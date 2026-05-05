ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತೀರಾ? ಇದರೊಂದಿಗೆ ಈ ಸುಂದರ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ

ಉತ್ತರಾಖಂಡ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯು ಕೇವಲ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವುದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ. 'ದೇವಭೂಮಿ'ಯ ಸ್ವರ್ಗದ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅನನ್ಯ ಅವಕಾಶ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಹಲವು ಸುಂದರ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ತಾಣಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

Published : May 5, 2026 at 9:28 AM IST

ಡೆಹ್ರಾಡೂನ್ (ಉತ್ತರಾಖಂಡ): ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಪಡೆಯಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯ ಭಕ್ತರು ಉತ್ತರಾಖಂಡದ 'ದೇವಭೂಮಿ'ಗೆ ಆಗಮಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ನೀವು ಸಹ ಉತ್ತರಾಖಂಡಕ್ಕೆ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಮುಖ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಭೇಟಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಅನ್ವೇಷಿಸಬಹುದಾದ ಹಲವಾರು ಆಕರ್ಷಕ ಸ್ಥಳಗಳ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸಂದರ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಶ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಗುಪ್ತ ರಹಸ್ಯಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಈ ವರ್ಷ ನಿಮ್ಮ ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಯೋಜಿಸುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಹಾಗೂ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು, ಜೊತೆಗೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಇನ್ನಷ್ಟು ಸ್ಮರಣೀಯವಾಗಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಮೊದಲ ಹಂತವು ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮ್‌ನಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ.

ಖರ್ಸಾಲಿ, ಹನುಮಾನ್ ಚಟ್ಟಿಯ ಅನ್ವೇಷಿಸದ ಪ್ರಪಂಚ: ಯಮುನೋತ್ರಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಜಾಂಕಿ ಚಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಸುಮಾರು 6 ಕಿ.ಮೀ. ಚಾರಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಹತ್ತಿರದ ಖರ್ಸಾಲಿ ಗ್ರಾಮವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಯಾಣಿಕರಿಂದ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲ್ಪಡುವ ತಾಣವಾಗಿದೆ. ಇದನ್ನು ಜಾಂಕಿ ಚಟ್ಟಿಯಿಂದ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸ್ಥಳೀಯ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ತಲುಪಬಹುದು. ಧಾರ್ಮಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ನೋಡುವುದಾದರೆ, ಖರ್ಸಾಲಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪ್ರಾಚೀನ ಶನಿ ದೇವಾಲಯವು ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಯಮುನಾ ದೇವಿಗೆ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಸಲ್ಲಿಸುವ ಸ್ಥಳವಾಗಿದೆ.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಯಮುನೋತ್ರಿ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ನೆಲೆಗೊಂಡಿರುವ ಹನುಮಾನ್ ಚಟ್ಟಿಯನ್ನು ಬಸ್ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ತೆರಳಬಹುದು. ಈ ಸ್ಥಳವು ದೋಡಿಟಲ್, ದರ್ವಾ ಟಾಪ್‌ನಂತಹ ತಾಣಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವ ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಹಾದಿಗಳಿಗೆ ಆರಂಭಿಕ ಹಂತವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಯಮುನೋತ್ರಿ ದೇವಾಲಯದ ಬಳಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಭಕ್ತರು, ಸೂರ್ಯ ಕುಂಡ ಹಾಗೂ ದಿವ್ಯ ಶಿಲೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಶಿಷ್ಟ ಸಂಗಮ ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಹರ್ಸಿಲ್ ಪ್ರದೇಶದ ಪ್ರಶಾಂತ ಕಣಿವೆಗಳು, ಮುಖ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ: ನೀವು ಗಂಗೋತ್ರಿ ಧಾಮಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರಕಾಶಿಯನ್ನು ಮೀರಿ ಮುಂದುವರೆದಂತೆ, ಹರ್ಸಿಲ್ ಕಣಿವೆಯು ಅದರ ಪ್ರಾಚೀನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಮಹತ್ವದ ತಾಣವಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತದೆ. ಈ ತಾಣವು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಸೇಬು ತೋಟಗಳು, ದೇವದಾರು ಕಾಡುಗಳು ಹಾಗೂ ಶಾಂತ ವಾತಾವರಣಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ಹರ್ಸಿಲ್‌ನಿಂದ ಸುಮಾರು ಮೂರು ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿರುವ ಮುಖ್ಬಾ ಗ್ರಾಮ ಗಂಗಾ ಮಾತೆಯ ಚಳಿಗಾಲದ ವಾಸಸ್ಥಾನವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆಯ ಮೂಲಕ ಅಥವಾ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ತಲುಪಬಹುದು.

ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಗಂಗೋತ್ರಿಯಿಂದ ಗೌಮುಖ ಮತ್ತು ತಪೋವನಕ್ಕೆ ಹೋಗುವ ಚಾರಣ ಮಾರ್ಗವು ಯಾತ್ರಿಕರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಯಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಆಡಳಿತದಿಂದ ಪೂರ್ವಾನುಮತಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಹಿಮಾಲಯದ ವಿಹಂಗಮ ನೋಟಗಳಿಗೆ ಅತ್ಯಂತ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿರುವ ದಯಾರ ಬುಗ್ಯಾಲ್ ಅನ್ನು ಉತ್ತರಕಾಶಿಯಿಂದ ರೈಥಾಲ್ ಗ್ರಾಮಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು, ನಂತರ ಅಲ್ಲಿಂದ ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು.

ಕೇದಾರನಾಥ ಪ್ರದೇಶದ ಆಕರ್ಷಣೆ: ಕೇದಾರನಾಥ ಧಾಮಕ್ಕೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಗೌರಿಕುಂಡಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ 16 ರಿಂದ 18 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಅಥವಾ ಹೆಲಿಕಾಪ್ಟರ್ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಪವಿತ್ರ ದೇವಾಲಯದ ಸುತ್ತಲೂ ಧಾರ್ಮಿಕ ಹಾಗೂ ನೈಸರ್ಗಿಕ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿರುವ ಹಲವಾರು ತಾಣಗಳಿವೆ.

ಕೇದಾರನಾಥ (ETV Bharat)

ಶಿವ, ಪಾರ್ವತಿ ದೇವಿ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ಪವಿತ್ರ ಸ್ಥಳವಾದ ತ್ರಿಯುಗಿನಾರಾಯಣ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ಸೋನ್‌ಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಅಲೌಕಿಕ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ವಾಸುಕಿ ತಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೇದಾರನಾಥದಿಂದ ಸುಮಾರು 8 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ತಲುಪಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಗುಪ್ತಕಾಶಿ ಹಾಗೂ ಉಖಿಮಠ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿದ ಪ್ರಮುಖ ಧಾರ್ಮಿಕ ಕೇಂದ್ರಗಳಾಗಿದ್ದು, ಚಳಿಗಾಲದ ತಿಂಗಳುಗಳಲ್ಲಿ ಕೇದಾರನಾಥದ ಆಚರಣೆಗಳು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ನಡೆಸುವ ಸ್ಥಳಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತವೆ. ಉಖಿಮಠ ಅಥವಾ ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗದಿಂದ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಚೋಪ್ತಾಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ನಂತರ, 3.5 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಯಾತ್ರೆ ಮಾಡಿ ತುಂಗನಾಥ ದೇವಾಲಯವನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು, ಚಂದ್ರಶಿಲೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು.

ಬದರಿನಾಥ ಪ್ರದೇಶದ ರೋಮಾಂಚನಕಾರಿ ತಾಣಗಳು: ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮವನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರವೇಶಿಸಬಹುದು. ಬದರಿನಾಥ ಧಾಮದ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಪ್ರದೇಶವು ಹಲವಾರು ಮಹತ್ವದ ಹೆಗ್ಗುರುತುಗಳಿಗೆ ನೆಲೆಯಾಗಿದೆ. 'ಭಾರತದ ಕೊನೆಯ ಗ್ರಾಮ' ಎಂದು ಕರೆಯಲ್ಪಡುವ ಮಾನಾ ಗ್ರಾಮವು ಬದರಿನಾಥದಿಂದ ಕೇವಲ 3 ಕಿ.ಮೀ. ದೂರದಲ್ಲಿದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಟ್ಯಾಕ್ಸಿ ಮೂಲಕ ತಲುಪಬಹುದು. ಇಲ್ಲಿನ ಪ್ರಮುಖ ಆಕರ್ಷಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಭೀಮ್ ಪುಲ್ (ಭೀಮನ ಸೇತುವೆ), ವ್ಯಾಸ ಗುಫಾ (ವ್ಯಾಸ ಗುಹೆ) ಹಾಗೂ ಸರಸ್ವತಿ ನದಿಯ ಮೂಲ ಸೇರಿವೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾದ ಸಾತೋಪಂತ್ ತಾಲ್ ಅನ್ನು ಮಾನಾ ಗ್ರಾಮದಿಂದ 18 ರಿಂದ 20 ಕಿ.ಮೀ. ಪಾದಯಾತ್ರೆಯ ನಂತರ ತಲುಪಬಹುದು. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜೋಶಿಮಠಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ ಔಲಿಗೆ ರೋಪ್‌ವೇ ಅಥವಾ ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಮುಂದುವರಿಯಬಹುದು, ಅಲ್ಲಿಂದ ಹಿಮದಿಂದ ಆವೃತವಾದ ಹಿಮಾಲಯನ್ ಶಿಖರಗಳ ಭವ್ಯ ನೋಟಗಳು ಗೋಚರಿಸುತ್ತವೆ.

