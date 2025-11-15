ಒಂದೇ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ತುಂಬಾ ಬೇಸರವಾಗಿದೆಯೇ? ಈ ರೀತಿ ಹೊಸ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಖುಷಿ ಖುಷಿಯಾಗಿ ಸಮಯ ಕಳೆಯುತ್ತೀರಿ
ದೈನಂದಿನ ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ದಿನಚರಿಯಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಬೇಸರವಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸದಕ್ಕಾಗಿ ಹಂಬಲಿಸುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ವಿರಾಮ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡರೆ ತುಂಬಾ ಸಂತೋಷದಿಂದ ಸಮಯ ಕಳೆಯಬಹುದು.
Published : November 15, 2025 at 6:16 PM IST
ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಕೆಲಸ ಹಾಗೂ ಕುಟುಂಬದ ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳು ಹೊರೆಯಂತೆ ಎನಿಸುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಬೆಳಗ್ಗೆ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೀರಿ. ಸಂಜೆ ಮನೆಗೆ ಬಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಟಿವಿ ನೋಡುತ್ತೀರಿ ಹಾಗೂ ಊಟ ಮಾಡಿ ನಿದ್ರಿಸುತ್ತೀರಿ. ಇದೇ ದಿನಚರಿ ಪ್ರತಿದಿನವೂ ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ವಿಷಯಗಳಿಂದ ಜೀವನವು ಪುನರಾವರ್ತಿತವಾಗುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮನಸ್ಸು ಹೊಸತನ ಬಯಸುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸದನ್ನು ಮಾಡುವುದರಿಂದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಮತ್ತು ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಹೊಸ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಂತೋಷ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರುವುದು ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಭಿನ್ನವಾಗಿ ಕಳೆಯುವುದು. ಅದನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಟೈಮ್ ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ: ಕಚೇರಿ ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ ನಿರತರಾಗಿರುವಾಗ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಫೋನ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ವಾಗತಿಸಲು ಮರೆಯುತ್ತೇವೆ. ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳೊಂದಿಗೆ ಮೋಜು ಹಾಗೂ ಸಂಭಾಷಣೆಗಳನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿದರೆ ಬಾಲ್ಯದ ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾಗುವ ಅವಕಾಶ ಕಳೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೇವೆ. ಅವಕಾಶವನ್ನು ಸದುಪಯೋಗಪಡಿಸಿಕೊಂಡು ಒಂದು ದಿನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನು ಮನೆಗೆ ಕರೆಸಿ ಅಥವಾ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ, ಭೋಜನದ ಬಳಿಕ ಮೋಜಿನ ಮಾತುಕತೆ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ ತಮಾಷೆಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಕಳೆದ ಸಿಹಿ ನೆನಪುಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹವನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಯದೆಯೇ ಉತ್ಸುಕತೆ ತುಂಬುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ: ಕಚೇರಿಯಿಂದ ಮನೆಗೆ ಮನೆಯಿಂದ ಕಚೇರಿಗೆ ಹೋಗುವುದು ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅವೆರಡನ್ನೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಒಂದು ದಿನವನ್ನು ಪ್ರಕೃತಿಯ ಮಡಿಲಲ್ಲಿ ಕಳೆಯಿರಿ. ಎಲ್ಲೋ ದೂರ ಹೋಗುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ಹಣ ಖರ್ಚು ಮಾಡುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಹತ್ತಿರದ ಉದ್ಯಾನವನ, ನದಿ, ಸಮುದ್ರ ತೀರದಲ್ಲಿ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ಬೆಟ್ಟಗಳು, ಕಾಡುಗಳು, ಸರೋವರಗಳಂತಹ ದೂರದ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಏಕಾಂಗಿಯಾಗಿ ತೆರಳಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆನಂದಿಸಿ. ನೀವು ಎಲ್ಲಿಗೆ ಹೋದರೂ ಪ್ರಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಇರುವ ಮೂಲಕ ಹೊಸ ಅನುಭವಗಳೊಂದಿಗೆ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಮೆರಗು ನೀಡಿ.
ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಗೆ ವಿದಾಯ: ವಾರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿನ ಅಥವಾ ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ ಅನ್ನು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾಗಳಿಂದ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ದೂರವಿದ್ದು, ಅದರ ಬದಲಿಗೆ ಪುಸ್ತಕ ಓದಿ. ಇಲ್ಲವೇ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಯಸಿದರೆ ಯಾವುದೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಅಥವಾ ದತ್ತಿ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಹೋಗಿ ಇಡೀ ದಿನ ಸ್ವಯಂಸೇವಕರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿ. ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ತೃಪ್ತಿ ನಿಮ್ಮ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಆಯಾಮವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ.
ಇಡೀ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ: ದಿನನಿತ್ಯದ ಜೀವನದಿಂದ ಬೇಸತ್ತ ದೇಹ ಹಾಗೂ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಅವಶ್ಯ. ಹಾಗಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಮಾಡದೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಇರಿ. ಇಡೀ ದಿನ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಪಡೆಯಿರಿ. ಅಥವಾ ಹೊಸ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ಸವಿಯಿರಿ. ನೀವೇ ಅಡುಗೆ ಮಾಡಿ ತಿನ್ನುತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದು ಮನಸಿಗೆ ಮುದ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಗಂಟೆಗಟ್ಟಲೆ ಮಲಗುವುದು ಅಥವಾ ಹಾಲ್/ಬಾಲ್ಕನಿಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಚಹಾ/ಕಾಫಿಯನ್ನು ಆನಂದಿಸುವುದು ಆರಾಮದಾಯಕ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ಮಕ್ಕಳು, ಸಾಕುಪ್ರಾಣಿಗಳಿದ್ದರೆ ಅವರ ಜೊತೆಗಿನ ಆಟವು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಧಿಕಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಲು ಸಮಯ ನೀಡಿ: ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲಾ ಕೆಲಸಗಳಿಂದ ಒಂದು ದಿನ ರಜೆ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಏನನ್ನಾದರೂ ಹೊಸದನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. ಹೊಸ ಆಟ, ಹಾಡು ಅಥವಾ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ. YouTube ವೀಕ್ಷಿಸಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ರೀತಿಯ ಅಡುಗೆಯನ್ನು ಕಲಿಯಿರಿ ಇಲ್ಲವೇ ಹೊಸ ವಿಷಯದ ಬಗ್ಗೆ ಕಲಿಯಿರಿ ಜೊತೆಗೆ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಕೂಡ ಪಡೆಯಬಹುದು. ದೈಹಿಕ ಸೌಂದರ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಮನ ಹರಿಸಿ ಫೇಸ್ ಪ್ಯಾಕ್ ಮತ್ತು ಹೆಡ್ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಒಳ್ಳೆಯದು.
ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಾಕಿಂಗ್: ನಿಮಗೆ ಬೇಸರವಾದರೆ ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಶಾಪಿಂಗ್ ಎಂದರೆ ಇಷ್ಟವಾದ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಖರೀದಿಸುವುದು ಎಂದಲ್ಲ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆ, ಶಾಪಿಂಗ್ ಮಾಲ್ನಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಾಡಿ ಸ್ಟ್ರೀಟ್ ಶಾಪಿಂಗ್ಗೆ ಮಾಡಿ. ಇಂದಿನ ಫ್ಯಾಷನ್ ಟ್ರೆಂಡ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಬಟ್ಟೆ, ವಸ್ತುಗಳ ಬೆಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅವುಗಳ ಬೆಲೆ ನಿಮ್ಮ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಖರೀದಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂದಾದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.