ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸಣ್ಣ ವಿಷಯಕ್ಕೂ 'ಚಾಟ್ಬಾಟ್'ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತೀರಾ?: ಈ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೆ ಅಪಾಯ
AI Chatbot Secrets: ನಿಮ್ಮ ಗೌಪ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಕೆಲವು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ.
Published : November 25, 2026 at 8:18 PM IST
ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಡುಗೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣ ಸಲಹೆಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಪ್ರಮುಖ ನಿರ್ಧಾರಗಳವರೆಗೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಹಲವು ಜನರು AI ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳು ಒಬ್ಬ ಸಹಾಯಕ ಸ್ನೇಹಿತನಂತೆ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಿಸುವುದರಿಂದ ನಮಗೆ ಅರಿವಿಲ್ಲದೆಯೇ ನಾವು ಅವುಗಳೊಂದಿಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ನಮ್ಮ ಸುರಕ್ಷತೆ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತೆಯ ದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ಕೆಲವು ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಎಂದಿಗೂ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಯಾವೆಲ್ಲಾ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಎಐ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ವೈಯಕ್ತಿಕ ಗುರುತಿನ ವಿವರಗಳು: ನಿಮ್ಮ ಪೂರ್ಣ ಹೆಸರು, ಮನೆಯ ವಿಳಾಸ, ಫೋನ್ ಸಂಖ್ಯೆ, ಹುಟ್ಟಿದ ದಿನಾಂಕ, ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್, ಪ್ಯಾನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಹಾಗೂ ಪಾಸ್ಪೋರ್ಟ್ನಂತಹ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳ ವಿವರಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಾರದು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಮಾಹಿತಿಯು ಸೈಬರ್ ಅಪರಾಧಿಗಳ ಕೈಗೆ ಸಿಕ್ಕರೆ, ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಗುರುತನ್ನು ಕದಿಯಬಹುದು, ಇದು ಗಂಭೀರ ಆರ್ಥಿಕ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ತೊಂದರೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಆರ್ಥಿಕ, ಬ್ಯಾಂಕಿಂಗ್ ಮಾಹಿತಿ: ಉಳಿತಾಯ ಅಥವಾ ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಕುರಿತು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಕೇಳುವುದರಲ್ಲಿ ತಪ್ಪೇನಿಲ್ಲ. ಆದರೆ, ನೀವು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಖಾತೆ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಇಲ್ಲವೇ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳು, ಪಿನ್ ಸಂಖ್ಯೆಗಳು, ಪಾಸ್ವರ್ಡ್ಗಳು ಅಥವಾ ಆದಾಯ ತೆರಿಗೆ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸದಂತೆ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಆರೋಗ್ಯ, ವೈದ್ಯಕೀಯ ವಿಷಯಗಳು: ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು, ಗರ್ಭಧಾರಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಬದಲಾವಣೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇರಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಲು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದಾದರೂ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರದಿಗಳನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡುವುದು ಅಥವಾ ಔಷಧ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ನಿರ್ಧಾರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಕೇವಲ AI ನೀಡುವ ಸಲಹೆಯನ್ನೇ ನಂಬುವುದು ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಎಐ ಕೇವಲ ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಅದು ಎಂದಿಗೂ ಅರ್ಹ ವೈದ್ಯರಿಗೆ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಕೌಟುಂಬಿಕ ಸಂಘರ್ಷ, ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಸಮಸ್ಯೆ: ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ನೊಂದಾಗ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವಾಗ ಸಮಾಧಾನ ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಇಂತಹ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಇರಬಹುದು. ಆದರೆ, AI ಕೇವಲ ಒಂದು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಮಾತ್ರ ಎಂಬುದನ್ನು ನೆನಪಿನಲ್ಲಿಡಬೇಕು. ಅದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಭಾವನೆಗಳಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡ ಅಥವಾ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ನೋವಿಗೆ ಇದೊಂದು ಸೂಕ್ತ ಪರಿಹಾರವಲ್ಲ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಗಾರರನ್ನು (ಕೌನ್ಸಿಲರ್) ಸಂಪರ್ಕಿಸಲು ಅಥವಾ ನಂಬಿಕಸ್ಥ ಆಪ್ತರೊಂದಿಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಮಾತನಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಕಚೇರಿ, ವ್ಯಾಪಾರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ರಹಸ್ಯಗಳು: ಉದ್ಯೋಗಿಯಾಗಿದ್ದರೂ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ವಂತ ವ್ಯವಹಾರ ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದರೂ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌಪ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳು, ಗ್ರಾಹಕರ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇನ್ನೂ ಬಿಡುಗಡೆಯಾಗದ ಯೋಜನೆಗಳ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಚಾಟ್ಬಾಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ನಮೂದಿಸಬಾರದು. ಹೀಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಉದ್ಯೋಗ ಹಾಗೂ ವೃತ್ತಿಜೀವನದ ಭದ್ರತೆಗೆ ಅಪಾಯ ಉಂಟಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ವಹಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳು: ಎಐ ಚಾಟ್ಬಾಟ್ ಬಳಸುವಾಗ, ನಿಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸ ಉಳಿಸದಂತೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ಗಳನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲು, ನಿಮ್ಮ ಡೇಟಾವನ್ನು ಎಐ ತರಬೇತಿಗಾಗಿ ಬಳಸದಂತೆ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಹುಡುಕುವಾಗ 'ತಾತ್ಕಾಲಿಕ ಚಾಟ್' ಮೋಡ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಿ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಯಾವುದೇ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಕಲಿಸಿ (copy) ಅಂಟಿಸುವ (paste) ಮೊದಲು, ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಹೆಸರುಗಳು, ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಅಥವಾ ಇತರ ವೈಯಕ್ತಿಕ ವಿವರಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ..
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