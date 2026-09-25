ETV Bharat / lifestyle

ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶನ 21 ಕೆಜಿ ಲಡ್ಡು ₹39 ಲಕ್ಷ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜು: ಗೆದ್ದವರು ಯಾರು ಗೊತ್ತೇ?

ಈ ಬಾರಿಯ ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದೆ. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ₹35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು, ಈ ಬಾರಿ ₹39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಹರಾಜಾಗಿದೆ.

BALAPUR GANESH LADDU BALAPUR GANESH LADDU AUCTION 2026 LADDU AUCTION ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು
ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶನ 21 ಕೆಜಿ ಲಡ್ಡು ₹39 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಹರಾಜು (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 25, 2026 at 4:17 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಹೈದರಾಬಾದ್​: ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡುವಿನ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದೀಗ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಂಡಿದೆ. ದೇಶ ಹಾಗೂ ವಿದೇಶಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜನರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಭಕ್ತರಲ್ಲಿ ಕುತೂಹಲ, ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯು ಈ ಬಾರಿ ಕೂಡ ಇನ್ನಷ್ಟು ರೋಚಕವಾಗಿತ್ತು. ಈ ವರ್ಷದ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ₹39 ಲಕ್ಷದ ದಾಖಲೆ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟವಾಯಿತು. ವನಸ್ಥಲಿಪುರಂನ ಸಾಹೇಬ್ ನಗರದ ನಿವಾಸಿ ಸಾಮಾ ಪ್ರಣೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಜಯಶಾಲಿಯಾದರು. ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಎಂಟು ಮಂದಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದರೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಅದೃಷ್ಟ ಪ್ರಣೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪಾಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು ₹35 ಲಕ್ಷಕ್ಕೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿ ಎಂಬುದು ಗಮನಸೆಳೆದಿತ್ತು.

ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿಗೆ 32 ವರ್ಷಗಳ ಇತಿಹಾಸ: ಹೈದರಾಬಾದ್​ನ ಖೈರತಾಬಾದ್ ಗಣೇಶನ ನಂತರ, ಎಲ್ಲರ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ರಮುಖ ಘಟನೆಯೆಂದರೆ ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಗಣೇಶನಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲಾಗುವ ಈ ಲಡ್ಡುವಿನ ಹರಾಜು ಜಾಗತಿಕ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಗಮನ ಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆಲ್ಲುವವರ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಪತ್ತು ಹಾಗೂ ಸಮೃದ್ಧಿ ನೆಲೆಸುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ಭಕ್ತರ ನಂಬಿಕೆಯಾಗಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಎಲ್ಲರೂ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಕುತೂಹಲದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಳೆದ 32 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಈ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜು ನಡೆದರೂ ಇಲ್ಲಿನ ಹರಾಜು ಮಾತ್ರ ಮೂರು ದಶಕಗಳಿಂದ ವ್ಯಾಪಕ, ನಿರಂತರ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ.

₹450ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಹರಾಜು: ವಾರ್ಷಿಕ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಈ ಲಡ್ಡು ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಗಳಿಸುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿಯೇ ಭಕ್ತರು ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿಗಾಗಿ ಕಾತುರದಿಂದ ಕಾಯುತ್ತಾರೆ. 1994ರಲ್ಲಿ ₹450 ರಿಂದ ಆರಂಭವಾದ ಲಡ್ಡುವಿನ ಹರಾಜು ಬೆಲೆ, ನೂರಾರು ಹಾಗೂ ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ಲಕ್ಷಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ತಲುಪಿದೆ. ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಬೇರೆಲ್ಲೂ ಕಾಣಸಿಗದಂತಹ ವಿದ್ಯಮಾನವಿದು. ಈ ಹರಾಜಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರು ಹಾಗೂ ಹೊರಗಿನವರ ನಡುವೆ ತೀವ್ರ, ಜಿದ್ದಾಜಿದ್ದಿನ ಪೈಪೋಟಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ

ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಬದಲಾಗುವ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನ ದರಗಳು: 2001ರವರೆಗೆ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು ಸಾವಿರಾರು ರೂಪಾಯಿಗಳ ವ್ಯಾಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟವಾಗುತ್ತಿತ್ತು. 2002ರಲ್ಲಿ ಕಂದಡ ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ 1.5 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. ನಂತರದ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಇದರ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚುತ್ತಾ ಹೋಯಿತು. 2007ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ನಿವಾಸಿ ರಘುನಂದನ ಚಾರಿ ಅವರು 4.15 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಬಿಡ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರು. ಹಿಂದೆ ಬೆಲೆಯು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಒಂದು ಲಕ್ಷದಷ್ಟು ಏರಿಕೆಯಾಗುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಆ ವರ್ಷ ಅದು ಎರಡು ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗಿಂತಲೂ ಹೆಚ್ಚು ಏರಿಕೆ ಕಂಡಿತು. 2015ರಲ್ಲಿ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡು 10 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ಗಡಿಯನ್ನು ದಾಟಿ ದಾಖಲೆ ನಿರ್ಮಿಸಿತು. ಕಲ್ಲೆಮ್ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 10.32 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡರು.

