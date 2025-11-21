ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸುರಕ್ಷತಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡಲು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Published : November 21, 2025 at 7:20 PM IST
ಕೊರೆಯುವ ಚಳಿ ಇರುವಾಗ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದೇ ಸವಾಲು. ತಣ್ಣೀರ ಸ್ನಾನದಿಂದ ಆರೋಗ್ಯ ಹದಗೆಡುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯೂ ಇರುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನೀರು ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ಬಗೆ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ ಮೇಲೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಗೀಸರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ರಾಡ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ ನೀರು ಕಡಿಮೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವಾಗ ನಾವು ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಜೀವವನ್ನು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಿಸುತ್ತದೆ. ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಯಾವ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಗಮನಿಸಿ:
- ರಾಡ್ ಹೀಟರ್ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ISI ಗುರುತು ಹಾಗೂ ಬ್ರ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಕಂಪನಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವವ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸಿ.
- ಹೀಟರ್ ರಾಡ್ಗಳ ಮೇಲಿನ ಸಿಲಿಕಾ ಲೇಪನ ಎರಡು ವರ್ಷಗಳ ನಂತರ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿ.
ಉತ್ತಮ ಬಕೆಟ್ ಇರಲಿ: ಕೆಲವರು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವಾಗ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹೀಟರ್ ಹುಕ್ಗೆ ಜೋಡಿಸಬಾರದು. ಏಕೆಂದರೆ ಶಾಖವು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕರಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಪಾಯಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಅಡ್ಡಲಾಗಿ ತೆಳುವಾದ ಮರದ ತುಂಡನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸಬೇಡಿ: ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಬಕೆಟ್ ಇದ್ದರೆ, ನೀವು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಬಹುದು. ಕಬ್ಬಿಣದ ಬಕೆಟ್ ಅನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ನೀರಿನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಬಕೆಟ್ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತುಂಬಿದ ನಂತರ, ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇಡಬೇಕು. ಹೀಟರ್ ಕ್ವಾಯಿಲ್ ಅನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಮುಳುಗಿಸಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಿ. ನಂತರ ಮಾತ್ರ ಪ್ಲಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಕೆಟ್ಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೂ ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿರುವ ನೀರು ಶೇಕಡಾ 90ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಇರಬೇಕು.
ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಮುಳುಗಿಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ಸೂಚಿಸುವ ಗುರುತು ಇದೆ. ನೀರು ಆ ಗುರುತಿನವರೆಗೆ ಇದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಈ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ:
- ಕೆಲವರು ಸ್ವಿಚ್ ಆನ್ ಆಗಿರುವಾಗಲೇ ನೀರು ಬಿಸಿಯಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವ ತಪ್ಪು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೀಗೆ ಮರೆತು ನೀರಿಗೆ ಕೈ ಹಾಕಿದರೆ ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸಾವು ಸಂಭವಿಸಬಹುದು. ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಪ್ಲಗ್ ತೆಗೆದ ನಂತರವೇ ನೀರನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
- ನೀರು ಕುದಿಯುವವರೆಗೆ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚೊತ್ತು ಇಡುವುದು ಅಪಾಯಕಾರಿ.
- ಕೆಲವು ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ನಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು 2 ಇನ್ 1 ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
- ನೀವು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಬಾತ್ರೂಮ್ಗೆ ಹೋದರೆ, ಅಲ್ಲಿನ ತೇವಾಂಶದಿಂದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತವಾಗುವ ಅಪಾಯವಿದೆ.
- ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ನಾವು ಮರೆತು ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕದೆ ಆನ್ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಇದು ಹೀಟರ್ ಕಾಯಿಲ್ ಉರಿಯುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.
- ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿ ಅದನ್ನು ಮುಟ್ಟಿದರೆ, ಶಾಕ್ ಹೊಡೆದು ಸಾವಿಗೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ ಹಾಗೂ ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಚಲಿಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ದೂರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಕೋಣೆಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.
- ಅಗ್ಗದ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ಏಕೆಂದರೆ, ಅವು ಆಘಾತದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ.
- ಆಕಸ್ಮಿಕವಾಗಿಯೂ ಒದ್ದೆಯಾದ ಕೈಗಳಿಂದ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಮುಟ್ಟಬಾರದು.
- ನೀವು ಒಂದೇ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಇದರಿಂದ ಅಪಾಯ ತಡೆಯಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.