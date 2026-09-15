₹3,383 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಮೌಲ್ಯದ ಆಸ್ತಿ ಒಡೆಯ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕನಿಂದ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ: ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಲು ಕಾರಣವೇನು ಗೊತ್ತೇ?
ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿಯ ಒಡೆಯ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ತಮ್ಮ ಐಷಾರಾಮಿ ಜೀವನ ಬದಿಗಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿರುವುದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ತೀವ್ರ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವೇನು? ಇಲ್ಲಿದೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ.
Published : September 15, 2026 at 1:53 PM IST
ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳು ಅನುಯಾಯಿಗಳ ಪಡೆ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ದುಬಾರಿ ಕಾರುಗಳಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕರೊಬ್ಬರು ಇದಕ್ಕೆ ತದ್ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಓಡಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಆಸ್ತಿ ಹೊಂದಿರುವ ಈ ಜನಪ್ರತಿನಿಧಿಯು ತಮ್ಮ ರಾಜಕೀಯ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಹಾಗೂ ಐಷಾರಾಮಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಮುಂಬೈ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಎಲ್ಲೆಡೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಗ್ರಾಸವಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ನ ಬಿಜೆಪಿ ಶಾಸಕ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿದ ವಿಡಿಯೋ ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಭಾರೀ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿದೆ. 2024ರ ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ ವಿಧಾನಸಭಾ ಚುನಾವಣೆಯ ಅಫಿಡವಿಟ್ನಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ₹3,383 ಕೋಟಿಗೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ್ದರು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷ ಧರಿಸಿ, ತಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಮರೆಮಾಚುವ ಮೂಲಕ ಘಾಟ್ಕೋಪರ್ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದ ಬಳಿ ಭಿಕ್ಷೆ ಬೇಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ವೀಕ್ಷಿಸಿದ ಅನೇಕ ನೆಟ್ಟಿಗರು ಅಚ್ಚರಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದಾರೆ.
घाटकोपर चे कोट्याधीश आमदार पराग शहा जेव्हा वेषांतर करून घाटकोपर च्या रस्त्यावर भिकारी बनून फिरतात…!!! आपल्या गुरूने दिलेली आज्ञा पाळून पाच हजार कोटी चे मालक असलेले आमदार पराग शहा यांनी एक दिवस त्यांच्या मतदार संघ घाटकोपर पूर्व मध्ये भिकारी बनून दिवस काढला..!! तेव्हा काय घडले पहा https://t.co/eEXw9I1joo— Siyadivinelybeautyful 🇮🇳 (@Siya83377032) September 13, 2026
ಕೋಟ್ಯಧೀಶ್ವರ ಭಿಕ್ಷಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಏಕೆ?: ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿಗಳು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಧರಿಸಿರುವುದು ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಕ್ಕಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ 'ಪರ್ಯೂಷಣ ಪರ್ವ' ಹಬ್ಬ ಹಾಗೂ ಜೈನ ಧರ್ಮದ 'ಚಾತುರ್ಮಾಸ' ಅವಧಿಯ ಆಚರಣೆಯ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂತ ನಮ್ರಮುನಿ ಮಹಾರಾಜ್ ಸಾಹೇಬ್ ಅವರ ಆಧ್ಯಾತ್ಮದ ಸಂದೇಶದಿಂದ ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿ ಈ ಉಪಕ್ರಮ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಡವರು, ನಿರ್ಗತಿಕರು ಹಾಗೂ ಇತರರ ಸಹಾಯವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುವವರ ಬದುಕಿನ ಕುರಿತು ನೇರ ಅನುಭವ, ಅರಿವು ಪಡೆಯುವುದು ಈ ವೇಷ ಧರಿಸಿರುವುದರ ಹಿಂದಿನ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ತಮ್ಮ ವೇಷವನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬದಲಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ಸಾಮಾನ್ಯ ಭಿಕ್ಷುಕನಂತೆ ಬೀದಿಗಿಳಿದು ಸಹಾಯ ಕೋರಿದರು.
ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮತ್ತು ಸಹಾನುಭೂತಿ: ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರಿಗೆ ಹಲವು ಅನುಭವಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ಕೆಲವು ಜನರು ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದೆ ನಡೆದರೆ, ಇನ್ನು ಕೆಲವರು ಸಹಾನುಭೂತಿ ತೋರುವ ಮೂಲಕ ಹಣ ನೀಡಿದರು ಹಾಗೂ ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಆಹಾರ ನೀಡಿದರು. ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ, ಕೆಲವು ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ಅವರನ್ನು ಕೆಲವು ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ಹೇಳಿರುವುದು ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಸಮಾಜದ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಮಾತ್ರ ತೀವ್ರವಾಗಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುವುದು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸದ ಕುರಿತು ಪ್ರಮುಖ ಚರ್ಚೆಗೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ.
