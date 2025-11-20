ಚಳಿಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಾಡುತ್ತಿದೆಯೇ? ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ: ತಯಾರಿಸೋದು ಹೇಗೆ?
ಮಾಲಿನ್ಯ, ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ, ಶುಷ್ಕತೆ, ಬೂದು ಬಣ್ಣ, ತಲೆಹೊಟ್ಟುಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಇವುಗಳಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : November 20, 2025 at 3:53 PM IST
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಮಹಿಳೆಯರು ಹಾಗೂ ಪುರುಷರಿಗೆ ಕಾಡುತ್ತದೆ. ಚಳಗಾಲದಲ್ಲಿ ಈ ತೊಂದರೆಯು ಮತ್ತಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಬಹುತೇಕರಿಗೆ ಜೀನ್ಸ್, ಒತ್ತಡ, ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಅಸಮತೋಲನ ಹಾಗೂ ಮಾಲಿನ್ಯದ ಅಂಶಗಳಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಮೂಲ ಕಾರಣಗಳಾಗಿವೆ.
ತಪ್ಪಾದ ಆಹಾರ ಕ್ರಮ, ಹವಾಮಾನ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಹಾಗೂ ಕೆಲವು ತಿಳಿಯದೆ ಮಾಡುವ ತಪ್ಪುಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ಶುಷ್ಕತೆ, ಬೂದು ಬಣ್ಣ ಮತ್ತು ತಲೆಹೊಟ್ಟುಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತಷ್ಟು ಹಾಳಾಗುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯಲು ಅನೇಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ಕೂಡ ಇವೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳ ಹೆಚ್ಚು ಗಮನ ಸೆಳೆದಿರುವ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಪರಿಹಾರ ಅಂದ್ರೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ. ಪ್ರತೊಬ್ಬರ ಅಡುಗೆಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ತರಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಕೂಡ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಹಾಗೂ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂದಲ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಉತ್ತಮವಾಗಿದೆ. ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಯಾವರೀತಿಯನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿ ಬಳಸಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಕೆಲವರು ಬಾಹ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳಿಗಿಂತ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸಲಹೆಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಕೂಡ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉಪಾಯವಾಗಿದೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಸಹ ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಕೆಂಪು ಈರುಳ್ಳಿ - 2 (ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರ)
- ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ - ಕಪ್
- ಎಳ್ಳು ಎಣ್ಣೆ - ಕಪ್
ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮೊದಲು ಈರುಳ್ಳಿಯನ್ನು ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ದೊಡ್ಡ ತುಂಡುಗಳಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿ. ಅವುಗಳನ್ನು ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಯಸಿದಲ್ಲಿ, ನೀವು ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಬಹುದು.
- ಈಗ ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ಯಾನ್ ಇಡಿ, ಅದರೊಳಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್, ಉಳಿದ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಗೂ ಎಳ್ಳೆಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಅದು ಕುದಿಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ ಬಳಿಕ ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಡಿ, ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಕುದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯ ಎಲ್ಲಾ ತುಂಡುಗಳು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ, ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬಿಸಿ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಎಣ್ಣೆ ತಣ್ಣಗಾಗುವವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ನಂತರ ಈ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಟ್ಟೆಯ ಸಹಾಯದಿಂದ ಸೋಸಿ. ನೀವು ಅದನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಮೂರರಿಂದ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸದೃಢ, ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೆಸ್ಟ್:
- ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಹಚ್ಚಿ ಹಾಗೂ ನಿಮ್ಮ ಹೆಬ್ಬೆರಳುಗಳಿಂದ ವೃತ್ತಾಕಾರದ ಚಲನೆಯಲ್ಲಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿ. ಇದು ಕೂದಲಿನಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲಿಗೆ ಹೀರಲ್ಪಡುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಕೂದಲು ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಈರುಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿರುವ ಸಲ್ಫರ್ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಶುಷ್ಕತೆ, ಚರ್ಮ ಸಿಪ್ಪೆ ಸುಲಿಯುವುದು ಹಾಗೂ ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮುಂತಾದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೊಡೆದುಹಾಕಲು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ.. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ ಜೈವಿಕ ಸಕ್ರಿಯ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ಅಂತಹ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಉತ್ತಮ ವಾಹಕ ಎಣ್ಣೆಯಾಗಿ ಬಳಸಬಹುದು. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಸಾರಭೂತ ತೈಲವನ್ನು ಬಳಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ನೀವು ಅದನ್ನು ಈ ಎಣ್ಣೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಎರಡೂ ಎಣ್ಣೆಗಳ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ಕೂದಲು ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಲುಪುತ್ತವೆ.
- ಈರುಳ್ಳಿ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕೂದಲಿನ ಕಂಡಿಷನರ್ ಆಗಿಯೂ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಶುಷ್ಕತೆ, ಮಂದತೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.