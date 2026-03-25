ಮಕ್ಕಳು ನಿಮ್ಮ ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಬೈಯುವುದು, ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಸರಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ: ತಜ್ಞರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಟಿಪ್ಸ್
ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮಾತು ಕೇಳುತ್ತಿಲ್ಲವೇ ಎಂದು ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಬದಲು ಅವರಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳುವಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : March 25, 2026 at 8:51 PM IST
ಚಿಕ್ಕಮಕ್ಕಳು ಪೋಷಕರು ಹೇಳುವ ಒಂದೇ ಒಂದು ಪದವನ್ನು ಕೇಳಲು ನಿರಾಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಈಗಲೇ ಇಷ್ಟೊಂದು ಕೋಪವಿದೆ, ಎಷ್ಟೊಂದು ಹಠಮಾರಿ ಅಂತೆಲ್ಲಾ ಹೇಳುವ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ನಡವಳಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುವುದನ್ನು ನೀವು ಕೂಡ ನೋಡಿರಬಹುದು. ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಮೂಲ ಕಾರಣ ಏನೇ ಇರಲಿ, ಅಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊಣೆಗಾರರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡುವ ಮೊದಲು ಪೋಷಕರು ಸ್ವತಃ ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಆ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬೋಧಿಸುವುದನ್ನು ನೀವು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಮಕ್ಕಳು ಒಂದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಹೇಳುವುದನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡದಿರಬಹುದು. ಅವರಿಗೆ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನೀಡಿದಾಗ ವಯಸ್ಕರು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಮೊದಲು ಆ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರದರ್ಶಿಸಿದರೆ ಅವರು ಅವರನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚು ಇರುತ್ತದೆ. ಅವರು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿ ಗಮನಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಗಳು ಮಾದರಿಯಾಗಿರಿ: ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರನ್ನು ಗಮನಿಸುವ ಮೂಲಕ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಇತರರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದನ್ನು ಅವರು ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೇಳಿದಾಗ ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಅವರನ್ನು ಹೊಗಳಲು ಮರೆಯದಿರಿ. ಇದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಂತಹ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ನಡವಳಿಕೆಗಳನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತದೆ.
ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ: ಮೊದಲು, ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನಿರಾಸೆಗೊಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಕೋಪಗೊಳಿಸುವ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂದರ್ಭಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಮತ್ತು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನೀವು ಅವರ ಆಟಿಕೆಗಳು ಅಥವಾ ಪುಸ್ತಕಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಜೋಡಿಸಿ ಇಡುವುದನ್ನು ಅವರು ಪಾಲಿಸದಿರಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಬೈಯುವ ಅಥವಾ ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಶಿಕ್ಷಿಸುವ ಮೂಲಕ ಅವರನ್ನು ವಿಧೇಯತೆಗೆ ಒತ್ತಾಯಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬಾರದು. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಇನ್ನಷ್ಟು ಹಠಮಾರಿಗಳಾಗುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವು ಕೆಲಸಗಳು ಮಗುವಿನ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆದ್ಯತೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗದಿದ್ದರೂ ಶಿಸ್ತನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅವು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿದ್ದರೆ, ಅವರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಮುಂದಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರಿಗೆ ಮೊದಲೇ ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ, ಅವರು ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಸರಿಯಾದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಡದಿದ್ದರೆ, ನೀವೇ ಅವುಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಹೊಂದಿಸಿ ಇಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವರು ಕ್ರಮೇಣ ಹೆಚ್ಚು ಶಿಸ್ತುಬದ್ಧವಾಗಿರಲು ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ.
ಅನಗತ್ಯ ಭರವಸೆ ನೀಡಬೇಡಿ: ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಉಪಾಹಾರ ಅಥವಾ ಊಟವನ್ನು ತಿನ್ನುವ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹಠಮಾರಿತನದಿಂದ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಇಷ್ಟವಿಲ್ಲದದ್ದನ್ನು ಬಡಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಕೋಪದಿಂದ ಕೂಗಬಹುದು ಅಥವಾ ಕೋಪೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡಬಹುದು, ತಿನ್ನಲು ನಿರಾಕರಿಸಬಹುದು. ಈ ನಡವಳಿಕೆಯು ಅಭ್ಯಾಸವಾದರೆ ಅದು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಮೊದಲೇ ಗುರುತಿಸಿ ಪರಿಹರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀನು ಊಟ ಮಾಡಿದರೆ, ನಾನು ಟಿವಿ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಅಥವಾ ನಾನು ನಿನಗೆ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಕೊಡುತ್ತೇನೆ ಎಂಬಂತಹ ಅನಗತ್ಯ ಭರವಸೆಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ಅವರ ಅಭಿರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಸೃಜನಶೀಲ ಮಾರ್ಗಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚಿಸಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆಗಳು ಅವರ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಅಸಹನೆಯನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು.
ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಹೇಳಬೇಕು: ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇತರ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಯಸಿದ್ದನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಕೋಪೋದ್ರೇಕದಿಂದ ಮಾತನಾಡುತ್ತಾರೆ. ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿ ಅವರು ಸಂಬಂಧವಿಲ್ಲದ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಕೋಪಗೊಳ್ಳಬಹುದು, ಕೂಗಾಡುವುದು, ಅಳುವುದು ಅಥವಾ ಹಠಮಾರಿ ವರ್ತನೆಗೆ ಒಳಗಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಸವಾಲಿನ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹಿಡಿತವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಶಾಂತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಅವರ ಕೋಪ ಅಥವಾ ದುಃಖಕ್ಕೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ. ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ ಮೊದಲು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವವರಾಗಿರಿ, ನಂತರ ಮಗುವನ್ನು ನಿರ್ಣಯದತ್ತ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಿದರೆ ಮಾತ್ರ ಅವರು ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸಂತೋಷದ ಜೀವನ ನಡೆಸಬಹುದು.
ಅನಗತ್ಯ ವಾದ ಮಾಡಬೇಡಿ: ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಕಾರಣ ತಮ್ಮ ಕೋಪವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಸ್ವೀಕಾರಾರ್ಹ ಎಂಬ ಊಹೆಯಡಿಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬಾರದು. ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ ಮೃದುವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಲು ಹಾಗೂ ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಕಡಿಮೆ ಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