ನೈಸರ್ಗಿಕ & ಸಾಹಸ ತಾಣಗಳು, ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ: ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಪ್ರಿಯರು ಮತ್ತು ಸಾಹಸ ಪ್ರಿಯರಿಗೆ ಹಲವಾರು ಆಯ್ಕೆಗಳು ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಅಂತಹ ಒಂದು ತಾಣವೆಂದರೆ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆ. ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿದೆ. ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು, ಮೊದಲು ಬದ್ರಿನಾಥ್ ಧಾಮ್‌ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಮೊದಲು ಇರುವ ಗೋವಿಂದಘಾಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬೇಕು. ವಾಹನಗಳು ಗೋವಿಂದಘಾಟ್‌ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸಬಹುದು. ಅಲ್ಲಿಂದ 13 ಕಿ.ಮೀ. ಚಾರಣವು ಘಂಘರಿಯಾಕ್ಕೆ ತಲುಪುತ್ತದೆ. ಘಂಘರಿಯಾದಿಂದ ಸುಮಾರು ನಾಲ್ಕು ಕಿ.ಮೀ. ನಡೆದ ನಂತರ, ಯುನೆಸ್ಕೋ ವಿಶ್ವ ಪರಂಪರೆಯ ತಾಣವಾದ ಹೂವುಗಳ ಕಣಿವೆಯನ್ನು ತಲುಪಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಘಂಘರಿಯಾದಿಂದ 6 ಕಿ.ಮೀ. ಎತ್ತರದ ಚಾರಣವು ಹೇಮಕುಂಡ್ ಸಾಹಿಬ್‌ಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ.

ಪಂಚ ಪ್ರಯಾಗ: ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಇರುವ ಪಂಚ ಪ್ರಯಾಗ ದೇವಪ್ರಯಾಗ, ರುದ್ರಪ್ರಯಾಗ, ಕರ್ಣಪ್ರಯಾಗ, ನಂದಪ್ರಯಾಗ ಹಾಗೂ ವಿಷ್ಣುಪ್ರಯಾಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಭಕ್ತರಿಗೆ ಅಪಾರ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಎಲ್ಲಾ ಸಂಗಮ ಸ್ಥಳಗಳು ರಸ್ತೆಯ ಮೂಲಕ ಸಂಪರ್ಕ ಹೊಂದಿವೆ ಹಾಗೂ ಋಷಿಕೇಶದಿಂದ ಬದರಿನಾಥ್ ಅಥವಾ ಕೇದಾರನಾಥಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವಾಗ ಸುಲಭವಾಗಿ ಭೇಟಿ ನೀಡಬಹುದು. ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪ್ರಯಾಗವು ತನ್ನದೇ ಆದ ವಿಶಿಷ್ಟ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ತಲುಪಿದ ನಂತರ, ಭಕ್ತರು ನದಿಗಳ ಪವಿತ್ರ ಸಂಗಮವನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು.

ಪ್ರಯಾಣದ ಮೊದಲು ಅಗತ್ಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು, ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳೇನು?: ಚಾರ್ ಧಾಮ್ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಹೋಗುವ ಮೊದಲು ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಆನ್‌ಲೈನ್ ಹಾಗೂ ಆಫ್‌ಲೈನ್ ಎರಡೂ ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ. ಜನರು ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸಹ ಅನುಭವಿಸಬಹುದು. ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳು, ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳು ಹಾಗೂ ರೇನ್‌ಕೋಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಈ ದೇವರ ಭೂಮಿಯ ಪ್ರಾಚೀನ ಸೌಂದರ್ಯದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯಾಣದ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಂಸ್ಕೃತಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರ ಗೌರವಿಸುವುದು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ.

