಡು ಮಲಗಿ ತಡವಾಗಿ ಏಳುತ್ತೇವೆ. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ವಿಳಂಬವು ಸುಲಭವಾಗಿ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ವಿಸ್ತರಿಸಬಹುದು, ಮಳೆಗಾಲವು ನಾವು ತುಂಬಾ ಶ್ರಮಿಸಿ ಸ್ಥಾಪಿಸಿದ ವ್ಯಾಯಾಮ ದಿನಚರಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸಬಹುದು.
ನೀವು ವಾಕಿಂಗ್ ಇಲ್ಲವೇ ಜಿಮ್ಗೆ ಹೋಗಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿದ್ದರೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು. ತೂಕ ಇಲ್ಲವೇ ಅಥವಾ ದುಬಾರಿ ಉಪಕರಣಗಳಿಲ್ಲದೇ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಮಾಡಬಹುದಾದ ಎಂಟು ಸರಳ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ಹಾಗೂ ಕಿಟಕಿಯ ಮೂಲಕ ತಣ್ಣನೆಯ ಗಾಳಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುತ್ತೇವೆ.
ಒಳಾಂಗಣ ವಾಕಿಂಗ್: ನಿತ್ಯ ಬೆಳಗಿನ ನಡಿಗೆಗೆ ಒಗ್ಗಿಕೊಂಡಿರುವವರಿಗೆ ಮಳೆಗಾಲವು ಒಂದು ಅಡಚಣೆಯಾಗಬಹುದು. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ವಾಸದ ಕೋಣೆ ಅಥವಾ ಆವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಜಾಗವನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿಯೇ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು, ನಿಮ್ಮ ಮೊಣಕಾಲುಗಳನ್ನು ಎತ್ತರಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳನ್ನು ತೀವ್ರವಾಗಿ ತೂಗಾಡುತ್ತಾ ಕೋಣೆಯ ಒಂದು ತುದಿಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ತುದಿಗೆ ಚುರುಕಾಗಿ ನಡೆಯಬಹುದು. ಸಕ್ರಿಯ ತೋಳಿನ ಚಲನೆಗಳೊಂದಿಗೆ ನಡೆಯುವುದು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತ ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಾಂಗಣ ನಡಿಗೆಯಂತೆಯೇ ತೃಪ್ತಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಕರ್ಯದಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಮಾಡಲು ನಿಮಗೆ ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ಹೈ-ಇಂಟೆನ್ಸಿಟಿ ಇಂಟರ್ವಲ್ ಟ್ರೈನಿಂಗ್: ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ಸುಡಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ HIIT ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಜಂಪಿಂಗ್ ಜ್ಯಾಕ್ಗಳು, ಸ್ಕ್ವಾಟ್ಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಾರೋಹಿಗಳಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ..., ನೀವು 30 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ತೀವ್ರವಾಗಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬಹುದು, ನಂತರ 15 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬಹುದು. ಈ ಚಕ್ರವು ದೇಹದ ಚಯಾಪಚಯ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೇ, ಮಳೆಗಾಲದ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುವ ಆಲಸ್ಯ ಹಾಗೂ ಆಯಾಸ ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಪವರ್ ಯೋಗ ಬೆಸ್ಟ್: ಆಕಾಶವು ಮೋಡ ಕವಿದಿರುವಾಗ ಮತ್ತು ವಾತಾವರಣವು ಕತ್ತಲೆಯಾದಾಗ, ನಮ್ಮ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಕುಸಿಯುವುದು ಸಹಜ. ಪವರ್ ಯೋಗವು ಆ ಆಯಾಸವನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೇಹವನ್ನು ಅಪಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುತ್ತದೆ. ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಯೋಗಕ್ಕಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಪವರ್ ಯೋಗವು ಸೂರ್ಯ ನಮಸ್ಕಾರ, ವಿರಭದ್ರಾಸನ ಹಾಗೂ ಸಮತೋಲನ ಭಂಗಿಗಳಂತಹ ಅನುಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಉಸಿರಾಟದ ತಂತ್ರಗಳೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಕ್ರೊನೈಸ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ವೇಗದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ ದಿನಚರಿ: ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಕಿಬ್ಬೊಟ್ಟೆಯ ಪ್ರದೇಶ, ಪ್ರಮುಖ ಸ್ನಾಯು ಗುಂಪುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಯೋಗಾ ಮ್ಯಾಟ್ ಬಳಸಿ, ನೀವು ಲೆಗ್ ಲಿಫ್ಟ್ಗಳು (30 ಅಥವಾ 60 ಡಿಗ್ರಿ ಕೋನಗಳಲ್ಲಿ), ಪೈಲೇಟ್ಸ್ ಕೋರ್ ವ್ಯಾಯಾಮದಂತಹ ನಿಯಂತ್ರಿತ ಚಲನೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸಬಹುದು. ಸ್ನಾಯುಗಳೊಳಗಿನ ಒತ್ತಡದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಭಾರವಾದ ತೂಕ ಅಥವಾ ಸಲಕರಣೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲದೇ ಭಂಗಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು, ದೇಹವನ್ನು ಟೋನ್ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ದೇಹದ ತೂಕದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು: ಡಂಬ್ಬೆಲ್ಸ್ ಅಥವಾ ಬಾರ್ಬೆಲ್ಸ್ ನಂತಹ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಎತ್ತಲು ಜಿಮ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ದೇಹದ ತೂಕವನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ನೀವು ಪುಷ್ಅಪ್ಸ್, ಲಂಜ್ಸ್, ಗ್ಲುಟ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ಸ್ ಹಾಗೂ ಚೇರ್ ಡಿಪ್ಸ್ (ಮನೆಯ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ) ನಂತಹ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿ ವ್ಯಾಯಾಮವನ್ನು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ತಕ್ಷಣ ಮುಂದಿನದಕ್ಕೆ ಮುಂದುವರಿಯಿರಿ. ಸ್ನಾಯುವಿನ ಬಲವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಇದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ದಿನಚರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಖುಷಿಯಾಗಿ ನೃತ್ಯ: ನೀವು ಅದನ್ನು ಕೆಲಸ ಎಂದು ನೋಡುವ ಬದಲು ಸಂತೋಷದಿಂದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ಲವಲವಿಕೆಯ ಹಾಡುಗಳನ್ನು ನುಡಿಸಬಹುದು, 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ನೃತ್ಯ ಮಾಡಬಹುದು. ನೃತ್ಯವು ಇಡೀ ದೇಹವನ್ನು ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಕಾರ್ಡಿಯೋ ವ್ಯಾಯಾಮವಾಗಿದೆ. ಕ್ಯಾಲೊರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಸುಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಇದು ಮೆದುಳಿನಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಬಿಡುಗಡೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಯಾವುದೇ ಆಲಸ್ಯವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಹೋಗಲಾಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಮೆಟ್ಟಿಲು ಹತ್ತುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು: ನಿಮ್ಮ ಮನೆ ಅಥವಾ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಸಂಕೀರ್ಣದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಿದ್ದರೆ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಉತ್ತಮವಾದ ಜಿಮ್ ಲಭ್ಯವಿಲ್ಲ. ಸ್ಥಿರವಾದ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳನ್ನು ಹತ್ತುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕಾಲು, ಸೊಂಟದ ಸ್ನಾಯುಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಹೊರಾಂಗಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯಂತೆಯೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಮತ್ತು ಕರು ಸ್ನಾಯುಗಳನ್ನು (Calf Muscle) ಬಲಪಡಿಸಲು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸರಳವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮ ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ.
ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ವ್ಯಾಯಾಮ: ನಿಮ್ಮ ದೇಹವು ಯಾವಾಗಲೂ ತೀವ್ರವಾದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಿಗೆ ಸಿದ್ಧವಾಗಿಲ್ಲದಿರಬಹುದು. ನೀವು ದಣಿದ ದಿನಗಳು ಇರುತ್ತವೆ. ಅಂತಹ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಲಗುವ ಬದಲು, ದೈಹಿಕ ಒತ್ತಡವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬಹುದು. ಸೋಫಾದ ಮೇಲೆ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಮುಂದೆ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ಬೆನ್ನು ಮತ್ತು ಕುತ್ತಿಗೆ ನೋವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ತೋಳುಗಳು ಮತ್ತು ಕಾಲುಗಳನ್ನು ಸ್ಟ್ರೆಚಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ನೀವು ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ದೇಹವು ಹಗುರವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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