ಚರ್ಮದ ಬ್ಯಾಗ್, ಕೈಚೀಲಗಳು ಕಠಿಣ ಕಲೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿವೆಯೇ? ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ನಿಂದ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ನೋಡಿ
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತೇವೆ. ಕೈಚೀಲಗಳು, ಶಾಲಾ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸೇರಿವೆ. ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕಠಿಣವಾದ ಕಲೆಗಳು ಬಿದ್ದಿರುವುದರಿಂದ ಕೆಲವೇ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹಳೆಯದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್ ಅನುಸರಿಸಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ.
Published : November 10, 2025 at 8:38 PM IST
ಚರ್ಮದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಕೈಚೀಲಗಳು ಬಳಸಿದಂತೆ ಕೊಳೆಯಾಗುತ್ತವೆ. ಈ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಕೊಳಕು, ಧೂಳು ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿ ಕಲೆಗಳು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಇವು ಹೊಳಪನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹಳೆಯದರಂತೆ ಕಾಣುತ್ತವೆ. ಹಲವು ಜನರು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸದೆ ಅಂತಹ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಎಸೆಯಲು ಮುಂದಾಗುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮೊದಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಚೀಲಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುವ ಮುನ್ನ ಅವುಗಳನ್ನು ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾಚ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಕೆಲವು ಚೀಲಗಳು ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಆದರೆ ಇತರವು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಹರಿದು ಹೋಗುತ್ತವೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾನಿಗೊಳಗಾಗುತ್ತವೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಚೀಲದ ಮೂಲೆಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಚೀಲ ಹಾನಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸೋಪಿನ ನೀರಿನ ಬಳಕೆ: ಬ್ಯಾಗ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು, ದ್ರವ ಸೋಪನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ಅದನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹತ್ತಿ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಡಿ. ನಂತರ ಸ್ವಲ್ಪ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಚೀಲವನ್ನು ಒರೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ನ ಮೇಲಿರುವ ಕಲೆಗಳಿರುವ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು. ಇದರಿಂದ ಇಡೀ ಚೀಲವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಒಣಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೊಬ್ಬರಿ ಎಣ್ಣೆ: ತೊಳೆದ ಬ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯ ಮೇಲೆ ಕೆಲವು ಹನಿ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಚೀಲವನ್ನು ಮತ್ತೆ ಉಜ್ಜಬೇಕು. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚೀಲವು ಹೊಸದರಂತೆ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಚೀಲವು ತೇವಾಂಶ ನೀಡುವ ಲುಕ್ನ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಆಗಿರುವ ಲುಕ್ ಅನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆ ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೀಗೆ ಮಾಡಿ: ಇದೀಗ ಹತ್ತು ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಒಣ ಬಟ್ಟೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒರೆಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಬ್ಯಾಗ್ ಹೊಸದರಂತೆ ಸುಂದರವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಬ್ಯಾಗ್ ಮತ್ತೆ ಹೊಸದರಂತೆ ಆಗುತ್ತದೆ. ತಜ್ಞರ ಈ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ಸಾಕು, ನಿಮ್ಮ ದುಬಾರಿ ಚೀಲಗಳನ್ನು ಎಸೆಯದೆಯೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.