2016ರಲ್ಲಿ ಬೆಲೆಯು 4 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಆ ವರ್ಷ, ಮೇಡ್ಚಲ್‌ನ ಸ್ಕೈಲ್ಯಾಬ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 14.65 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 2017ರಲ್ಲಿ ನಾಗಂ ತಿರುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು 15.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಗೆದ್ದುಕೊಂಡರೆ, 2018ರಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯರಲ್ಲದ ತೆರೆಟಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ ಅವರು, 16.60 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಬಾಲಾಪುರ ಲಡ್ಡುವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕೋವಿಡ್-19 ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ರೋಗದಿಂದಾಗಿ ಹರಾಜು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ನಡೆದಿರಲಿಲ್ಲ, ಈ ಲಡ್ಡನ್ನು ಅಂದಿನ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿಆರ್ ಅವರಿಗೆ ನೀಡಲಾಯಿತು. ಕಳೆದ ವರ್ಷ 35 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳಿಗೆ ಮಾರಾಟವಾಗಿದ್ದ ಲಡ್ಡು, ಈ ಬಾರಿ ಆ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಮೀರಿ 39 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳ ದಾಖಲೆಯ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಿತು.

1994ರಿಂದ 2026ರವರೆಗಿನ ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶ ಲಡ್ಡು ಹರಾಜಿನ ವಿಜೇತರ ಲಿಸ್ಟ್:

ಕ್ರಮ ಸಂಖ್ಯೆ ಲಡ್ಡು ವಿಜೇತರುವರ್ಷ ಲಡ್ಡು ಬೆಲೆ (ರೂಪಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ)
01ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ1994₹450
02ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ1995₹4,500
03ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ1996₹18,000
04ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ1997₹28,000
05ಕೋಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ1998₹51,000
06ಕಲ್ಲೆಂ ಅಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ1999₹65,000
07ಕಲ್ಲೆಂ ಅಂಜಿ ರೆಡ್ಡಿ2000₹66,000
08ಜಿ.ರಘುನಂದನ್ ಚಾರಿ2001₹85,000
09ಕಂದಡ ಮಾಧವ ರೆಡ್ಡಿ2002₹1,05,000
10ಚಿಗಿರಿಂತ ಬಾಲ ರೆಡ್ಡಿ2003₹1,55,000
11ಕೊಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ2004₹2,01,000
12ಇಬ್ರಾಮ್ ಶೇಖರ್ 2005₹2,08,000
13ಚಿಗಿರಿಂತ ತಿರುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ2006₹3,00,000
14ಜಿ.ರಘುನಂದನ್ ಚಾರಿ2007₹4,15,000
15ಕೊಲನು ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ2008₹5,07,000
16ಸರಿತಾ2009₹5,10,000
17ಕೊಡಲಿ ಶ್ರೀಧರ್ ಬಾಬು2010₹5,35,000
18ಕೋಲನು ಬ್ರದರ್ಸ್2011₹5,45,000
19 ಪನ್ನಾಲ ಗೋವರ್ಧನ್ ರೆಡ್ಡಿ2012₹7,50,000
20ಟೀಗಾಲ ಕೃಷ್ಣಾ ರೆಡ್ಡಿ2013₹9,26,000
21ಸಿಂಗಿರೆಡ್ಡಿ ಜೈಹಿಂದ್ ರೆಡ್ಡಿ2014₹9,50,000
22ಕಲ್ಲೇಂ ಮದನ್ ಮೋಹನ್ ರೆಡ್ಡಿ2015₹10,32,000
23ಕಂದಾಡಿ ಸ್ಕೈಲಾಬ್ ರೆಡ್ಡಿ2016₹14,65,000
24ನಾಗಂ ತಿರುಪತಿ ರೆಡ್ಡಿ2017₹15,60,000
25ತೆರೆಟಿಪಲ್ಲಿ ಶ್ರೀನಿವಾಸ್ ಗುಪ್ತಾ2018₹16,60,000
26ಕೊಲನು ರಾಮ್ ರೆಡ್ಡಿ 2019₹17,60,000
27ನಂತರ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಕೆಸಿಆರ್ 2020ಕೋವಿಡ್​-19 ಹಿನ್ನೆಲೆ ಹರಾಜು ನಡೆಯಲಿಲ್ಲ
28ರಮೇಶ್ ಯಾದವ್, ಮರ್ರಿ ಶಶಾಂಕ್ ರೆಡ್ಡಿ2021₹18,90,000
29ವಂಗೇಟಿ ಲಕ್ಷ್ಮ ರೆಡ್ಡಿ2022₹24,60,000
30ದಾಸರಿ ದಯಾನಂದ ರೆಡ್ಡಿ2023₹27,00,000
31ಕೋಲನು ಶಂಕರ್ ರೆಡ್ಡಿ2024₹30,01,000
32ಲಿಂಗಲ ದಶರತ್ ಗೌಡ್2025₹35,00,000
33ಸಾಮ ಪ್ರಣೀತ್ ರೆಡ್ಡಿ2026₹39,00,000

ಇದನ್ನೂ ಓದಿ: ವಿಶ್ವ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ದಿನ 2026: ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ?

ದೀರ್ಘಕಾಲಿಕ ಜೋರಾದ ಡಿಜೆ ಶಬ್ದದಿಂದ ಹೃದ್ರೋಗ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಅಪಾಯ!

TAGGED:

BALAPUR GANESH LADDU
BALAPUR GANESH LADDU AUCTION 2026
LADDU AUCTION
ಬಾಲಾಪುರ ಗಣೇಶನ ಲಡ್ಡು
BALAPUR GANESH LADDU AUCTION

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.