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ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ ಹೊರೆಯಾಗಿಸುವಂತಹ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಸರಿಮಾಡುವಂತಹ ದಾರಿಗಳು ಯಾವುವು?

ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಪ್ರೀತಿಯೊಂದೇ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ಪರಸ್ಪರ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಅವಶ್ಯಕವಾಗಿದೆ. ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧಗಳು ಮುರಿದು ಬೀಳುತ್ತಿವೆ. ವಿವಾಹವನ್ನು ಹೊರೆಯನ್ನಾಗಿಸುವ ಕೆಲವು ತಪ್ಪುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ Mutual Understanding Couples Tips to Marital Relationship Understand Responsibilities
ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : July 25, 2026 at 1:07 PM IST

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ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ವೇಗದ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹೆಚ್ಚು ದುರ್ಬಲವಾಗುತ್ತಿವೆ. ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳು ದೊಡ್ಡ ಘರ್ಷಣೆಗಳಾಗಿ ಪರಿಣಮಿಸಬಹುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ವಿಚ್ಛೇದನಕ್ಕೆ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಮದುವೆಯು ಕೇವಲ ಇಬ್ಬರು ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಒಗ್ಗೂಡುವ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಮನಸ್ಸುಗಳ ನಿರಂತರ ಪ್ರಯಾಣವಾಗಿದೆ. ಜೀವನಪರ್ಯಂತ ಜರುಗುವ ಈ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದ ತಪ್ಪುಗಳು ವೈವಾಹಿಕ ಬದುಕನ್ನು ಜೀವಂತ ನರಕವನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ವಿವಾಹ ಯುದ್ಧಭೂಮಿಯಲ್ಲ: ಅನೇಕ ದಂಪತಿಗಳು ತಮ್ಮ ಮನೆಗಳನ್ನು ಯುದ್ಧಭೂಮಿಗಳನ್ನಾಗಿ ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ವಾದ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ವಿರುದ್ಧ ಗೆಲ್ಲಲು ವಿವಿಧ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ಪ್ರಾಬಲ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಮದುವೆಯು ಯುದ್ಧ ಭೂಮಿಯಲ್ಲ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಚಿಕ್ಕ ವಿಷಯಕ್ಕೂ ಜಗಳವಾಡಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ Mutual Understanding Couples Tips to Marital Relationship Understand Responsibilities
ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಪಾಲುದಾರರು ಪರಸ್ಪರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯ ಸಾಧಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರೆ, ಉದ್ದೇಶಪೂರ್ವಕವಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಕೂಡ ಪ್ರೀತಿ ಸಂಬಂಧದಿಂದ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಧಿಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ನಡೆಯುವ ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುವುದಿಲ್ಲ. ಇದು ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ, ಸಂಗಾತಿಗಳು ಪರಸ್ಪರ ಸ್ಪರ್ಧಿಗಳಿಗಿಂತ ಸಹಚರರಾಗಿ ನೋಡಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನವು ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.

