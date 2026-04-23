ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗೆ ದಾಸರಾಗಿದ್ದಾರಾ? ಈ ಸಿಂಪಲ್ ಟಿಪ್ಸ್ ತಪ್ಪದೆ ಪಾಲಿಸಿ
ಮಕ್ಕಳು ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ದಾಸರಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ತಲೆನೋವಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಈ ಚಟವನ್ನು ಬಿಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : April 23, 2026 at 5:17 PM IST
ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಜೀವನದ ಅವಿಭಾಜ್ಯ ಅಂಗವಾಗಿವೆ. ಇವು ಬೆಳಿಗ್ಗೆದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೂ ನಮ್ಮೊಂದಿಗೆ ಇರುತ್ತವೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನಾವು ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತವೆ. ಮಕ್ಕಳೂ ಸಹ ತಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ನೋಡದೆ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ಅಸಾಧ್ಯವೆಂಬಂತಾಗಿದೆ. ಈ ಸಮಸ್ಯೆ ವಯಸ್ಕರಿಂದ ಮಕ್ಕಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರ ಮೇಲೂ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ.
ನಾವು ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ವ್ಯಸನಿಯಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಹಾನಿಕಾರಕವಾದ ವ್ಯಸನವಾಗಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದೆ. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪೋಷಕರ ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಫೋನ್ಗಳಿಗೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡಿದ್ದರೆ, ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳೂ ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅತಿಯಾದ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದತ್ತ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುತ್ತದೆ.
ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ, ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ಹಾಗೂ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಕೇವಲ ಒಂದು ಸಾಧನವಾಗಿದ್ದರೂ, ನಾವು ಕ್ರಮೇಣ ಅದರ ಗುಲಾಮರಾಗುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಈ ಚಟವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಕೆಲವು ಅಭ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹಾಗೂ 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್'ಗೆ ಒಳಗಾಗುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
ನಿರಂತರವಾಗಿ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಕೆಯ ಚಟದಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಹೇಗೆ?:
- ತುಂಬಾ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದಾಗ ಮಾತ್ರ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಬಳಸುವ ಅಭ್ಯಾಸ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಮೊದಲ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೆಜ್ಜೆಯಾಗಿದೆ.
- ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಅನಗತ್ಯ ಅಧಿಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸಿ, ಎಚ್ಚರವಾದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಇಲ್ಲವೇ ಮಲಗಿರುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿಮ್ಮ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡಿ. ಬಲವಂತ ಅಥವಾ ವ್ಯಸನದಿಂದಲ್ಲ, ಬದಲಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಹಾಗೂ ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಳಸುವುದನ್ನು ರೂಢಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆಯಿಂದ ಸಂಜೆಯವರೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಭಾನುವಾರಗಳನ್ನು 'ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್'ಗೆ ಮೀಸಲಿಡಿ ಮತ್ತು ಆ ಸಮಯವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ಮೋಜಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ.
- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ವ್ಯವಹರಿಸುವಾಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು, ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ದೂರವಿಡುವುದು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಅನಗತ್ಯ ಎಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ಪ್ರಚೋದನೆಯನ್ನು ನೀವು ತಪ್ಪಿಸಬಹುದು. ಈ ಗೊಂದಲಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ನೋಟಿಫಿಕೇಷನ್ಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
- ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ ಒಂದು ಗಂಟೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಬಳಸುವುದನ್ನು ತಡೆಯಿರಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಬದಲು ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಟೇಬಲ್ ಗಡಿಯಾರ ಅಥವಾ ಮಣಿಕಟ್ಟಿನ ಗಡಿಯಾರ ಬಳಸಿ.
- ನಿಮ್ಮ ಸಾಮಾಜಿಕ ಮಾಧ್ಯಮ ಬಳಕೆ ಹಾಗೂ ಒಟ್ಟಾರೆ ಪರದೆಯ ಸಮಯಕ್ಕೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿ. ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ಗಳನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಟಿವಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನೋಡಲು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಿರಿ.
- ದೂರದರ್ಶನದಲ್ಲಿ ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳನ್ನು ನೋಡುವ ಮೂಲಕ ಹಳೆಯ ಒಳ್ಳೆಯ ದಿನಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಪುಸ್ತಕಗಳು ಹಾಗೂ ಕಥೆಪುಸ್ತಕಗಳು, ಪತ್ರಿಕೆಗಳನ್ನು ಓದುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಬೇಸರಗೊಂಡರೆ, ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಸಿನಿಮಾ ಹಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನೋಡಿ.
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕ್ಯಾರಮ್ ಅಥವಾ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನಂತಹ ಆಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ.
- ಮನೆಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ.
- ಪೋಷಕರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಮುನ್ನಡೆಯಬೇಕು, ಅವರು ಫೋನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ಪರದೆಗಳಿಂದ ದೂರವಿದ್ದರೆ, ಮಕ್ಕಳು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತಮ ಹವ್ಯಾಸಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಇಂಡಿಯನ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಪೀಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ಸ್(IAP) ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳಿವು:
- ಎರಡು ವರ್ಷದೊಳಗಿನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಫೋನ್ ನೀಡಬಾರದು. ಇದರರ್ಥ ಅವರನ್ನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಪರದೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ದೂರವಿಡಬೇಕು.
- 24 ರಿಂದ 59 ತಿಂಗಳ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಪರದೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಈ ಬಳಕೆಯು ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕು. ಬೇರೆ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಫೋನ್ ನೋಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಅವರ ಮೇಲೆ ನಿಗಾ ಇಡಬೇಕು.
- 5 ರಿಂದ 10 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸಿನ ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಪರದೆಯ ಬಳಕೆಯನ್ನು ದಿನಕ್ಕೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು. ಈ ವಯಸ್ಸಿನ ಗುಂಪಿನಲ್ಲಿಯೂ ಪೋಷಕರ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ಪರದೆಯ ಸಮಯವನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬೇಕು, ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯ ಪ್ರಕಾರ ನಿಗದಿಪಡಿಸಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳು ತಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅಥವಾ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ, ಗೊತ್ತುಪಡಿಸಿದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಬಳಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಫೋನ್ಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳನ್ನು ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಮಾಡಿ. ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವನ್ನು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತವಾಗಿ ಬಳಸುವುದರ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಅವರಿಗೆ ವಿವರಿಸಿ.
- ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮುರಿಯಲು ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿರುವುದು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನವಲ್ಲ ಎಂದು ಪೋಷಕರಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇಂತಹ ವಿಧಾನಗಳು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಬಂಡಾಯದ ವರ್ತನೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಷ್ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ನಿಷೇಧಗಳನ್ನು ವಿಧಿಸುವ ಬದಲು, ಅವರೊಂದಿಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಹಾಗೂ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಿಂದ ಮಾತನಾಡಿ, ಕ್ರಮೇಣ ಸಮಯ ಮಿತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಹದಿಹರೆಯದ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿರಲು ಬಿಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ಒಬ್ಬ ಸ್ನೇಹಿತನೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಂತೆ ಅವರೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡಿ.
- ಹೊರಗೆ ಹೋಗಿ ಆಟವಾಡಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ. ದೈಹಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮದಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿ, ಏಕೆಂದರೆ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯು ಅವರನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮಗುವಿನ ನಡವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ, ಮನಶ್ಶಾಸ್ತ್ರಜ್ಞರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಸೂಕ್ತ ಎಂದು ಐಎಪಿ ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
