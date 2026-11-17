ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತೀರಾ? ಈ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಂದಿಗೂ ಮರೆಯದಿರಿ
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಹಲವರು ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಗೀಸರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರು ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವವರು ನೆನಪಿಡಬೇಕಾದ ವಿಷಯಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 17, 2026 at 2:15 PM IST
ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ಮುಖ ತೊಳೆಯುವುದು, ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರ. ಅತಿಯಾದ ಚಳಿಯಲ್ಲಿ ತಣ್ಣೀರು ದೇಹ ನಡುಗುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಬಹುತೇಕ ಜನರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ನಾನ ಮಾಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಹಿಂದೆ, ಗ್ರಾಮೀಣ ಹಾಗೂ ನಗರ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸಲು ಕಟ್ಟಿಗೆ ಒಲೆಗಳು, ಕಲ್ಲಿದ್ದಲು ಒಲೆಗಳು ಹಾಗೂ ಬೆರಣಿಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದರು. ಇಂದು ಎಲ್ಪಿಜಿ ಗ್ಯಾಸ್ ಸ್ಟೌವ್ಗಳ ಬಳಕೆ ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ನೀರು ಅಥವಾ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕಾಯಿಸಬಲ್ಲವು. ಆದರೆ, ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಡುವುದರಿಂದ ಗ್ಯಾಸ್ ಸಿಲಿಂಡರ್ ಬೇಗನೆ ಖಾಲಿಯಾಗಬಹುದು. ಬಹುತೇಕರು ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ.
ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ಕೈಗೆಟುಕುವ ಬೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುತ್ತವೆ. ಭಾರತದ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲಾ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿಯೂ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಗೀಸರ್ ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗದವರು, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬಳಸುವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೂ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಪಘಾತಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಉಪಯೋಗಿಸುವಾಗ ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು:
- 'ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್' (ನೀರಿನೊಳಗೆ ಇಟ್ಟು ಕಾಯಿಸುವ ಸಾಧನ) ಬಳಸುವಾಗ ವಿಶೇಷ ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವಾಗ, ನಂತರವೂ ಈ ಕೆಳಗಿನ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ಪಾಲಿಸುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ನೀರನ್ನು ಕಾಯಿಸುವ ಮೊದಲು ಪ್ಲಗ್ ಸರಿಯಾಗಿ ಸೇರಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಸಣ್ಣ ಮಕ್ಕಳು ಆಡುವ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಾರದು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿಯೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದರೂ ಇದು ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಅದರ ಮೇಲೆ ನಿರಂತರ ನಿಗಾ ಇಡುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.
- ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಸ್ನಾನಗೃಹಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಾರದು, ಏಕೆಂದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವ ತೇವಾಂಶವು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಹಸ್ತಚಾಲಿತವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ವಯಂಚಾಲಿತವಾಗಿ ಆಫ್ ಆಗುವ ಸೌಲಭ್ಯ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಬಳಕೆಯ ನಂತರ ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಿಚ್ ಆಫ್ ಮಾಡುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇಮ್ಮರ್ಶನ್ ರಾಡ್ (ನೀರು ಕಾಯಿಸುವ ಸಾಧನ) ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಇರುವ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕವನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡಬೇಕು.
- ನೀರು ಕಾದಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರೀಕ್ಷಿಸಲು ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳನ್ನು ನೀರಿನೊಳಗೆ ಹಾಕಬೇಡಿ. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತ ಉಂಟಾಗಬಹುದು.
- ಹೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನೀರಿನ ತಾಪಮಾನ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ. ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂಪರ್ಕದಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಕೈಯಿಂದ ತಾಪಮಾನವನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
- ಅದೇ ರೀತಿ ಹೀಟರ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ರಾಡ್ ಅನ್ನು ನೀರಿನಿಂದ ಹೊರತೆಗೆಯುವ ಮೊದಲು ಕನಿಷ್ಠ 10 ಸೆಕೆಂಡುಗಳ ಕಾಲ ಕಾಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಲೋಹದ ಬಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಇಡಬೇಡಿ, ಏಕೆಂದರೆ ಲೋಹವು ವಿದ್ಯುತ್ ಅನ್ನು ಪ್ರವಹಿಸುತ್ತದೆ.
- ನೀರು ಕಾಯಿಸಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಕೆಟ್ ಬಳಸುವುದು ಹೆಚ್ಚು ಸುರಕ್ಷಿತ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುವ ಅಗ್ಗದ, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಳಪೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ್ದಾಗಿರುತ್ತವೆ, ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತದ ಅಪಾಯವನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
- ಒದ್ದೆ ಕೈಗಳಿಂದ ಹಾಗೂ ಒದ್ದೆ ಬಟ್ಟೆ ಧರಿಸಿರುವಾಗ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಅನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಇದು ವಿದ್ಯುತ್ ಆಘಾತಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.
- ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಸಂಭವನೀಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಿ ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿರುವ ಹಳೆಯ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ಗಳು ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
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