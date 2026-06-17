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ನೀವು ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಬೇಗ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ನಿಮಗೆ ರಾತ್ರಿಯವರೆಗೆ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಕುರಿತು ತಜ್ಞರು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

Drinking hot milk before bed Meditation deep breathing practice sleeping tips ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Health Team

Published : June 17, 2026 at 12:21 PM IST

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ಇಂದಿನ ವೇಗದ ಜೀವನಶೈಲಿ, ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿರುವ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟಗಳು ಹಾಗೂ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳ ಅತಿಯಾದ ಬಳಕೆ ಜನರ ನಿದ್ರೆಯ ಮೇಲೆ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತಿದೆ. ಅನೇಕ ಜನರು ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಹಾಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೊರಳಾಡುತ್ತಾ ಕಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಸುಲಭವಾಗಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಸಾಕಷ್ಟು ಗುಣಮಟ್ಟದ ನಿದ್ರೆಯ ಕೊರತೆಯು ದೇಹವನ್ನು ದಣಿದಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೂ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಯು ಒತ್ತಡ, ಕಿರಿಕಿರಿ, ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಹಾಗೂ ಜೀವನಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಪರಿಹರಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ನೀವು ರಾತ್ರಿ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರಿಯಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರುತ್ತಿಲ್ಲವೇ? ಉತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಪಡೆಯಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್ ತಿಳಿಯೋಣ.

Drinking hot milk before bed Meditation deep breathing practice sleeping tips ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಬಿಸಿಹಾಲು ಕುಡಿಯಿರಿ: ರಾತ್ರಿ ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಗಲು ಹೋಗುವ ಮುನ್ನ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಸೇವನೆ ಮಾಡುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಪ್ಟೊಫಾನ್ ಎಂಬ ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲವಿದೆ. ಇದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಿರೊಟೋನಿನ್ ಹಾಗೂ ಮೆಲಟೋನಿನ್‌ನಂತಹ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಉತ್ಪಾದನೆಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳು ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುವಲ್ಲಿ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ ಲಭಿಸಬೇಕಾದರೆ, ಮಲಗುವ ಸುಮಾರು 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಮೊದಲು ಒಂದು ಲೋಟ ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಹಾಲು ಕುಡಿಯುವುದು ಉತ್ತಮ. ನೀವು ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನ ಅಥವಾ ಸ್ವಲ್ಪ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಸೇರಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಡಿಜಿಟಲ್ ಸ್ಕ್ರೀನ್​ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಮಯವನ್ನು ಮಿತಿಗೊಳಿಸಿ: ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್‌ಗಳು, ಲ್ಯಾಪ್‌ಟಾಪ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಟಿವಿಗಳು ಹೊರಸೂಸುವ ನೀಲಿ ಬೆಳಕು ಮೆಲಟೋನಿನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಉತ್ಪಾದನೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ. ಮೆಲಟೋನಿನ್ ದೇಹವು ನಿದ್ರೆ ಮಾಡುವ ಸಮಯ ಎಂದು ಸೂಚಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಮಟ್ಟಗಳು ಕಡಿಮೆಯಾದಾಗ ನಿದ್ರಿಸುವುದು ವಿಳಂಬವಾಗಬಹುದು. ಮಲಗುವ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಕನಿಷ್ಠ 45 ನಿಮಿಷದಿಂದ ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲಾ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ ಸಾಧನಗಳ ಬಳಕೆ ಮಾಡುವುದನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪುಸ್ತಕ ಓದುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಉತ್ತಮ ಪರ್ಯಾಯವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ಹರ್ಬಲ್ ಚಹಾ ಕುಡಿಯಿರಿ: ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್ ಟೀ ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ಹರ್ಬಲ್ ಟೀಗಳನ್ನು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿದ್ರೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಬಹಳ ಹಿಂದಿನಿಂದಲೂ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕ್ಯಾಮೊಮೈಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳಿವೆ. ಅದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ದಿನದ ಒತ್ತಡದ ವೇಗ ಮತ್ತು ಮಾನಸಿಕ ಒತ್ತಡದಿಂದಾಗಿ ನೀವು ನಿದ್ರಿಸಲು ಕಷ್ಟಪಡುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಂದು ಕಪ್ ಗಿಡಮೂಲಿಕೆ ಟೀ ಸೇವಿಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ದೇಹವನ್ನು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ನಿಮಗೆ ವೇಗವಾಗಿ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯವಾಗುತ್ತದೆ.

Drinking hot milk before bed Meditation deep breathing practice sleeping tips ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಧ್ಯಾನ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡಿ: ಒತ್ತಡ, ಆತಂಕವು ನಿದ್ರಾಹೀನತೆಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಕಾರಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಅಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಧ್ಯಾನ, ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 5 ರಿಂದ 10 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಧ್ಯಾನ ಮಾಡುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟದ ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ಮನಸ್ಸನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆಳವಾದ ಉಸಿರಾಟವು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಹರಿವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ-ಪ್ರೇರೇಪಿಸುವ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಸುಧಾರಣೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಸಂಗೀತ ಆಲಿಸಿ: ರಾತ್ರಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಅತಿಯಾಗಿ ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದರೆ ಮೃದುವಾದ, ಹಿತವಾದ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನಿಧಾನಗತಿಯ ಸಂಗೀತವು ನಿಮ್ಮ ಹೃದಯ ಬಡಿತವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಹಾಗೂ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿ ನೀಡುವ ಸಂಗೀತವನ್ನು ಕೇಳುವುದರಿಂದ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟ ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅನೇಕ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ತಿಳಿಸುತ್ತವೆ. ಮಲಗುವ ಮೊದಲು 10ರಿಂದ 15 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಸುಮಧುರ ಸಂಗೀತ ಕೇಳುವುದರಿಂದ ಮನಸ್ಸು ಶಾಂತವಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ದೇಹವು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬರಲು ಅನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ.

Drinking hot milk before bed Meditation deep breathing practice sleeping tips ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಟಿಪ್ಸ್
ಅತ್ಯುತ್ತಮ ನಿದ್ರೆ ಬರಲು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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TAGGED:

DRINKING HOT MILK BEFORE BED
MEDITATION DEEP BREATHING PRACTICE
SLEEPING TIPS
ಬೇಗನೆ ನಿದ್ರೆಗೆ ಜಾರಲು ಟಿಪ್ಸ್
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