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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ರೀತಿಯ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಕಾಡುತ್ತಿವೆಯೇ?: ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ತಜ್ಞರ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್

ಕೆಲವು ಜನರಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಋತುಮಾನದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಕೂದಲು ಉದುರುವ ಸಮಸ್ಯೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆಗೆ ತಜ್ಞರು ಕೆಲವು ಸರಳ ಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

HAIR CARE TIPS RAINY SEASON HAIR TIPS MONSOON HAIR PROBLEMS ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : August 20, 2026 at 9:23 PM IST

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ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮುಖವನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿದರೂ ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗುವುದು. ಕೂದಲು ಎಷ್ಟೇ ಬಾಚಿಕೊಂಡರೂ ಹಕ್ಕಿಯ ಗೂಡಿನಂತೆ ಸುರುಳಿಯಾಗಿ, ಜಟಿಲವಾಗುವುದು ಹೀಗೆ ವಿವಿಧ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಬ್ಬರ ನೋಟವನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವಾಗ ಈ ಹವಾಮಾನವನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸುವುದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಒಂದು ಸವಾಲಾ ಕಾರ್ಯವಾಗಿದೆ. ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತ ಬೇರುಗಳು, ಕೂದಲು ಉದುರುವುದು, ಕೂದಲು ಒಣಗುವುದು ಹಾಗೂ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಂತಾಗುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೂದಲು ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಈ ಋತುವಿನಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಕೆಲವು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವ ಮೂಲಕ, ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿಯೂ ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಹೊಳಪು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಬಹುದು ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡಾಗ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಒದ್ದೆಯಾದ ನಂತರ ನಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಗಾಳಿಯಲ್ಲಿ ಒಣಗಲು ಬಿಡುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆ. ಇದರ ಬದಲಾಗಿ, ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆದು ನಂತರ ಸರಿಯಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು. ಏಕೆಂದರೆ ಮಳೆನೀರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ.

HAIR CARE TIPS RAINY SEASON HAIR TIPS MONSOON HAIR PROBLEMS ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಮಾನ್ಸೂನ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ದ್ರತೆಯು ಈಗಾಗಲೇ ಬೇರುಗಳು ಎಣ್ಣೆಯುಕ್ತವಾಗಲು ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ವಿವಿಧ ಸೋಂಕುಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆನೀರಿನ ಆಮ್ಲೀಯ ಗುಣವು ಈ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಉಲ್ಬಣಗೊಳಿಸಬಹುದು. ಮಳೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿಕೊಂಡರೆ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಒಣಗಿಸಬೇಕು ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಮಳೆಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ ಇದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ಜಿಡ್ಡನ್ನು ತಡೆಗಟ್ಟುವುದು: ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹೇರ್ ಆಯಿಲ್ ಬದಲಿಗೆ ನೀರು ಆಧಾರಿತ ಸೀರಮ್‌ಗಳನ್ನು ಬಳಸಬೇಕು. ಇದು ಕೂದಲು ಜಿಡ್ಡಿನಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಲು ಬಯಸುವವರು ಮಲಗುವ ಮೊದಲು ತಮ್ಮ ನೆತ್ತಿ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿಗೆ ಎಣ್ಣೆ ಹಚ್ಚಬೇಕು ಮತ್ತು ಮರುದಿನ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೌಮ್ಯವಾದ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ತೊಳೆಯಬೇಕು.

HAIR CARE TIPS RAINY SEASON HAIR TIPS MONSOON HAIR PROBLEMS ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೂದಲು ಒಣಗಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆಯೇ?: ಕೆಲವು ಜನರು ತಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಎಷ್ಟೇ ಬಾಚಿಕೊಂಡರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಅದು ಮತ್ತೆ ಗಲೀಜಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಕಂಡುಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅವರು ಅದನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಬಾಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ, ವಿವಿಧ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಪಿನ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದು ಕೂದಲನ್ನು ತಾತ್ಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಇರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಪಿನ್‌ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕುವುದರಿಂದ ಕೂದಲು ಒಣಗಿ ಒಣಹುಲ್ಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಉತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳಿಗಾಗಿ ಕೂದಲನ್ನು ಸ್ಟೈಲಿಂಗ್ ಮಾಡುವ ಅಥವಾ ಹೆಣೆಯುವ ಮೊದಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇರ್ ಸೀರಮ್ ಅನ್ನು ಅನ್ವಯಿಸಲು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ. ಇದು ನೆತ್ತಿ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನಿಂದ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ತೇವಾಂಶ, ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕೂದಲು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲು ತೊಳೆಯುವುದು: ಅನೇಕ ಜನರು ತಮ್ಮ ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಇದ್ದಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸಿ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುತ್ತಾರೆ. ಈ ಸಂವೇದನೆ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ತೇವಾಂಶದಿಂದ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಶಾಂಪೂ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅತಿಯಾದ ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಅಂತಹ ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಶಾಂಪೂ ಬಳಸುವ ಬದಲು ತಂಪಾದ ನೀರಿನಿಂದ ಕೂದಲನ್ನು ತೊಳೆಯುವುದು ಸಾಕು.

HAIR CARE TIPS RAINY SEASON HAIR TIPS MONSOON HAIR PROBLEMS ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಈ ಕ್ರಮಗಳ ಜೊತೆಗೆ, ತೊಳೆದ ನಂತರ ಮೃದುವಾದ ಬಟ್ಟೆಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲನ್ನು ಒಣಗಿಸುವುದು, ಕಂಡಿಷನರ್ ಹಚ್ಚಿದ ನಂತರ ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯುವುದು ಹಾಗೂ ಸರಳ ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ಕೂದಲು ತೇವಾಂಶವನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು, ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿ, ಹೊಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

HAIR CARE TIPS RAINY SEASON HAIR TIPS MONSOON HAIR PROBLEMS ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

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TAGGED:

HAIR CARE TIPS
RAINY SEASON HAIR TIPS
MONSOON HAIR PROBLEMS
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಆರೈಕೆ
MONSOON HAIR CARE TIPS

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