ವೇಷದೊಂದಿಗೆ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಕೂಡ ಬದಲು: ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ಕೆಲವು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ತಮ್ಮ ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷವನ್ನು ಕಳಚಿ ಸಹಜ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಮರಳಿದರು. ಭದ್ರತಾ ಸಿಬ್ಬಂದಿ ಮತ್ತು ಐಷಾರಾಮಿ ಕಾರುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಮ್ಮ ಯಥಾಸ್ಥಿತಿಯ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವದೊಂದಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಮರಳಿದಾಗ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮಾತ್ರ ತಕ್ಷಣವೇ ಬದಲಾಯಿತು. ಕೆಲ ಹೊತ್ತಿ ಹಿಂದೆ ಅವರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದ್ದ ಜನರು, ಇದೀಗ ಅವರನ್ನು ಗುರುತಿಸುವ ಮೂಲಕ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಂಡು ಸ್ವಾಗತಿಸಿದರು. 'ನಾವು ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಅವರ ನೈಜ ಗುಣನಡತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರ ಬಾಹ್ಯ ನೋಟ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಆರ್ಥಿಕ ಸ್ಥಿತಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತೇವೆಯೇ' ಎಂಬ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿತು.
🙏 पवित्र पर्युषण पर्व पर एक प्रेरणादायी अनुभव 🙏 परम पूज्य राष्ट्रसंत श्री नम्रमुनि महाराज साहेब ने अपने प्रवचन में समाज के जरूरतमंद लोगों के प्रति संवेदनशीलता, करुणा और मानवता का संदेश दिया। गुरुदेव की आज्ञा का पालन करते हुए वेशभूषा बदलकर घाटकोपर रेलवे स्टेशन परिसर में आम नागरिकों के बीच समय बिताया और उनके जीवन की वास्तविकताओं को करीब से अनुभव किया। #ParyushanParv #NammramuniMaharajSaheb #Paryushan2026 #SevaBhaviParagShah2_0— Parag Shah (@ParagShahBJP) September 14, 2026
ಹಣವಿದ್ದಾಗ ನೀಡುವುದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಬೇಡುವುದು: ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರ ಅನಿಸಿಕೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖಿಸುವ ಸಂದೇಶ ಕೂಡ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹರಿದಾಡುತ್ತಿದೆ. 'ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅನುಕೂಲಕರವಾಗಿದ್ದಾಗ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಕೈಗಳು ಇತರರಿಗೆ ಆಹಾರವನ್ನು ನೀಡಬಲ್ಲವು. ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬದಲಾದಾಗ ಅದೇ ಕೈಗಳು ಒಂದು ತುತ್ತು ಆಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇತರರ ಮೊರೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಬರಬಹುದು. ಸಂಪತ್ತು, ಸ್ಥಾನಮಾನ ಹಾಗೂ ಗೌರವ ಬದಲಾಗುವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗೆ ಒಳಪಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಮಾನವೀಯತೆಯು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಆಗಿರಬೇಕು' ಎನ್ನುವುದು ಅವರ ಮಾತಾಗಿದೆ.
ಬಡವರ ಬದುಕು ಹತ್ತಿರದಿಂದ ಕಾಣುವ ಪ್ರಯತ್ನ: ಬಹುತೇಕರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಭಿಕ್ಷುಕರನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದೆ ಸಾಗುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಆ ಪ್ರದೇಶದಿಂದ ಹೊರಹೋಗುವಂತೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಒಂದು ದಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವುದು ಅಂದರೆ, ಬಡವರು ಎದುರಿಸುವ ಅವಮಾನ, ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ, ಹಸಿವು ಹಾಗೂ ಇತರರ ದಯೆಯ ಮೇಲೆ ಅವಲಂಬಿತವಾಗಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಈ ಕಾರ್ಯದ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಬಡತನವನ್ನು ನಿಜವಾಗಿ ಅನುಭವಿಸುವವರ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸಮೀಕರಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮರಳಲು ತಮ್ಮ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜೀವನ, ಆರ್ಥಿಕ ಭದ್ರತೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಾನಮಾನ, ಗೌರವ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ.
ಭಿಕ್ಷುಕನ ವೇಷದಲ್ಲಿ ಪರಾಗ್ ಶಾ ಅವರು ಬೀದಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಲೆದಾಡುವುದು, ನಂತರ ಅವರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ದೃಶ್ಯಗಳು ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ವೈರಲ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ. ಈ ವಿಡಿಯಯೋಗೆ ನೆಟ್ಟಿಗರಿಂದ ಭಾರೀ ಮಿಶ್ರ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವು ಜನರು ಇದನ್ನು ಬಡವರ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಉತ್ತಮ ಪ್ರಯತ್ನ ಎಂದು ಹೊಗಳಿರುವುದು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಇಂತಹ ಪ್ರಯೋಗಗಳ ಮೂಲಕ ಬಡತನದ ವಾಸ್ತವತೆ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯಾವುದೇ ಇರಲಿ, ರಾಜಕಾರಣಿಯೊಬ್ಬರು ಜನರ ಮಧ್ಯೆ ಇಂತಹ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಯೋಗಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಿರುವುದು ಇದೀಗ ಚರ್ಚೆಯ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ.
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