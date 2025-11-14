ಪ್ರತಿದಿನ ಮಿಸ್ ಮಾಡದೆ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಅಪಾಯಗಳಿವು
ನಿಯಮಿತ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು, ಪ್ರತಿದಿನ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಉಪಯೋಗಿಸಿವುದು ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸುವಾಗ ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : November 14, 2025 at 9:18 PM IST
ಕಚೇರಿ, ಕಾಲೇಜು, ಸಭೆಗಳು, ಕುಟುಂಬ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಅಥವಾ ಚಿತ್ರಮಂದಿರಗಳಾಗಲಿ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೊರಟರೂ ಕೂಡ ಅನೇಕರು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇವನ್ನು ಮಿಸ್ ಮಾಡದೇ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಅನೇಕರು ಬೆವರಿನಿಂದ ಬರುವ ಕೆಟ್ಟ ವಾಸನೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇತರರು ಉತ್ತಮ ವಾಸನೆಗಾಗಿ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿ ಗಂಟೆಗೊಮ್ಮೆ ಇವುಗಳನ್ನು ಬಳಸುವವರೂ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯು ಅವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತರಬಹುದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಗ್ಗೆ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಮರೆಮಾಚಲು ಹಾಗೂ ತಾಜಾತನವನ್ನು ಹೊಂದಲು ಅನೇಕರು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಅಧಿಕವಾಗಿ ಬಳಸಿದರೂ ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುವ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಕೂಡ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗಬಹುದು. ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಂಡ್ ಎಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿಯ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ 107 ಜನರಲ್ಲಿ 97 ಜನರಿಗೆ ಮಾಲಿನ್ಯದಿಂದಾಗಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉಂಟಾಗಿವೆ. ಅವರಲ್ಲಿ 51 ಜನರಲ್ಲಿ ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಎಂಬ ರಾಸಾಯನಿಕವು ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಕಂಡು ಬಂದಿದೆ.
ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ 2,150 ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಿದ ಅಧ್ಯಯನವಾದ ಇಂಡಿಯನ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಡರ್ಮಟಾಲಜಿ ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಯ ಪ್ರಕಾರ, 400 ಜನರು ಸೌಂದರ್ಯ ವರ್ಧಕಗಳಿಂದ ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ಅವರಲ್ಲಿ 56 ಜನರು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬುದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ.
ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿರುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಯಾವುವು?:
ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಏಜೆಂಟ್ಗಳಾಗಿರುವಂತಹ - ಟ್ರೈಕ್ಲೋಸನ್, ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, ಕ್ವಾಟರ್ನರಿ ಅಮೋನಿಯಂ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಇರುತ್ತವೆ.
ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿವು: ಹೆಕ್ಸಿಲ್ ಸಿನ್ನಮಾಲ್ಡಿಹೈಡ್ (ಸುಗಂಧ), ಲಿಮೋನೀನ್, ಲಿನೂಲ್ ಇವುಗಳು ಬೆವರಿನ ವಾಸನೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಾಗಿವೆ.
ಬೆವರಿನಿಂದ ವಾಸನೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು: ಸೋಡಿಯಂ ಆಸಿಡ್ ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಸತು ಕಾರ್ಬೋನೇಟ್, ಟಾಲ್ಕ್, ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್, ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್, ಪ್ಯಾರಬೆನ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಸಂರಕ್ಷಕಗಳಂತಹ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳು ಇದರಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡು ಬರುತ್ತವೆ.
ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಾನಿಕಾರಕ. ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಹಾಗೂ ಪ್ಯಾರಾಬೆನ್ ಇಲ್ಲದವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಉತ್ತಮ. ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಯಾವುದೇ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇ ಬಳಸಿದ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಕಿವಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಥವಾ ಕೈಯ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಎರಡು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಚರ್ಮದ ಬಣ್ಣದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆ ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅವುಗಳಿಂದ ದೂರವಿರುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.
-ಪ್ರೊ.ಕೆ.ವೆಂಕಟಾಚಲಂ, ಉತ್ತರಾಂಧ್ರ ಚರ್ಮರೋಗ ಸಂಘದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು
ದೇಹವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುವ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದಾಗಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಡರ್ಮಟೈಟಿಸ್, ಹೈಪರ್ಪಿಗ್ಮೆಂಟೇಶನ್ ಹಾಗೂ ಗ್ರ್ಯಾನುಲೋಮ್ಯಾಟಸ್ ಚರ್ಮದಂತಹ ಚರ್ಮ ರೋಗಗಳು ದೀರ್ಘಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
- ಚರ್ಮ ಕೆಂಪಾಗುವುದು, ತುರಿಕೆ, ಸುಡುವಿಕೆ ಮತ್ತು ದದ್ದುಗಳು.
- ಚರ್ಮ ಕಪ್ಪಾಗುವುದು
- ಸಣ್ಣ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು
- ಬೆವರು ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವುದು ಮತ್ತು ಒಣ ಚರ್ಮ
- ತಲೆನೋವು, ಕಿರಿಕಿರಿ, ಕೆಂಪು ಕಣ್ಣುಗಳು
- ಹಲವರು ಉಸಿರಾಟದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು.
- ಇವುಗಳನ್ನು ದೇಹದ ಗಾಯಗೊಂಡ ಪ್ರದೇಶಗಳು, ಕಣ್ಣುಗಳು, ಮೂಗು, ಕಿವಿಯ ಒಳಭಾಗ, ಬಾಯಿ, ಖಾಸಗಿ ಭಾಗಗಳು, ಕೂದಲು, ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬಳಸಬಾರದು.
ಸದ್ಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುಗಂಧ ದ್ರವ್ಯ, ಪ್ರೊಪಿಲೀನ್ ಗ್ಲೈಕಾಲ್ ಮತ್ತು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಘಟಕಗಳಂತಹ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ವಿವಿಧ ಬಾಡಿ ಸ್ಪ್ರೇಗಳಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದವುಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸ್ಪ್ರೇಗಳ ಬದಲಿಗೆ ಹಾನಿಕಾರಕ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರದ ರೋಲರ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಲು ಸಲಹೆ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.