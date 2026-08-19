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ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರಿ

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ.

Heat resistant glass containers Microwave safe ceramic containers Microwave safe plastic containers ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಬೇಕು
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 19, 2026 at 12:38 PM IST

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ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಬಹುತೇಕ ಪ್ರತಿ ಅಡುಗೆಮನೆಯ ಅವಶ್ಯವಾದ ಭಾಗವಾಗಿದೆ. ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬೇಯಿಸುವುದು, ವಿವಿಧ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸುವವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಇದನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಇಡುವಾಗ, ಆಹಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಸಿದ ಪಾತ್ರೆಗಳೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ತಪ್ಪು ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಕೆಲವು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತಾ ಅಪಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.

ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ: ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು. ಆದರೆ, ಎಲ್ಲಾ ರೀತಿಯ ಗಾಜುಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿಲ್ಲ. ಶಾಖ ನಿರೋಧಕ ಅಥವಾ ಬೊರೊಸಿಲಿಕೇಟ್ ಗಾಜಿನ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಇಲ್ಲವೇ ಓವನ್ ಬಳಕೆಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಅನುಮೋದಿಸಲಾದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಬಳಸಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ಯಾಕೇಜಿಂಗ್ ಅಥವಾ ಲೇಬಲ್ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Heat resistant glass containers Microwave safe ceramic containers Microwave safe plastic containers ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಬೇಕು
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? (Getty Images)

ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು: ಸೆರಾಮಿಕ್ ಅಥವಾ ಪಿಂಗಾಣಿ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಸಹ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಹುದು. ಈ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವುಗಳನ್ನು ಸುರಕ್ಷಿತವೆಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರುತಿಸಿದ್ದರೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ತತೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸದೆ ಯಾವುದೇ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಇಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಿ: ನೀವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬದಲಿಗೆ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಸುರಕ್ಷಿತ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಮಾತ್ರ ಬಳ ಮಾಡಬಹುದು. ಇಂತಹ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಶಾಖವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಕರಗುವುದಿಲ್ಲ. ಉಕ್ಕು, ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮೋಡ್ ಬಳಸುವಾಗ ಉಕ್ಕು, ಕಬ್ಬಿಣ ಅಥವಾ ಇತರ ಲೋಹದ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಒಳಗೆ ಇಡಬೇಡಿ. ಇವು ಸ್ಪಾರ್ಕ್‌ಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು ಹಾಗೂ ಉಪಕರಣಕ್ಕೆ ಹಾನಿಯಾಗಬಹುದು. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಮೋಡ್‌ನಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಫಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಗ್ರಿಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸಂವಹನ ವಿಧಾನಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

Heat resistant glass containers Microwave safe ceramic containers Microwave safe plastic containers ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆ ಬಳಸಬೇಕು
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು? (Getty Images)

ಮೆಲಮೈನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ: ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಹಾಗೂ ಮೆಲಮೈನ್ ಪಾತ್ರೆಗಳು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆಗೊಳಿಸಿ, ಕರಗಿಸಬಹುದು ಅಥವಾ ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇವುಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಚಿನ್ನ ಅಥವಾ ಬೆಳ್ಳಿಯ ರಿಮ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಲೋಹೀಯ ವಿನ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಡಿ. ಇಂತಹ ವಿನ್ಯಾಸಗಳು ಕಿಡಿಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಹಾರವನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳು ಮೈಕ್ರೋವೇವ್​ನಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಂಡು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

HEAT RESISTANT GLASS CONTAINERS
MICROWAVE SAFE CERAMIC CONTAINERS
MICROWAVE SAFE PLASTIC CONTAINERS
ಮೈಕ್ರೋವೇವ್‌
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