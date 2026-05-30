ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಟೇಸ್ಟಿ ಟೇಸ್ಟಿ 'ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ': ಮನೆಯಲ್ಲೊಮ್ಮೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ

ಉಪಾಹಾರದ ರುಚಿಯನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 30, 2026 at 9:33 AM IST

ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಉಪಾಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಒಂದೇ ಬಗೆಯ ಚಟ್ನಿ ಸೇವಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಬೇಸರ ತರಿಸಬಹುದು. ಇಂದು ನಿಮಗಾಗಿ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದಾದ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಾಜಾ ಪರಿಮಳವನ್ನು ನೀಡುವ ನೂತನ ರೆಸಿಪಿ ನಿಮಗೆ ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ, ಬೆಂಗಳೂರು ಟಿಫಿನ್ ಸೆಂಟರ್ ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ. ಇದನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಅಧಿಕ ಸಮಯ ಬೇಕಿಲ್ಲ. ಒಮ್ಮೆ ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ರುಚಿ ನೋಡಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಮತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಿ.

ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ವಡೆ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಉಪಾಹಾರಗಳಿಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಹಿಡಿಸುವಂತಹ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳೇನು?:

  • ಶೇಂಗಾ - 2 ಕಪ್
  • ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು
  • ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 15
  • ಪುಟಾಣಿ - 1 ಕಪ್
  • ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಚಿಗುರು
  • ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳು - ಕಾಲು ಕಪ್
  • ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  • ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್​ - 2 ಕಪ್
  • ಸಾಂಬಾರ್ ಈರುಳ್ಳಿ - 10
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಟ್
  • ಎಣ್ಣೆ - 6 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಜೀರಿಗೆ -1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4
  • ಸಾಸಿವೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  • ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ರೆಸಿಪಿ ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲು ಒಲೆಯನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಿ.
  • ನಾಲ್ಕು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಾಣಲೆಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಕಪ್ ಕಡಲೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವು ಎಲೆಗಳು, ಹದಿನೈದು ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಹಾಗೂ ಕಾಲು ಕಪ್ ಪುದೀನ ಎಲೆಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಿ.
  • ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಹುರಿದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಒಂದು ಕಪ್ ಹುರಿದ ಕಡಲೆ (ಪುಟ್ನಾಲು) ಹಾಗೂ ಎರಡು ಕಪ್ ತಾಜಾ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್​ಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ನಂತರ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಿ.
  • ಮುಂದೆ, ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್ ಜಾರ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು, 10 ಸಣ್ಣ ಸಾಂಬಾರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಮತ್ತು ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಒರಟಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಂಬಾರ್ ಈರುಳ್ಳಿ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಾಮಾನ್ಯ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಚಟ್ನಿ ಒರಟಾದ ಸ್ಥಿರತೆಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ಸ್ವಲ್ಪ ತಾಜಾ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಅಂತಿಮ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಬಳಿಕ, ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಸರ್ವಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ಗೆ ವರ್ಗಾಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗೆ ಸ್ಥಿರತೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿಸಲು ಬೆರೆಸಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರನ್ನು ಕ್ರಮೇಣ ಸೇರಿಸಿ.
  • ಚಟ್ನಿಗಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಪ್ಯಾನ್‌ಗೆ ಸುರಿಯಿರಿ.
  • ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ತಲಾ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಸಾಸಿವೆ, ಕಡಲೆ ಬೇಳೆ, ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ, ಜೀರಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ಒಣಗಿದ ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು, ಕೆಲವು ಕರಿಬೇವುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತು ಹುರಿಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಒಗ್ಗರಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಯಾರಾದ ಚಟ್ನಿಯ ಮೇಲೆ ಸುರಿಯಿರಿ, ಎಲ್ಲವೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದೀಗ ನಿಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ಶೈಲಿಯ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
  • ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಉಪಾಹಾರದ ಜೊತೆಗೆ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
