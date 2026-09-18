ನಿಮಗೆ ಚಿಕ್ಕವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ?; ಬಿಳಿ ಕೂದಲಿನ ತೊಂದರೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಆನುವಂಶಿಕ, ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕೊರತೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಜೀವನಶೈಲಿಯಿಂದ ಕೂದಲು ಬೇಗನೆ ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಹಲವರಿಗೆ 30ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಾರೆ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿಧಾನಗಳ ಮೂಲಕ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : September 18, 2026 at 4:54 PM IST
ಒತ್ತಡದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಅಸಮತೋಲಿತ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಮಾಲಿನ್ಯ ಹಾಗೂ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದ 30 ವಯಸ್ಸಿಗಿಂತ ಚಿಕ್ಕವರಲ್ಲಿಯೇ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತಿದೆ. 40 ವರ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲೇ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದು ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ.
ದೇಹದಲ್ಲಿ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಅತಿಯಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಾದರೆ, ನೆತ್ತಿಯ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ತೀವ್ರವಾದ ಶಾಖವು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶಾಖವು ಕೂದಲಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿರುವ ರಂಜಕ ಪಿತ್ತ ಹಾಗೂ ಮೆಲನಿನ್ ವರ್ಣದ್ರವ್ಯ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳಿಗೆ (ಮೆಲನೋಸೈಟ್ಸ್) ಹಾನಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಳೆದುಕೊಂಡು ಬಿಳಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಚರಕ ಸಂಹಿತೆ ಹಾಗೂ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಹೃದಯದಂತಹ ಪ್ರಾಚೀನ ಆಯುರ್ವೇದ ಗ್ರಂಥಗಳು ಪಿತ್ತ ಶಮನಗೊಳಿಸುವ, ಕೂದಲಿನ ಬುಡಕ್ಕೆ ಪುನಶ್ಚೇತನ ನೀಡುವ ವಿವಿಧ ಪ್ರಬಲ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರಿಸುತ್ತವೆ. ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿಡಲು ಕೆಲವು ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಚೀನ ಎಣ್ಣೆ ಮಿಶ್ರಣಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು- ಹರಳೆಣ್ಣೆ: ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರ, ಕಬ್ಬಿಣ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಹರಳೆಣ್ಣೆಯು ರಿಸಿಟೊನೊಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ, ಒಮೆಗಾ-6 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಶರೀರದಲ್ಲಿ ತಾಮ್ರದ ಕೊರತೆಯು ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳು ಈ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಹರಳೆಣ್ಣೆಯು ದಪ್ಪನೆಯ ಸ್ನಿಗ್ಧತೆ ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಇದು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬುಡವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಹೊಸ ಕೂದಲು ಬಲವಾಗಿ, ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಪೂರಕವಾದ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಪುನಶ್ಚೇತನಕ್ಕೆ ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮಿಶ್ರಣವು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕರಿಬೇವು- ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆ: ನಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಸಿಗುವ ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿ ಕ್ಯಾರೊಟಿನಾಯ್ಡ್ಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್ಗಳು, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ-ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್, ಬೀಟಾ ಕ್ಯಾರೋಟಿನ್ನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳಿನಿಂದ ತೆಗೆದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಚರ್ಮದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವಿರುವ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕರಿಬೇವಿನಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಗತ್ಯವಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕಪ್ಪು ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯು ನೆತ್ತಿಯ ತಾಪಮಾನ ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ತೆಳುವಾಗುವ ಸಮಸ್ಯೆ ನಿವಾರಣೆಯಾಗುತ್ತದೆ, ಕೂದಲಿನ ಸಾಂದ್ರತೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೂದಲು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು- ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆ: ಕೆಂಪು ದಾಸವಾಳದ ಹೂವುಗಳು ಹಾಗೂ ಎಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು, ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ನೀಡುವ ಅಂಶಗಳು (ಮ್ಯೂಸಿಲೇಜ್) ಹಾಗೂ ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಯಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮೂಲವಾಗಿದೆ. ಈ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವು ಒಣಗಿದ, ಜೀವಕಳೆಗುಂದಿದ, ಸುಲಭವಾಗಿ ಮುರಿಯುವ ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಂಡಿಷನರ್ನಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ದಾಸವಾಳವು