ಎಷ್ಟೇ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದರೂ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
ಹಾಲಿನ ಬಿಲ್, ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾದವರೆಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದನ್ನು ಬರೆದುಕೊಂಡರೆ, ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
Published : April 10, 2026 at 2:16 PM IST
ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಎದ್ದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ರಾತ್ರಿ ಮಲಗುವವರೆಗೆ ನಾವು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಗಳು ಒಂದು ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹಾಲು ಖರೀದಿಸುವುದು, ಬಸ್ ದರಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸುವುದು, ಮೊಬೈಲ್ ರೀಚಾರ್ಜ್ಗಳು ಹೀಗೆ ಪಟ್ಟಿ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ. ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಆ ಎಲ್ಲಾ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು? ಎಂಬುದು ನೀವು ಆಶ್ಚರ್ಯ ಪಡುತ್ತಿರುವಾಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಭಾಗವನ್ನು ಅನಗತ್ಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸಂಪಾದಿಸಿದ ಹಣದ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದು ಕೇವಲ ಕೆಲವು ದೊಡ್ಡ ಮಹತ್ವಾಕಾಂಕ್ಷೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲ, ಇದು ಪ್ರಾಥಮಿಕವಾಗಿ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ನಾವು ನಮ್ಮ ಆಸೆಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ, ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಎಲ್ಲಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಜೀವನ ಮಟ್ಟವನ್ನು ರಾಜಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳದೇ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಹೇಗೆ ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿವರವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ನಿಮ್ಮ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿ: ಉಳಿತಾಯದತ್ತ ಮೊದಲ ಹೆಜ್ಜೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣ ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು. ನೋಟ್ಬುಕ್ನಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ದೈನಂದಿನ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಸಹ ದಾಖಲಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಲಿನ ಬಿಲ್ ಹಾಗೂ ದಿನಸಿ ಖರೀದಿಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ನೀವು ಕುಡಿಯುವ ಚಹಾದವರೆಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ನೀವು ಬರೆದಿಟ್ಟರೆ ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದ ವೇಳೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಹಣದ ಬಹುಪಾಲು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಯಿತು ಎಂಬುದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ. ಅನಗತ್ಯ ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಲು ಹಾಗೂ ಮುಂದಿನ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ನಿಮಗೆ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೆ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಖರ್ಚು ಮಿತಿಯನ್ನು ನಿಗದಿಪಡಿಸಿದರೆ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಿ: ಇಂದು ಅನೇಕ ಜನರಿಗೆ ಹೊರಗೆ ತಿನ್ನುವುದು ನಿಯಮಿತ ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ. ರೆಸ್ಟೋರೆಂಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಊಟ ಮಾಡುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆ ಮಾಡುವುದು, ತಿನ್ನುವುದು ನಿಮಗೆ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾರದ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸಿ, ಯಾವ ಊಟವನ್ನು ಬೇಯಿಸಲು ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ್ದೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಿ. ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವಾಗ ಮನೆಯಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಹೊರಗೆ ಊಟ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದರೆ ಗಣನೀಯ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚಂದಾದಾರಿಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು: ಇಂದಿನ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಮೊಬೈಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೀಡಿಯೊ ಸ್ಟ್ರೀಮಿಂಗ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳವರೆಗೆ ಹಲವಾರು ಸೇವೆಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮಾಸಿಕ ಶುಲ್ಕವನ್ನು ಪಾವತಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈ ಸೇವೆಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವು ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಅವುಗಳ ಪೂರ್ಣ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ವಿಫಲರಾಗುತ್ತೇವೆ. ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಗುರುತಿಸಿ, ಉಳಿದವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ರದ್ದುಗೊಳಿಸಿ. ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ನೀವು ಜಿಮ್ ಸದಸ್ಯತ್ವಕ್ಕೆ ಸೈನ್ ಅಪ್ ಮಾಡಿದ್ದರೂ ವಿರಳವಾಗಿ ಹಾಜರಾಗಿದ್ದರೆ ಇದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವುದನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸಿ. ಬದಲಾಗಿ ಉದ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡುವಂತಹ ಪರ್ಯಾಯ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಣ್ಣ ವೆಚ್ಚಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿದಾಗ ಅವು ಗಮನಾರ್ಹ ಉಳಿತಾಯವಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸುತ್ತವೆ.
