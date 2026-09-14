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ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಬಳಸಿ ಧೂಪ ಹಾಕಿದರೆ ಹಲವು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು: ಜ್ಯೋತಿಷಿ

ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದರಿಂದ ವಿವಿಧ ಶುಭಫಲಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

BAY LEAF TEJ PATTA BAY LEAF BENEFITS ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 14, 2026 at 4:48 PM IST

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ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಅಥವಾ ಪಲಾವ್ ಎಲೆ (Bay Leaf) ಕೇವಲ ಅಡುಗೆಯ ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ, ಭಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲೂ ವಿಶೇಷ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಅನೇಕರು ಇದನ್ನು ಭಾರತೀಯ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಮಸಾಲೆ ಪದಾರ್ಥವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿದರೂ ವೈದಿಕ ಹಾಗೂ ಆಯುರ್ವೇದ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳಲ್ಲಿ ಇವು ವಹಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ತಿಳಿದಿದೆ.

ಬೇ ಲೀಫ್‌ಗಳನ್ನು (Bay Leaves Spiritual Benefits) ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮನೆಗೆ ಶುಭಫಲಗಳು ಲಭಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕತೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸಲು ಅನುಕೂಲ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಏಕೆ ಬೇಕು? ಆಹಾರಕ್ಕೆ ರುಚಿ ಹಾಗೂ ಸುವಾಸನೆಯನ್ನು ನೀಡಲು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಈ ಸರಳ ಎಲೆಯು ಶುದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ರಕ್ಷಣೆಯ ಸಂಕೇತವಾಗಿದೆ. ಇದು ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳು, ಆಶಯಗಳನ್ನು ಸಾಕಾರಗೊಳಿಸುವ ಹಾಗೂ ಬಲಪಡಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ನಂಬಲಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಾಚೀನ ಧರ್ಮಗ್ರಂಥಗಳು ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳು ಮತ್ತು ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಒಂದು ಎಲೆಯು ಸಂಪೂರ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಬದಲಾಗಿ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವ, ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸುವ, ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆಗೆ ಅನುಕೂಲವಾಗುವ ದೈವಿಕ ಶಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಲು ಇದು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಶುದ್ಧೀಕರಿಸುವ ಗುಣ: ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ಸುಟ್ಟಾಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮುವ ಸುವಾಸನೆಯುಕ್ತ ಹೊಗೆಯು ನಿಮ್ಮ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ನಿಶ್ಚಲ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತಟಸ್ಥಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಸಂಪತ್ತನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲು, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಧೂಪದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಹಿಂದಿನ ಕರ್ಮದಿಂದ ಉಂಟಾದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಅಡೆತಡೆಗಳನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೂಲಭೂತ ವಿಧಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸದೆ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.

ಯಶಸ್ಸು ಹಾಗೂ ಶಾಂತಿ: ಭಾರತೀಯ ಸಂಪ್ರದಾಯಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಗಳು ಯಶಸ್ಸು ಮತ್ತು ಶಾಂತಿಯ ಸಂಕೇತಗಳಾಗಿವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಸಮೃದ್ಧಿಗಾಗಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ದೇವಿಯ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆಯುವ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಮನೆಯ ಪವಿತ್ರ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಇಡುವುದರಿಂದ ದೃಷ್ಟಿ ದೋಷವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಬಹುದು, ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ದುರದೃಷ್ಟಗಳು ದೊಡ್ಡ ವಿಪತ್ತುಗಳಾಗಿ ಬದಲಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಬಹುದು. ಇವುಗಳ ವಿಶಿಷ್ಟ ಗುಣಗಳು ಜಾತಕದಲ್ಲಿ ಗುರು ಮತ್ತು ಶುಕ್ರ ಗ್ರಹಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಆಸೆಗಳ ಈಡೇರಿಕೆ ತ್ವರಿತಗೊಳಿಸುತ್ತೆ: ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಸಂಕಲ್ಪಗಳಿಗೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಈಡೇರಿಸುವಲ್ಲಿ ಅದ್ಭುತಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ಇಷ್ಟೇ, ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಬರೆಯಿರಿ. ಕರ್ಪೂರದೊಂದಿಗೆ ಅದನ್ನು ಸುಟ್ಟು, ಅದರ ಹೊಗೆಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಸೆಯನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮಾಂಡಕ್ಕೆ ತಲುಪಿಸಿದಂತಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಜ್ಯೋತಿಷಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ಲೇಖದಲ್ಲಿ ನೀಡಿರುವ ವಿವರಗಳು ಕೆಲವು ತಜ್ಞರ ಅಭಿಪ್ರಾಯವಾಗಿವೆ. ವಿವಿಧ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿನ ಉಲ್ಲೇಖಗಳನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಹೇಳಿಕೆಗಳಿಗೆ ಆಧುನಿಕ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಪುರಾವೆಗಳು ಇರದಿರಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ಓದುಗರು ಗಮನಿಸಬೇಕು. ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಷ್ಟರಮಟ್ಟಿಗೆ ನಂಬಬೇಕು ಎಂಬುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.

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ಬಿರಿಯಾನಿ ಎಲೆಯ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
BAY LEAF SPIRITUAL BENEFITS

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