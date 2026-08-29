ನೀವು ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಈ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡದಿರಿ
ಸ್ನೇಹಿತರು ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ರಜಾದಿನವನ್ನು ಕಳೆಯುವುದು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೋಜಿನ ಅನುಭವ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉಂಟಾಗುವ ತೊಂದರೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು ತಜ್ಞರು ನೀಡಿರುವ ಸಲಹೆಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ ನೋಡಿ.
Published : August 29, 2026 at 6:16 AM IST
ಸೌಮ್ಯವಾದ ಗಾಳಿ, ಅಲೆಗಳು, ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳ ರೋಮಾಂಚನ ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯಾಸ್ತ ನೋಡುವ ಪ್ರಶಾಂತತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಅಂಶಗಳು ಸೇರಿ ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ವಿಶೇಷ ಹಾಗೂ ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಭಾರತವು ಈ ಸಂಪೂರ್ಣ ಅನುಭವವನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದಾದ ಅನೇಕ ಸುಂದರ ಮತ್ತು ರೋಮಾಂಚಕಾರಿ ಕಡಲತೀರಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ತಮ್ಮ ಕುಟುಂಬಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಜನರ ಸಂಖ್ಯೆ ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ.
ಸಮುದ್ರವು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಅಪಾಯಕಾರಿಯೂ ಆಗಿರಬಹುದು. ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸುವುದರಿಂದ ಹಿಡಿದು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಪರಿಗಣನೆಗಳವರೆಗೆ ಬೀಚ್ಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
- ಬೀಚ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವಾಗ ಸರಿಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವುದು ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ. ಡೆನಿಮ್ನಂತಹ ಭಾರವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ಹಗುರವಾದ, ಉಸಿರಾಡುವ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸಡಿಲವಾದ, ಪೂರ್ಣ ತೋಳಿನ ಶರ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಧರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವನ್ನು ಸೂರ್ಯ ಹಾಗೂ ಟ್ಯಾನಿಂಗ್ನಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೆಯಲು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ. ಟೋಪಿ, ಛತ್ರಿ ಮತ್ತು UV ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ನೀವು ನೀರಿಗೆ ಇಳಿಯಲು ನಿರ್ಧರಿಸಿದಾಗ ಈಜಾಡಲು ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಉದ್ದವಾದ ದುಪಟ್ಟಾಗಳು, ಸಡಿಲವಾದ ಸ್ಕಾರ್ಫ್ಗಳು, ಭಾರವಾದ ಆಭರಣಗಳು ಹಾಗೂ ಸ್ಲಿಪ್ಆನ್ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳಂತಹ ವಸ್ತುಗಳು ನೀರಿನ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಿಗೆ ಅಡ್ಡಿಯಾಗಬಹುದು. ಕಡಲತೀರದ ಫ್ಯಾಷನ್ಗಿಂತ ಸೌಕರ್ಯ, ಚಲನೆಯ ಸುಲಭತೆಗೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಕಡಲತೀರದಲ್ಲಿ ಈಜುವಾಗ ಅಥವಾ ಸ್ನಾನ ಮಾಡುವಾಗ, ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು, ಕಠಿಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಬೆವರಿನ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞರು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಿದ ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಬಳಸಿ.
- ಕಡಲತೀರದಿಂದ ಹಿಂದಿರುಗಿದ ನಂತರ, ನಿಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನಿಂದ ಉಪ್ಪುಸಹಿತ ಸಮುದ್ರದ ನೀರು ಮತ್ತು ಮರಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ತಾಜಾ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಒದ್ದೆಯಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಬದಲಾಯಿಸಬೇಕು. ನಿಮ್ಮ ಚರ್ಮವು ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗಿದರೆ, ನೀವು ತಂಪಾದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಬೇಕು ಹಾಗೂ ಸೂರ್ಯನಿಗೆ ಹಿಂತಿರುಗುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬೇಕು.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಸೂರ್ಯನ ಮಾನ್ಯತೆ, ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆ, ನಿರ್ಜಲೀಕರಣವು ಯಾರಿಗಾದರೂ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆ, ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ, ಮಧುಮೇಹ, ಆಸ್ತಮಾ ಇಲ್ಲವೇ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಶ್ರಮದಾಯಕ ಬೀಚ್ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ಹಾಗೂ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ಮೊದಲು ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಬೇಕು.
- ತಲೆತಿರುಗುವಿಕೆ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ, ತಲೆನೋವು, ವಾಕರಿಕೆ, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ಸ್ನಾಯು ಸೆಳೆತದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ತಕ್ಷಣ ಅಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಆಟವಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ತಂಪಾದ ಪ್ರದೇಶಕ್ಕೆ ತೆರಳಿ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರು ಕುಡಿಯುವ ಮೂಲಕ ನೀರಿನಂಶ ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ, ಬಾಯಾರಿಕೆಯಾಗುವವರೆಗೂ ಕಾಯಬೇಡಿ.
- ಔಷಧಿ ಪಡೆಯುತ್ತಿರುವವರು ಅಗತ್ಯವಾದ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅಸ್ವಸ್ಥರಾಗಿದ್ದರೆ ಜಲ ಕ್ರೀಡೆಗಳನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ. ಕಡಲತೀರಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ಹವಾಮಾನ ಮುನ್ಸೂಚನೆಯನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಜೀವರಕ್ಷಕರು ಇರುವಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಈಜಲು ಮತ್ತು ಅವರ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಸಾಗರ ಅಲೆಗಳು ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಹಗಳು ಗಮನಾರ್ಹ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ.
- ನೀವು ಪ್ರವಾಹದಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ, ನೇರವಾಗಿ ದಡದ ಕಡೆಗೆ ಈಜಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ. ಬದಲಾಗಿ, ಬಲವಾದ ಪ್ರವಾಹದಿಂದ ತಪ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ದಡಕ್ಕೆ ಸಮಾನಾಂತರವಾಗಿ ಈಜುವುದು ಉತ್ತಮ. ದೋಣಿ ಅಥವಾ ವಾಟರ್ ಸ್ಕೂಟರ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವಾಗ ಅಥವಾ ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಧರಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ. ಹತ್ತುವ ಮೊದಲು, ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ್ದಾಗಿದೆ, ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ಜೋಡಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ದಡದಲ್ಲಿ ನಿಂತಿರುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಸುತ್ತಲೂ ನಡೆಯುವುದು ಅಥವಾ ಸೆಲ್ಫಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷತೆಗೆ ಧಕ್ಕೆಯಾಗದಂತೆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸರಿಯಾದ ಗಾತ್ರದ ಲೈಫ್ ಜಾಕೆಟ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಬೀಚ್ ಪ್ರವಾಸಕ್ಕೆ ಹೋದಾಗ ನಿಮ್ಮ ಬ್ಯಾಗ್ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳು ಇರಬೇಕು:
- ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್
- ಸನ್ಗ್ಲಾಸ್, ಟೋಪಿ
- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಬಟ್ಟೆಗಳು, ಟವೆಲ್ಗಳು
- ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಲೆಟ್ಗೆ ಜಲನಿರೋಧಕ ಕವರ್ಗಳು
- ವೈಯಕ್ತಿಕ ಔಷಧಿಗಳು, ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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