ವಿದ್ಯುತ್ ಸಂರಕ್ಷಣೆ: ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್, ನೀರಿನ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರಬಹುದು. ನೀವು ಕೊಠಡಿಯಿಂದ ಹೊರಬಂದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಫ್ಯಾನ್ಗಳು ಮತ್ತು ದೀಪಗಳನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಹಳೆಯ ಪ್ರಕಾಶಮಾನ ಬಲ್ಬ್ಗಳನ್ನು LED ಬಲ್ಬ್ಗಳೊಂದಿಗೆ ಬದಲಾಯಿಸುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ ಅನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಗಲಿನಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಬೆಳಕಿನ ಲಾಭ ಪಡೆಯಲು ನಿಮ್ಮ ಕಿಟಕಿಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡಿ. ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ವಿದ್ಯುತ್ ಉಪಕರಣಗಳನ್ನು ಆನ್ ಮಾಡದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ತಿಂಗಳ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ವಿದ್ಯುತ್ ಬಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಇಳಿಕೆಯನ್ನು ನೀವು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚಗಳು: ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬೆಲೆಗಳು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಏರುತ್ತಿರುವುದರಿಂದ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಅವಲಂಬಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ದುಬಾರಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಚೇರಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಕಾರ್ಪೂಲ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಸೂಕ್ತ. ಸಮೀಪದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಪ ದೂರ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಸೈಕಲ್ ಅಥವಾ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ತೆರಳುವುದು. ಇದು ಹಣವನ್ನು ಉಳಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಪ್ರಯೋಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಹನವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೂಕ್ತ ಮಧ್ಯಂತರಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವುದು, ನಿಮ್ಮ ಟೈರ್ಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಗಾಳಿ ತುಂಬಿರುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಇಂಧನ ದಕ್ಷತೆಗೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಈ ಕ್ರಮಗಳು ನಿಮ್ಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸಾರಿಗೆ ವೆಚ್ಚ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಗತ್ಯ ಉದ್ದೇಶಗಳಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ ಖಾಸಗಿ ವಾಹನಗಳನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಹಣ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಎಲ್ಲರೂ ಫೋನ್ ಆಧಾರಿತ ಪಾವತಿ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯೊಂದಿಗೆ ನಾವು ಹಣವನ್ನು ಸಲೀಸಾಗಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಖರ್ಚು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿರುವ ನಿಜವಾದ ಮೊತ್ತದ ಬಗ್ಗೆ ಯಾವುದೇ ಭಯವಿಲ್ಲದೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ ನೀವು ಸರಕುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಭೌತಿಕ ನಗದು ಮೂಲಕ ಪಾವತಿಸುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ನಗದು ಭೌತಿಕವಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಕೈಯಿಂದ ದೂರವಾದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬಳಿ ಎಷ್ಟು ಹಣವಿದೆ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದ ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತೀರಿ. ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ಖರೀದಿಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಒಂದು ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನೀವು ಒಂದು ಕ್ಷಣ ವಿರಾಮಗೊಳಿಸಿದರೆ, ನಿಮಗೆ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲು ನಂತರ ಭೌತಿಕವಾಗಿ ಹಣವನ್ನು ಹಸ್ತಾಂತರಿಸಿದರೆ, ನೀವು ಆ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ತ್ಯಜಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತೀರಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು: ದಿನಸಿ, ಮನೆಯ ಅಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳ ನಿಮ್ಮ ಮಾಸಿಕ ಪೂರೈಕೆಯನ್ನು ಬೃಹತ್ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದು ವೆಚ್ಚಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ತಂತ್ರವಾಗಿದೆ. ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಹಲವಾರು ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಖರೀದಿಸುವುದರಿಂದ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪಾವತಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಮಾರಾಟಗಳು ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಾಗ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಖರೀದಿಸುವತ್ತ ಗಮನಹರಿಸಿ. ರಿಯಾಯಿತಿ ಎಂದು ಲೇಬಲ್ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಹಣವನ್ನು ವ್ಯರ್ಥ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಖರೀದಿಸುವ ಮೊದಲು ನಿಮಗೆ ಅದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅಗತ್ಯವಿದೆಯೇ ಎಂದು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಉಳಿತಾಯವನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಸರಿಯಾದ ಯೋಜನೆಯು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಉಳಿತಾಯಕ್ಕೆ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ರಾತ್ರಿ ಪಾಳಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಕಾಡುವ ಆರೋಗ್ಯದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು: ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಮುನ್ನಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?
- ಹೊಸ/ಹಳೆಯ ಬೈಕ್ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿಕ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಮೈಲೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್
- ಕರುಳಿನಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಹೆಚ್ಚಿಸುವ ಜೊತೆಗೆ ಹೊಟ್ಟೆ ಶುದ್ಧೀಕರಿಸಲು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು?: ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಟಿಪ್ಸ್ಗಳಿವು!
- ನಿಮ್ಮ ಕಿವಿಯಲ್ಲಿ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಸಾಸಿವೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕುವುದು ಸುರಕ್ಷಿತವೇ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?
- ನೀವು ದಿನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಪಿಸ್ತಾ ತಿನ್ನಬೇಕು ಗೊತ್ತೇ? ಪ್ರತಿದಿನ ಪಿಸ್ತಾ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರಯೋಜನ