ಸಂಜೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಂದ ದಾಳಿ ಇಡುತ್ತಿವೆಯೇ? ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳಿವು
ಮನೆಯೊಳಗಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿವಾರಕಗಳ ಬದಲಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಯನ್ನು ಪರ್ಯಾಯ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಸರಳ ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..
Published : February 26, 2026 at 8:57 PM IST
ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಕೇವಲ ಕಾಲೋಚಿತ ಉಪದ್ರವವಲ್ಲ. ಇವುಗಳು ನಿರಂತರ ಶಬ್ದದಿಂದ ನಿದ್ರೆಗೆ ಅಡ್ಡಿಪಡಿಸುತ್ತವೆ. ಸೊಳ್ಳೆ ಕಡಿತದಿಂದ ತುರಿಕೆ, ಕಿರಿಕಿರಿ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಮಲೇರಿಯಾ, ಡೆಂಗ್ಯೂ, ಚಿಕೂನ್ಗುನ್ಯಾ ಮತ್ತು ಝೋಕಾದಂತಹ ಮಾರಕ ರೋಗಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಜೀವಿಗಳು ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಲ್ಲಿ ಸೇರಿವೆ, ಇವುಗಳ ಲಾಲಾರಸದ ಮೂಲಕ ವೈರಸ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಪರಾವಲಂಬಿಗಳನ್ನು ಹರಡುತ್ತವೆ. ಇವು ಗಂಭೀರ ಆರೋಗ್ಯ ಅಪಾಯ ಉಂಟುಮಾಡುತ್ತದೆ. ರಾಸಾಯನಿಕ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳನ್ನು ಪದೇ ಪದೇ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ತಲೆನೋವು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳು, ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿ ಹಾಗೂ ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳಂತಹ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಈ ದುಬಾರಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬದಲಿಗೆ, ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಈ ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸಬಹುದು.
ಕೆಲವು ಸಸ್ಯಗಳು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸುಗಂಧ ಹಾಗೂ ಸಾರಭೂತ ತೈಲಗಳನ್ನು ಬಿಡುಗಡೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಅದು ಮಾನವರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರ ಹಾಗೂ ಶಾಂತಗೊಳಿಸುವಂತಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಇಷ್ಟಪಡುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು, ಪ್ಯಾಟಿಯೋಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಉದ್ಯಾನಗಳ ಬಳಿ ಇಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳವನ್ನು ಹಸಿರು, ಸೌಂದರ್ಯ ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಪರಿಮಳದಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಏಳು ಸುಂದರವಾದ, ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳು ಯಾವುವು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸೌಂದರ್ಯ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಇವುಗಳಿಂದ ಪ್ರಯೋಜನ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ.
ಷೆಫ್ಲೆರಾ: ಷೆಫ್ಲೆರಾ ಜನಪ್ರಿಯ ಒಳಾಂಗಣ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಹೊಳಪುಳ್ಳ ಎಲೆಗಳು, ಆಕರ್ಷಕವಾದ ಆಕಾರಕ್ಕಾಗಿ ಇದನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ಒಳಾಂಗಣಗಳಲ್ಲಿ ಸುಲಭವಾಗಿ ಬೆರೆಯುತ್ತದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸದ ಕೋಣೆಗಳು, ಕಚೇರಿಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಮನೆಯ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಆಕರ್ಷಣೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಷೆಫ್ಲೆರಾ ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಆಹ್ಲಾದಕರವಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವ ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾದ ಪರಿಮಳ ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಪರಿಮಳವು ಕೀಟಗಳು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವುದನ್ನು ನಿರುತ್ಸಾಹಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ, ಜಾಗವನ್ನು ನೈರ್ಮಲ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಷೆಫ್ಲೆರಾ ಒಳಾಂಗಣ ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತದೆ, ಈ ಸಸ್ಯಕ್ಕೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಕಾಳಜಿಯ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ, ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಚೆಂಡು ಹೂವು: ಚೆಂಡು ಹೂವು ತನ್ನ ಪ್ರಕಾಶಮಾನವಾದ ಬಣ್ಣಗಳು ಮತ್ತು ಹರ್ಷಚಿತ್ತದಿಂದ ಕಾಣುವ ಗುಣಗಳಿಗಾಗಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದೆ. ಇದರ ಕೀಟನಿವಾರಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಡೆಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಚೆಂಡು ಹೂವುಗಳು, ಎಲೆಗಳ ಬಲವಾದ, ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಪರಿಮಳವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸೇರುವ ಪ್ರವೇಶದ್ವಾರಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಲ್ಕನಿಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನದ ಗಡಿಗಳ ಬಳಿ ಅವುಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ, ಚೆಂಡು ಹೂವು ಇತರ ಹಾನಿಕಾರಕ ಕೀಟಗಳನ್ನು ಸಹ ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸುತ್ತದೆ. ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಸಸ್ಯಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಕ್ಷಣೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಪುದೀನ: ಪುದೀನವು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದಾದ ಅತ್ಯಂತ ಬಹುಮುಖ, ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದರ ತಾಜಾ, ತಂಪಾದ ಪರಿಮಳವು ಜನರಿಗೆ ಉಲ್ಲಾಸಕರವಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳಿಗೆ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಬಲವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಪುದೀನವನ್ನು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕ ನಿವಾರಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ. ಬಾಗಿಲುಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು ಅಥವಾ ಅಡುಗೆ ಮನೆಯ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ಪುದೀನ ಸಸ್ಯ ಇಡುವುದರಿಂದ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಸೊಳ್ಳೆ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು.
ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್: ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಅದರ ತಿಳಿ ನೇರಳೆ ಹೂವುಗಳು ಮತ್ತು ಹಿತವಾದ ಪರಿಮಳಕ್ಕೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ. ವಿಶ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಲು, ಆತಂಕ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ನಿದ್ರೆಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇದರ ಪರಿಮಳವನ್ನು ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕುತೂಹಲಕಾರಿಯಾಗಿ ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಮನುಷ್ಯರನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳು ಅದನ್ನು ಸಹಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಸಂವೇದನಾ ಗ್ರಾಹಕಗಳನ್ನು ಕೆರಳಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾದ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಲ್ಯಾವೆಂಡರ್ ಒಳಾಂಗಣ ಅಥವಾ ಹೊರಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಸಬಹುದು. ಅದರ ಒಣಗಿದ ಹೂವುಗಳನ್ನು ಸ್ಯಾಚೆಟ್ಗಳು, ದಿಂಬುಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಅಲಂಕಾರಿಕ ಬಟ್ಟಲುಗಳಲ್ಲಿ ಬಳಸಬಹುದು. ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ, ನೀವು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವಾಗ ಅರೋಮಾಥೆರಪಿಯ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ಆನಂದಿಸಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್: ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು (ಲೆಮನ್ ಗ್ರಾಸ್) ಸಸ್ಯ ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಸೊಳ್ಳೆ ನಿವಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಇದು ವಾಣಿಜ್ಯ ಕೀಟ ನಿವಾರಕಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಮನೆಗಳ ಸುತ್ತಲೂ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ಮುಂತಾದ ಸಿಟ್ರೊನೆಲ್ಲಾ ಹೊಂದಿರುವ ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆ ತೋರಿಸಿದೆ. ದ್ವಾರಗಳು, ಪ್ಯಾಟಿಯೋಗಳು ಅಥವಾ ಉದ್ಯಾನ ಪ್ರದೇಶಗಳ ಬಳಿ ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ನೆಡುವುದರಿಂದ ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನಿಂಬೆ ಹುಲ್ಲು ತುಂಬಾ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಮಕ್ಕಳ ಸುತ್ತಲೂ ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ಇರಬೇಕು, ಏಕೆಂದರೆ ಅದರ ಮೊನಚಾದ ಎಲೆಗಳು ಬಲವಂತವಾಗಿ ಸ್ಪರ್ಶಿಸಿದರೆ ಸಣ್ಣ ಕಡಿತ ಅಥವಾ ಚರ್ಮದ ಕಿರಿಕಿರಿಯನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು.
ಸ್ಟೋನ್ ಲೋಟಸ್: ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಕಲ್ಲಿನ ಕಮಲ (ಸ್ಟೋನ್ ಲೋಟಸ್) ಸಸ್ಯ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯವಾಗಿದ್ದು, ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ವಾಸನೆಯಿಲ್ಲದ ಹೆಚ್ಚಿನ ರಸಭರಿತ ಸಸ್ಯಗಳಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿದೆ. ಈ ವಿಧವು ಸೌಮ್ಯವಾದ, ಆಹ್ಲಾದಕರವಾದ ಪರಿಮಳವನ್ನು ಹೊರಸೂಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಶಾಂತತೆಯ ಭಾವನೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಸುವಾಸನೆಯು ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಒಳಾಂಗಣದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ.
ಅದರ ಸಣ್ಣ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಶಿಲ್ಪಕಲೆಯಿಂದಾಗಿ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸ್ಟೋನ್ ಲೋಟಸ್ ಮೇಜುಗಳು, ಕಪಾಟುಗಳು ಅಥವಾ ಸಣ್ಣ ಒಳಾಂಗಣ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಆರೈಕೆ ಮಾಡಲು ಸುಲಭ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿರುವ ಈ ಸಸ್ಯವು ಸೌಂದರ್ಯ, ಸೌಕರ್ಯ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಸೊಳ್ಳೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಕಡಿಮೆ ನಿರ್ವಹಣೆಯ ಪರಿಹಾರವನ್ನು ಹುಡುಕುತ್ತಿರುವವರಿಗೆ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಸೊಳ್ಳೆಗಳನ್ನು ಹಿಮ್ಮೆಟ್ಟಿಸಲು ಸಸ್ಯಗಳನ್ನು ಬಳಸುವುದು ರಾಸಾಯನಿಕ ನಿವಾರಕಗಳಿಗೆ ನೈಸರ್ಗಿಕ, ಪರಿಸರ ಸ್ನೇಹಿ ಮತ್ತು ದೃಷ್ಟಿಗೆ ಆಕರ್ಷಕ ಪರ್ಯಾಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಕೀಟಗಳನ್ನು ದೂರವಿಡುವುದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಗಾಳಿಯ ಗುಣಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ವಾಸಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ಉಷ್ಣತೆ ಮತ್ತು ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ಸೇರಿಸುತ್ತವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಪರಿಮಳಯುಕ್ತ ಸಸ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅಥವಾ ಹೆಚ್ಚಿನದನ್ನು ನೆಡುವ ಮೂಲಕ ನೀವು ಶಾಂತ, ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ನಿವಾರಕವೆಂದು ಭಾವಿಸುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಬಹುದು. ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೂರಿರುವ ಸರಳ ಪರಿಹಾರಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
