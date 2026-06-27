ಹಳೆ ಸಂಬಂಧಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಡುತ್ತೀರಾ? ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ತೊಂದರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ
ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತೀರಾ? ಇದರಿಂದ ನಿಮ್ಮ ವೈವಾಹಿಕ ಬಂಧವು ಅಪಾಯಕ್ಕೆ ಸಿಲುಕಬಹುದು.
Published : June 27, 2026 at 9:01 AM IST
ಅನಿವಾರ್ಯ ಸಂದರ್ಭಗಳಿಂದ ನೀವು ಸಾಂದರ್ಭಿಕವಾಗಿ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಜನರು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಆದ್ರೆ, ನೀವು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಮರೆಮಾಡಿದರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲೂ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಿದರೆ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುತ್ತೀರಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿಟ್ಟಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಕುಗ್ಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಅಪಶ್ರುತಿಗೆ ಇದು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಾಹಿತ ದಂಪತಿಗಳಿಗೂ ಅನ್ವಯಿಸುತ್ತದೆ. ದಂಪತಿಗಳು ಎಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕ ಆಗಿರಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳಬಾರದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಳೆ ಸಂಬಂಧದ ನೆನಪುಗಳ ಕುರಿತು: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವಿಫಲವಾದ ಪ್ರಣಯಗಳು ಹಾಗೂ ವಿಘಟನೆಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಸಹಜವಾಗಿ ಒಬ್ಬರು ಅವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಶ್ವತವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಆದರೂ, ಆ ನೆನಪುಗಳು ಮತ್ತು ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮರೆತುಬಿಡುವುದು ಸುಲಭವಲ್ಲ. ಮದುವೆಯ ನಂತರವೂ, 'ಹಳೆ'ಯ ಆಲೋಚನೆಗಳು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಮತ್ತೆ ಉದ್ಭವಿಸಬಹುದು. ಮನಸ್ಸನ್ನು ಮುಳುಗಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಒಬ್ಬರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಜನರು ತಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಹತಾಶೆಯನ್ನು ಹೊರಹಾಕಬಹುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮಾಜಿ ಸಂಗಾತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಪದೇ ಪದೇ ಮಾತನಾಡಬಹುದು ಮತ್ತು ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುತ್ತಾ ಆ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೇವಲ ಸ್ನೇಹಿತ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
ಇಂತಹ ನಡವಳಿಕೆಯು ಸಂಗಾತಿಯಲ್ಲಿ ಅನಗತ್ಯ ಅನುಮಾನವನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕುತ್ತದೆ. ಇದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವೆ ಘರ್ಷಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ತಜ್ಞರು ಅಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಪಾರದರ್ಶಕತೆಯನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಹಣಕಾಸಿನ ವಿಷಯಗಳು: ಪತಿ ಮತ್ತು ಪತ್ನಿಯ ನಡುವಿನ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡಕ್ಕೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ. ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪರಸ್ಪರ ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಖರ್ಚುಗಳನ್ನು ಮರೆಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಮಿತವ್ಯಯಿ ಎಂದು ನಟಿಸುತ್ತಾ ಅಜಾಗರೂಕತೆಯಿಂದ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವುದು ಸಮಸ್ಯಾತ್ಮಕವಾಗಬಹುದು. ಖಾಸಗಿಯಾಗಿ ಬೇರೆ ಏನನ್ನಾದರೂ ಮಾಡುವಾಗ ಬಾಹ್ಯವಾಗಿ ಒಂದು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವರ್ತಿಸುವುದು. ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಸಿಕ್ಕಿಬೀಳುವ ಅಪಾಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಂಬಿಕೆಯ ನಷ್ಟ ಮತ್ತು ಸಂಬಂಧದ ಕ್ರಮೇಣ ದುರ್ಬಲತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಆದ್ದರಿಂದ, ಆದಾಯ, ವೆಚ್ಚಗಳು, ಉಳಿತಾಯ ಮತ್ತು ಹೂಡಿಕೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಪಾರದರ್ಶಕತೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಸುವುದು: ಒಬ್ಬರ ವೃತ್ತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕೆಲಸದ ಬಗ್ಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಉಂಟಾಗಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿಗೆ ಸುಳ್ಳು ಹೇಳುವುದು ತಪ್ಪು. ನಿಮ್ಮ ಸಂಗಾತಿ ಸತ್ಯವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡರೆ, ಅದು ಅವರು ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರುವ ನಂಬಿಕೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಾಶಪಡಿಸಬಹುದು. ಇಂತಹ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರುವುದು ಮುಖ್ಯ. ಕೊನೆಯದಾಗಿ ವೈವಾಹಿಕ ಸಂಬಂಧದ ಯಾವುದೇ ಅಂಶದಲ್ಲಿ ಗೌಪ್ಯತೆ ಅಥವಾ ಅಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಸಲಹೆಯಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಪರಸ್ಪರ ನಂಬಿಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ದಂಪತಿಗಳ ನಡುವಿನ ಬಾಂಧವ್ಯವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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