ನೆತ್ತಿಯ ಶಾಖ (ಪಿತ್ತ) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾದಾಮಿ ಎಣ್ಣೆಯು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ತುದಿ ಸೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ವಯಸ್ಸಾಗುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನಿಧಾನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ, ರೇಷ್ಮೆಯಂತೆ ನಯವಾಗಿ, ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲು ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ- ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ: ಆಯುರ್ವೇದದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ರಸಾಯನವು ಪುನಶ್ಚೇತನಕಾರಿ ಹಾಗೂ ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆ ತಡೆಯುವ ಮೂಲಿಕೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ತಡೆಯುಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಗ್ಯಾಲಿಕ್ ಆಮ್ಲ ಹಾಗೂ ಪ್ರಬಲವಾದ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳನ್ನು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ. ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯು ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಉಲ್ಬಣಗೊಂಡಿರುವ ಪಿತ್ತ ದೋಷ ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದಿಸುವ ಜೀವಕೋಶಗಳನ್ನು ಪುನಶ್ಚೇತನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಶುದ್ಧ ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲಿನ ಹೊರಪದರದ ಆಳಕ್ಕೆ ಇಳಿದು, ಪ್ರೋಟೀನ್ ನಷ್ಟ ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಈ ಎರಡು ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸಂಯೋಜನೆಯು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಮತ್ತಷ್ಟು ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಹೊಳೆಯುವ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಭೃಂಗರಾಜ- ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆ: ಆಯುರ್ವೇದದ ಔಷಧದ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಜವನ್ನು ಕೇಶರಾಜ ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಒಟ್ಟಾರೆ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು, ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಮರಳಿ ಪಡೆಯಲು ಭೃಂಗರಾಜಕ್ಕಿಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಬೇರೊಂದಿಲ್ಲ. ಭೃಂಗರಾಜದಲ್ಲಿನ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಮೆಲನಿನ್ ಉತ್ಪಾದನೆ ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ನೇರವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ತೆಂಗಿನೆಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಭೃಂಗರಾಜವನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಎಣ್ಣೆಯು ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದಲ್ಲದೇ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು, ನೆತ್ತಿಯ ತುರಿಕೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡದಿಂದ ಉಂಟಾಗುವ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆ ನಿವಾರಿಸುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶಾಂತಿಯುತ, ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಬಿಳಿ ಕೂದಲು ತಡೆಯಲು ಸರಿಯಾದ ವಿಧಾನ:
ಬಿಸಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನ: ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿದ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಬೆಂಕಿಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟು ಎಂದಿಗೂ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುದಿಸಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿರುವ ಬಟ್ಟಲನ್ನು ಇರಿಸಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದನ್ನು ಡಬಲ್ ಬಾಯ್ಲರ್ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆಚ್ಚಗಾಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಬೆಚ್ಚಗಾದ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬೆರಳ ತುದಿಯಿಂದ ನೆತ್ತಿಯ ಮೇಲೆ ಹಚ್ಚಿ ಮತ್ತು 15 ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಮಾಡಿವುದರಿಂದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಅವಧಿ, ತೊಳೆಯುವಿಕೆ: ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ಕನಿಷ್ಠ 1 ರಿಂದ 2 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೂ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಇಲ್ಲವೇ ಶಿಕಾಕಾಯಿಯನ್ನು ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯಿರಿ.
ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವುದು, ಖಾರ ಹಾಗೂ ಹುಳಿ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಸೇವನೆ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದು, ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ 7ರಿಂದ 8 ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ನೆಮ್ಮದಿಯ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡುವುದು, ಪ್ರಾಣಾಯಾಮದ ಮೂಲಕ ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ನಿರ್ವಹಿಸುವುದು. ಕೂದಲು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಬಿಳಿಯಾಗುವುದನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಡೆಯಬಲ್ಲವು, ಕೂದಲನ್ನು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಇರಿಸಲು ಕೂಡ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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