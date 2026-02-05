ETV Bharat / lifestyle

ದಪ್ಪ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವಿರಾ? ಈ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ತಪ್ಪದೇ ತಿಳಿಯಿರಿ

ನೀವು ಬಳಸುವ ಶಾಂಪೂ ಕುರಿತು ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ವಹಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬರುವ ಅಪಾಯವಿದೆ ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು.

HAIR CARE TIPS HARMFUL SHAMPOO SHAMPOO INGREDIENTS TO AVOID HARMFUL SHAMPOO INGREDIENTS
ದಪ್ಪ ಕೂದಲನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಶಾಂಪೂ ಉಪಯೋಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : February 5, 2026 at 6:25 PM IST

ದಪ್ಪ, ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲಿಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲೊಂದು ಶಾಂಪೂ ಬಳಕೆ.

ಪರಿಮಳ ಹಾಗೂ ಬಣ್ಣಕ್ಕಾಗಿ ಬಳಸುವ ಈ ಶಾಂಪೂಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಶಾಂಪೂ ಖರೀದಿಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಶ್ಯಾಂಪೂ ಎಣ್ಣೆ, ಕೊಳಕು ಹಾಗೂ ಧೂಳು ತೆಗೆದುಹಾಕಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತೇವೆ. ಕೂದಲು ಹೊಳೆಯುವುದನ್ನು ನೋಡಿ ನಮಗೆ ಸಂತೋಷವೂ ಆಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದು ಹಲವರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಫೋಮ್ ಉತ್ಪಾದಿಸಲು ಬಳಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳು: ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಈಥರ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಹಾಗೂ ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಶಾಂಪೂಗಳಲ್ಲಿ ಶುದ್ಧೀಕರಣ ಏಜೆಂಟ್‌ಗಳಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯಿಂದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುತ್ತವೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಚರ್ಮದ ಶುಷ್ಕತೆ, ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಉರಿಯೂತದ ಅಪಾಯವಿದೆ. ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಕಾರಕವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಸೋಡಿಯಂ ಲಾರಿಲ್ ಸಲ್ಫೇಟ್‌ನ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಂದ್ರತೆಯು ಕೂದಲಿನ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎನ್ನುತ್ತದೆ.

ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳು: ಶಾಂಪೂಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸಿದರೆ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಸಾಧ್ಯತೆಯಿದೆ. ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳು ಪುರುಷ ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಔಷಧ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಅಧ್ಯಯನವು ಹೇಳುತ್ತದೆ.

ಕೃತಕ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳು, ಬಣ್ಣಗಳು: ಒಳ್ಳೆಯ ವಾಸನೆ, ಬಣ್ಣ ನೀಡುವ ಅನೇಕ ಶಾಂಪೂಗಳು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಹಾನಿ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾನಿಕಾರಕ ಪೆಟ್ರೋಕೆಮಿಕಲ್‌ಗಳು, ಟಾರ್, ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಬಣ್ಣಗಳನ್ನು ಸುಗಂಧಕ್ಕಾಗಿ ಕಲ್ಲಿದ್ದಲಿನಿಂದ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ವಸ್ತುಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಫಲವತ್ತತೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಆಸ್ತಮಾ ಹಾಗೂ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್‌ಗಳು: ಇವುಗಳನ್ನು ಶಾಂಪೂಗಳು ಹಾಗೂ ಕಂಡಿಷನರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳು ಚರ್ಮದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತವೆ. ಅಲ್ಲದೆ, ಅವು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಅವು ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಸಮತೋಲನಕ್ಕೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಈ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬ್ಯುಟೈಲ್, ಈಥೈಲ್, ಮೀಥೈಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ರೊಪೈಲ್‌ನಂತಹ ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸದಿರುವುದು ಉತ್ತಮ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಸಿಲಿಕೋನ್‌ಗಳು: ಸಿಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಿಲಿಕೋನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು, ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ತಲುಪುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿ ಒಣಗಲು ಮತ್ತು ತುರಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಕ್ಯಾನ್ಸರ್‌ಗೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ಕಾರ ಎಂದು ತಿಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ: ಶಾಂಪೂ ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೋಡಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯವೆಂದರೆ ಲೇಬಲ್‌ಗಳನ್ನು ನೋಡುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಆಧಾರಿತ, ಸಲ್ಫೇಟ್-ಮುಕ್ತ ಮತ್ತು ಸಸ್ಯಗಳಿಂದ ಪಡೆದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕ್ಲೆನ್ಸರ್‌ಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಸಲ್ಫೇಟ್‌ಗಳು, ಥಾಲೇಟ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್‌ಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಿ. ನೀವು ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣಗಳು, ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳಿಂದ ಮುಕ್ತವಾದ ಶಾಂಪೂವನ್ನು ಆರಿಸಿ. ಅಲೋವೆರಾ, ಅರಿಶಿನ ಹಾಗೂ ಕಪ್ಪು ಜೀರಿಗೆಯಂತಹ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಶಾಂಪೂಗಳು ಕೂದಲನ್ನು ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

HAIR CARE TIPS
HARMFUL SHAMPOO
SHAMPOO INGREDIENTS TO AVOID
HARMFUL SHAMPOO INGREDIENTS
HARMFUL CHEMICALS AND EFFECTS

