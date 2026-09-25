ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶನ 21 ಕೆಜಿ ಲಡ್ಡು ₹39 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜು: ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?
ಈ ಬಾರಿಯ ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು, ಈ ಬಾರಿ ₹39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ.
Published : September 25, 2026 at 4:17 PM IST
ಹೈದರಾಬಾದ್: ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡುವಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ₹39 ಲಕ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂನ ಸಾಹೇಬ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಾಮಾ ಪ್ರಣೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಂಟು ಮಂದಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಣೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು ₹35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು.
ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿಗೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಹೈದರಾಬಾದ್ನ ಖೈರತಾಬಾದ್ ಗಣೇಶನ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಈ ಲಡ್ಡುವಿನ ಹರಾಜು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ನಡೆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಹರಾಜು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ, ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.
₹450ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹರಾಜು: ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಡ್ಡು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ₹450 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಲಡ್ಡುವಿನ ಹರಾಜು ಬೆಲೆ, ನೂರಾರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಲಕ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವಿದು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ
ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಬದಲಾಗುವ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನ ದರಗಳು: 2001ರವರೆಗೆ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ಕಂದಡ ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಘುನಂದನ ಚಾರಿ ಅವರು 4.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಡ್ನೊಂದಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಹಿಂದೆ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕಲ್ಲೆಮ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.
2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ, ಮೇಡ್ಚಲ್ನ ಸ್ಕೈಲ್ಯಾಬ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 14.65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 2017ರಲ್ಲಿ ನಾಗಂ ತಿರುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 15.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲದ ತೆರೆಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, 16.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಲಡ್ಡನ್ನು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಲಡ್ಡು, ಈ ಬಾರಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿ 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.
1994ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನ ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್:
|ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ
|ಲಡ್ಡು ವಿಜೇತರು
|ವರ್ಷ
|ಲಡ್ಡು ಬೆಲೆ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
|01
|ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|1994
|₹450
|02
|ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|1995
|₹4,500
|03
|ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|1996
|₹18,000
|04
|ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|1997
|₹28,000
|05
|ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|1998
|₹51,000
|06
|ಕಲ್ಲೆಂ ಅಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ
|1999
|₹65,000
|07
|ಕಲ್ಲೆಂ ಅಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ
|2000
|₹66,000
|08
|ಜಿ.ರಘುನಂದನ್ ಚಾರಿ
|2001
|₹85,000
|09
|ಕಂದಡ ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ
|2002
|₹1,05,000
|10
|ಚಿಗಿರಿಂತ ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ
|2003
|₹1,55,000
|11
|ಕೊಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2004
|₹2,01,000
|12
|ಇಬ್ರಾಮ್ ಶೇಖರ್
|2005
|₹2,08,000
|13
|ಚಿಗಿರಿಂತ ತಿರುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ
|2006
|₹3,00,000
|14
|ಜಿ.ರಘುನಂದನ್ ಚಾರಿ
|2007
|₹4,15,000
|15
|ಕೊಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2008
|₹5,07,000
|16
|ಸರಿತಾ
|2009
|₹5,10,000
|17
|ಕೊಡಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು
|2010
|₹5,35,000
|18
|ಕೋಲನು ಬ್ರದರ್ಸ್
|2011
|₹5,45,000
|19
|ಪನ್ನಾಲ ಗೋವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2012
|₹7,50,000
|20
|ಟೀಗಾಲ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ
|2013
|₹9,26,000
|21
|ಸಿಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜೈಹಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2014
|₹9,50,000
|22
|ಕಲ್ಲೇಂ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2015
|₹10,32,000
|23
|ಕಂದಾಡಿ ಸ್ಕೈಲಾಬ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2016
|₹14,65,000
|24
|ನಾಗಂ ತಿರುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ
|2017
|₹15,60,000
|25
|ತೆರೆಟಿಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ
|2018
|₹16,60,000
|26
|ಕೊಲನು ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2019
|₹17,60,000
|27
|ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿಆರ್
|2020
|ಕೋವಿಡ್-19 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ
|28
|ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಮರ್ರಿ ಶಶಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2021
|₹18,90,000
|29
|ವಂಗೇಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ
|2022
|₹24,60,000
|30
|ದಾಸರಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ
|2023
|₹27,00,000
|31
|ಕೋಲನು ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2024
|₹30,01,000
|32
|ಲಿಂಗಲ ದಶರತ್ ಗೌಡ್
|2025
|₹35,00,000
|33
|ಸಾಮ ಪ್ರಣೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ
|2026
|₹39,00,000
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