ತಲೆ ಕೂದಲು ಉದುರುತ್ತಿದೆಯೇ? ನಟ್ಸ್ ಗಂಜಿ ಸೇವನೆ ಬೆಸ್ಟ್​ ಅಂತಿದ್ದಾರೆ ತಜ್ಞರು

ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಯಾಗುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿರುವ ಹಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೂ ಪರಿಹಾರ ಲಭಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ.

HAIR CARE TIPS HAIR LOSS EXPERT TIPS FOR HAIR HEALTH ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : November 28, 2025 at 4:45 PM IST

Updated : November 28, 2025 at 5:24 PM IST

ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೆ ಅನೇಕರು ಇಂದು ತಲೆಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಅನುಭವಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆಹಾರ, ಮಾಲಿನ್ಯ, ಧೂಳು, ಆರೈಕೆಯ ಕೊರತೆಯಂತಹ ಅನೇಕ ಅಂಶಗಳು ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿವೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ಕೆಲವು ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ದೈನಂದಿನ ಬಳಕೆಯೂ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಅನೇಕರು ಹಲವು ಕಾರಣಗಳಿಂದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯ ಸಮಸ್ಯೆ ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಆನುವಂಶಿಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಜೀವನಶೈಲಿಯ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಂದಾಗಿ, ಮತ್ತೆ ಕೆಲವರಲ್ಲಿ ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶದ ಕೊರತೆ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತಿದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಪರಿಹಾರಕ್ಕಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವಂತಹ ರೆಸಿಪಿ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ನಟ್ಸ್​ಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಗಂಜಿ ಇದಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಪರಿಹಾರವಂತೆ. ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ನಟ್ಸ್ ಗಂಜಿ (Eenadu)

ಈ ರೆಸಿಪಿಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:

  • ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳು - ತಲಾ 2 ಚಮಚ (ಇವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಲಘುವಾಗಿ ಹುರಿದು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು)
  • ಖರ್ಜೂರ - 3
  • ಬಾದಾಮಿ

ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು, ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು, ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜಗಳು, ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜಗಳು, ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಗ್ರೈಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಈ ಪುಡಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಇದನ್ನು ರೆಫ್ರಿಜರೇಟರ್‌ನಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಬಹುದು.
  • ಈಗ ಎರಡು ಚಮಚ ಪುಡಿಯನ್ನು ಬ್ಲೆಂಡರ್‌ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು, ಅದಕ್ಕೆ ಮೂರು ಖರ್ಜೂರ ಹಾಗೂ ಎರಡು ಬಾದಾಮಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸುರಿಯಿರಿ. ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ನಯವಾದ ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಈ ಗಂಜಿಯನ್ನು ವಾರಕ್ಕೆ ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ಬಾರಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಫಲಿತಾಂಶ ಸಿಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಪೌಷ್ಟಿಕತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ನಟ್ಸ್: ಈ ಗಂಜಿಯಲ್ಲಿ ಬಳಸುವ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಕೂದಲು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images, Eenadu)

ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜ: ಸಬ್ಜಾ ಬೀಜಗಳು ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಪ್ರೋಟೀನ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಸತುಗಳಿಂದ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಅವು ನೆತ್ತಿಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವಲ್ಲಿಯೂ ಇವು ಸಹಾಯಕ.

ಅಗಸೆ ಬೀಜ: ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಹಾಗೂ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವ ಅಗಸೆ ಬೀಜಗಳು ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇವು ಕೂದಲನ್ನು ಕಪ್ಪು, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಸೂರ್ಯಕಾಂತಿ ಬೀಜ: ಈ ಬೀಜಗಳು ವಿಟಮಿನ್ ಇ, ಸತು ಹಾಗೂ ಸೆಲೆನಿಯಮ್‌ನಂತಹ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತವೆ. ಇವು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ.

ಕುಂಬಳಕಾಯಿ ಬೀಜ: ಇವುಗಳಲ್ಲಿರುವ ಸತು, ಕಬ್ಬಿಣ ಹಾಗೂ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು ಕೂದಲಿನ ಬೇರುಗಳಿಂದ ತುದಿಗಳವರೆಗೆ ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ. ಇವು ದಪ್ಪ ಕೂದಲು ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕಮಲ ಬೀಜ: ಮಖಾನ ಅಥವಾ ಕಮಲದ ಬೀಜಗಳಲ್ಲಿರುವ ಜೀವಸತ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಖನಿಜಗಳು ನೆತ್ತಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಕೂದಲಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಪೋಷಣೆಯನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತವೆ.

ಖರ್ಜೂರ: ಇವು ಕಬ್ಬಿಣ, ವಿಟಮಿನ್ ಬಿ 5 ಹಾಗೂ ಬಿ 6 ಮತ್ತು ಇತರ ಅನೇಕ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿವೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ. ತುದಿಗಳು ಸೀಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬಾದಾಮಿ: ಬಾದಾಮಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕ ವಿಟಮಿನ್ 'ಇ'ಯಲ್ಲಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇವು ಕೂದಲಿನ ಕಿರುಚೀಲಗಳಲ್ಲಿನ ಚರ್ಮದ ರಂಧ್ರಗಳನ್ನು ಪುನರುಜ್ಜೀವನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಗಂಜಿಯನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ರಾತ್ರಿಯ ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರವನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡವನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಮುಖ್ಯ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

HAIR CARE TIPS
HAIR LOSS
EXPERT TIPS FOR HAIR HEALTH
ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ ಸಮಸ್ಯೆ
TIPS FOR HAIR LOSS PROBLEM

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

