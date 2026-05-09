ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಟೂರ್​ ಮಾಡಲು ಯೋಚಿಸುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ ಅದ್ಭುತ ತಾಣಗಳು

ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ಜೊತೆಗೆ ಮೋಜಿನ ರಜೆ ಕಳೆಯುಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅದ್ಭುತ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

ಮುನ್ನಾರ್
Published : May 9, 2026 at 9:07 AM IST

ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೇಸಿಗೆ ರಜೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಾಗ ಅನೇಕರು ಪ್ರವಾಸಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್​ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಕೆಲವರು ಸ್ನೇಹಿತರು ಮತ್ತು ಕುಟುಂಬದೊಂದಿಗೆ ದೂರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಲು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವು ಜನರು ಹತ್ತಿರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಜನರು ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ, ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹವಾಮಾನವಿರುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಾರೆ. 'ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳಗಳು' ಎಂಬ ವಿಷಯ ಬಂದಾಗ ಊಟಿ ಹಾಗೂ ಮನಾಲಿಯಂತಹ ತಾಣಗಳು ಅನೇಕರಿಗೆ ಮೊದಲು ನೆನಪಿಗೆ ಬರುತ್ತವೆ. ಈ ಜನಪ್ರಿಯ ತಾಣಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಗಳಾಗಿರುವ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಇತರ ತಾಣಗಳಿವೆ. ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ತಂಪಾದ ಸುಂದರ ಸ್ಥಳಗಳು ಯಾವವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪಶ್ಚಿಮ ಬಂಗಾಳದ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್: ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಪ್ರಮುಖ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಾನ ಪಡೆದಿದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯವು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮೋಡಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ. UNESCO ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣ ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಪುಟ್ಟ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವುದು ಒಂದು ಮರೆಯಲಾಗದ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಟೈಗರ್ ಹಿಲ್​ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಸೂರ್ಯೋದಯವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವುದು ಮನಕ್ಕೆ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಕಿರಣಗಳು ಕಾಂಚನಜುಂಗಾ ಪರ್ವತದ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದಾಗ ಅದು ಬಂಗಾರದಂತೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಜಿಲಿಂಗ್ ಚಹಾ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿವೆ. ಹ್ಯಾಪಿ ವ್ಯಾಲಿ ಟೀ ಎಸ್ಟೇಟ್‌ನಂತಹ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಬತಾಸಿಯಾ ಲೂಪ್ ಇಲ್ಲಿ ರೈಲು ವೃತ್ತಾಕಾರದಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಪರ್ವತಗಳ ಸುಂದರ ದೃಶ್ಯಗಳು ಕಾಣಿಸಿಗುತ್ತವೆ. ಪದ್ಮಜಾ ನಾಯ್ಡು ಪ್ರಾಣಿ ಸಂಗ್ರಹಾಲಯದಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಪಾಂಡಾ ಹಾಗೂ ಹಿಮ ಚಿರತೆಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು.

ಕೊಡುಗು ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ

ಕರ್ನಾಟಕದ ಕೊಡಗು: ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಸ್ಕಾಟ್ಲೆಂಡ್ ಎಂದು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿರುವ ಕೊಡಗು (ಕೂರ್ಗ್) ಬೇಸಿಗೆಯ ವಿಹಾರಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮಡಿಕೇರಿಯ ರಾಜಾಸೀಟ್​ನಲ್ಲಿ ಸುಂದರ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ಮತ್ತು ಉದ್ಯಾನವನ, ಅಬ್ಬೆ ಫಾಲ್ಸ್, ಐತಿಹಾಸಿಕ ಮಡಿಕೇರಿ ಕೋಟೆ, ಪುರಾತನ ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನ, ಮಂಡಲ್ಪಟ್ಟಿ ವ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮತ್ತು ಜೀಪ್ ಸಫಾರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟವಾಗಿದೆ. ಕುಶಾಲನಗರದ ವ್ಯಪ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ದುಬಾರೆ ಆನೆ ಶಿಬಿರ, ರಾಫ್ಟಿಂಗ್, ಕಾವೇರಿ ನಿಸರ್ಗಧಾಮ, ಬಿದಿರಿನ ಕಾಡು ಮತ್ತು ದ್ವೀಪ ಗಮನಸೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಬೈಲಕುಪ್ಪೆ ಟಿಬೆಟಿಯನ್ ಬೌದ್ಧ ವಿಹಾರ, ತಲಕಾವೇರಿ ಕಾವೇರಿ ನದಿಯ ಉಗಮ ಸ್ಥಾನ ಹಾಗೂ ಬ್ರಹ್ಮಗಿರಿ ಬೆಟ್ಟಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಇರ್ಪು ಜಲಪಾತ, ಕೊಡಗಿನ ಅತ್ಯಂತ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟ ತಡಿಯಂಡಮೋಳ್ ಬೆಟ್ಟ, ನಾಗರಹೊಳೆ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಉದ್ಯಾನವನ, ವನ್ಯಜೀವಿ ಸಫಾರಿ ಹಾಗೂ ಸುಂದರ ಕಾಫಿ ತೋಟಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಈ ಆಕರ್ಷಣೀಯ ತಾಣಗಳು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ನೋಡಲೇಬೇಕಾದ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿವೆ.

ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಊಟಿ: ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ, ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳು ಹಾಗೂ ಎತ್ತರದ ಬೆಟ್ಟಗಳು ಊಟಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಲಕ್ಷಣಗಳಾಗಿವೆ. ಇದು ನೀಲಗಿರಿ ಪರ್ವತಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಸರೋವರಗಳು ಹಾಗೂ ಟೀ ತೋಟಗಳು ಮನಕ್ಕೆ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತವೆ. ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣವು ಈ ಪ್ರದೇಶದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಹೈಲೈಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀಲಗಿರಿ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಊಟಿಯನ್ನು 'ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಣಿ' ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ದಿಂಡಿಗಲ್ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕೊಡೈಕೆನಾಲ್ ಅನ್ನು 'ಬೆಟ್ಟಗಳ ರಾಜಕುಮಾರಿ' ಎಂದು ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ.

ಊಟಿ

ಕೇರಳದ ಮುನ್ನಾರ್: ಸುಂದರವಾದ ಕಡಲತೀರಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಶಾಂತವಾದ ಹಿನ್ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಕೇರಳದ ಮುನ್ನಾರ್ ಅತ್ಯಂತ ಆನಂದದಾಯಕ ತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ರಜೆಯ ಮೇಲೆ ಹೋಗಲು ಬಯಸುವ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಹಚ್ಚ ಹಸಿರಿನ ತೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಧುಮ್ಮಿಕ್ಕುವ ಜಲಪಾತಗಳು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಸ್ವರ್ಗೀಯ ವಾತಾವರಣ ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತವೆ.

ಮುನ್ನಾರ್

ಮೇಘಾಲಯದ ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್: ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ಸಂಸ್ಕೃತಿಯನ್ನು ಕಣ್ತುಂಬಿಕೊಳ್ಳಲು ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಮೇ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿನ ಹವಾಮಾನವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಪಿಕ್ನಿಕ್‌ಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಸೂಕ್ತ ಸ್ಥಳಗಳಾದ ಎಲಿಫೆಂಟ್ ಫಾಲ್ಸ್, ಉಮಿಯಮ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಲಾಂಗ್ ಶಿಖರ ಸೇರಿವೆ.

ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಲಡಾಖ್: ಲಡಾಖ್​​ನ​ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳು, ಪಾಂಗೊಂಗ್ ಸರೋವರ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಚೀನ ಮಠಗಳೊಂದಿಗೆ, ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಭವ್ಯವಾದ ಅನುಭವವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರ್ವತ ಮಾರ್ಗಗಳ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸೈಕ್ಲಿಂಗ್ ಒಂದು ಅನನ್ಯ ಮತ್ತು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಖುಷಿ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಭೂಮಿಯ ಮೇಲಿನ ಸ್ವರ್ಗ ಎಂದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಕಾಶ್ಮೀರವು ಸುಂದರವಾದ ಸರೋವರಗಳು, ಉದ್ಯಾನಗಳು ಮತ್ತು ಪರ್ವತಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ನೀವು ದಾಲ್ ಸರೋವರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕಾರ ಸವಾರಿಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು. ಜೊತೆಗೆ ಟುಲಿಪ್ ಉದ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು.

ಬೇಸಿಗೆಯ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪ್ರವಾಸಿ ತಾಣ

ಲೇಹ್: ಲೇಹ್ ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಆನಂದಿಸುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಲೇಹ ಲಡಾಖ್ ಪ್ರದೇಶದೊಳಗೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಲೇಹನ ಅದ್ಭುತ ತಾಣಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರವಾಸಿಗರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಪ್ರಾಚೀನ ಬೌದ್ಧ ಮಠಗಳಿಗೂ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. ಬೈಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವವರಿಗೆ ಲೇಹ್‌ನ ರಸ್ತೆಗಳಲ್ಲಿ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವುದು ಅದ್ಭುತ ಅನುಭವವಾಗಿದೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬೆಟ್ಟಗಳ ಮೂಲಕ ಚಾರಣವು ಉಲ್ಲಾಸಕರ ಹಾಗೂ ನವೀನ ಸಾಹಸಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ.