ಹಕ್ಕುಗಳ ಬದಲು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳಿಗೆ ಮಹತ್ವ ಕೊಡಬೇಕು: ಮದುವೆಯಾದ ಬಳಿಕ ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳ ಮೇಲೆ ಅಧಿಕ ಗಮನಹರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಗಂಡಂದಿರು, ಹೆಂಡತಿಯರು ತಮ್ಮ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ತಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರವನ್ನು ಒತ್ತಾಯಿಸಿದಾಗ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಮದುವೆಯು ಕೇವಲ ಹಕ್ಕುಗಳ ಕುರಿತು ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮೂಲಭೂತ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವುದು, ಒಳ್ಳೆಯ ಹಾಗೂ ಕೆಟ್ಟ ಸಮಯಗಳಲ್ಲಿ ಅವರ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ಲುವುದರಲ್ಲಿದೆ ಎಂದು ಪರಸ್ಪರ ಗುರುತಿಸಬೇಕು. ಹಕ್ಕುಗಳಿಗಾಗಿ ಹೋರಾಡುವ ಪರವಾಗಿ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಿದರೆ, ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘಕಾಲ ಉಳಿಯುವುದು ಕಷ್ಟಕರವಾಗುತ್ತದೆ. ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳನ್ನು ಸರಿಯಾಗಿ ಪೂರೈಸಿದಾಗ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಬೇಡುವ ಅಗತ್ಯ ಕೂಡ ಉದ್ಭವಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ Mutual Understanding Couples Tips to Marital Relationship Understand Responsibilities
ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ವಿವಾಹವು ವ್ಯಾಪಾರವಲ್ಲ: ಇಂದಿನ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮದುವೆಯನ್ನು ವ್ಯಾಪಾರ ವಹಿವಾಟು ಎಂದು ನೋಡುವ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ನಾನು ನಿನಗಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ, ನೀನು ನನಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಿಯಾ? ಎಂಬಂತಹ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಆರಂಭವಾದ ಬಳಿಕ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಅವಕಾಶವಿರುವುದಿಲ್ಲ. ಕೊಡು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ನೀತಿಯು ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನಕ್ಕಲ್ಲ, ವ್ಯಾಪಾರ ಮತ್ತು ವ್ಯವಹಾರಗಳಿಗೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರಬೇಕು. ಈ ಮನಸ್ಥಿತಿಯು ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನ ನೀಡಬಾರದು. ಎರಡೂ ಪಾಲುದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲೂ ಸಮಾನವಾಗಿ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಾಗದಿರಬಹುದು. ಒಬ್ಬರು ದಣಿದಿದ್ದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಬೆಂಬಲ ನೀಡಬೇಕು. ಒಬ್ಬರು ರಿಯಾಯಿತಿ ನೀಡಿದಾಗ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಗೌರವ ತೋರಿಸಬೇಕು. ಈ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಯ ಮನೋಭಾವವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಸಂಬಂಧವು ದುರ್ಬಲಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಸಮಾನತೆಗಿಂತ ಸಾಮರಸ್ಯವು ಹೆಚ್ಚು ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ Mutual Understanding Couples Tips to Marital Relationship Understand Responsibilities
ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನಾನು ಶ್ರೇಷ್ಠ, ನೀನು ಕೀಳು ಎಂಬ ಅಹಂನಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಮನೋಭಾವವು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿಸುತ್ತದೆ. ವೈವಾಹಿಕ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೂ ಪಾಲುದಾರರು ಎಲ್ಲಾ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸಮಾನ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿರಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಪತಿ ತಾಳ್ಮೆಯಿಂದಿರಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಹೆಂಡತಿ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕ್ಷಣಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಸಂಗಾತಿ ಕೋಪಗೊಂಡಾಗ ಮೌನವಾಗಿದ್ದರೆ, ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಬಹುದು. ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಸರಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಮಣಿಯುವುದರಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪಿಲ್ಲ. ಇದು ದೌರ್ಬಲ್ಯದ ಸಂಕೇತವಲ್ಲ. ಬಂಧವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಉದಾತ್ತ ಗುಣವಾಗಿದೆ. ವಾದಗಳಲ್ಲಿ ಗೆಲ್ಲುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಸೋಲುವುದಕ್ಕಿಂತ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಇರುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವ ದಂಪತಿಗಳು ಪ್ರತಿಕ್ಷಣವು ಕೂಡ ಸಂತೋಷವಾಗಿರುತ್ತಾರೆ.

ಸಂತೋಷಮಯ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ತತ್ವಗಳು: ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧವು ನಂಬಿಕೆ ಹಾಗೂ ಪರಸ್ಪರ ಗೌರವದ ಮೇಲೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರು ಇನ್ನೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು, ಪರಸ್ಪರ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಗೌರವಿಸಲು ಕಲಿಯಬೇಕು. ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಹೇಳುವ ಬದಲು, ಅವರನ್ನು ಕ್ಷಮಿಸಿ ಮುಂದುವರಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ ಗುಣ. ಕುಳಿತುಕೊಂಡು ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಚರ್ಚಿಸುವುದು ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಉದ್ಭವಿಸಿದಾಗ ಇವುಗಳನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಮೂರನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಹಸ್ತಕ್ಷೇಪ ಮಾಡದಂತೆ ವಿಶೇಷವಾದ ಗಮನಹರಿಸುವುದು ಸಹ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಟಿಪ್ಸ್ Mutual Understanding Couples Tips to Marital Relationship Understand Responsibilities
ಸಂತೋಷದ ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಟಿಪ್ಸ್ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

ದಾಂಪತ್ಯ ಜೀವನ
MUTUAL UNDERSTANDING COUPLES
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