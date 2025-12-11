ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ ಜೊತೆಗೆ 'ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್' ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ: ಈ ರೆಸಿಪಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸರಳ
ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ 'ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್' ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 11, 2025 at 9:55 PM IST
ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ದೊರೆಯುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಬದನೆಕಾಯಿ ಕೂಡ ಒಂದು. ಬದನೆಕಾಯಿಯಿಂದ ಪಲ್ಯ, ಕರಿ, ಬಜ್ಜಿ ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕೆ ತರಕಾರಿಗಳ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ವಿಶೇಷ ಸ್ಥಾನವಿದೆ. ಬದನೆಕಾಯಿ ಬಳಸಿ ತಯಾರಿಸುವಂತಹ ಅಡುಗೆಗಳು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಜೋಳದ ರೊಟ್ಟಿ, ಪರೋಟ, ಚಪಾತಿ, ತಂದೂರಿ ರೋಟಿ ಹಾಗೂ ಬಿರಿಯಾನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ತಿನ್ನಲು ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್ ಕರಿ ಒಮ್ಮೆ ತಯಾರಿಸಿ ನೋಡಿ. ರೆಸಿಪಿಯ ರುಚಿ ಅದ್ಭುತವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಖಾದ್ಯದ ವಿಶೇಷವೆಂದರೆ ಬದನೆಕಾಯಿಗೆ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್ ತಾಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?
- ಬದನೆಕಾಯಿ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ
- ಶೇಂಗಾ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುರಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಎಳ್ಳು - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಈರುಳ್ಳಿ - 2
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಅರಿಶಿನ - ¼ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಖಾರದ ಪುಡಿ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಉಪ್ಪು - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - 1 ಚಿಗುರು
- ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ - 4
- ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - ಸ್ವಲ್ಪ
ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಶೇಂಗಾ ಹಾಗೂ ಒಣ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬಳಿಕ ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆಯನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. ಇದಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ. ಎಳ್ಳು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿದು ಅವುಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಇದೀಗ ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದು ಬಿಸಿಯಾದಾಗ, ತೆಳುವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಉದ್ದವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿದು ಹೊರತೆಗೆಯಿರಿ.
- ಇವುಗಳು ತಣ್ಣಗಾದ ಬಳಿಕ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ಗೆ ಹುರಿದ ಶೇಂಗಾ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಹಾಗೂ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಹುಣಸೆ ರಸ ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಅರಿಶಿನ, ಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ನೇರವಾಗಿ ಮಿಕ್ಸರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಗೊಂಚಲುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಮೊದಲೇ ತಯಾರಿಸಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಿಗೆ ಹಾಕಬೇಕು.
- ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಎಲ್ಲಾ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದ ಬಳಿಕ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆ ಇಟ್ಟು, ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಜೀರಿಗೆ ಹಾಕಿ ಬಳಿಕ ಬದನೆಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
- ಬದನೆಕಾಯಿಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುರಿಯಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಉಳಿದ ಪೇಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಇನ್ನೊಂದು 3 ನಿಮಿಷ ಹುರಿಯಿರಿ, ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಹೋಳುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ನೀವು ಅದನ್ನು ಐದರಿಂದ ಆರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮುಚ್ಚಿ ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿಕೊಂಡು ಬಳಿಕ ಮುಚ್ಚಳವನ್ನು ಮತ್ತೆ ತೆಗೆದು, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.
- ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿದರೆ ಬಗರ ಬೈಗನ್ ಸಿದ್ಧವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಗಾರ ಬೈಂಗನ್ ಅನ್ನು ಚಪಾತಿ, ಪುಲ್ಕಾ, ರೊಟ್ಟಿ ಮತ್ತು ಅನ್ನದೊಂದಿಗೆ ತಿನ್ನಬಹುದು.
