ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಸಹಾನುಭೂತಿ ಹೊಂದಿದ್ದಾರೆಯೇ? ಅಧ್ಯಯನದಿಂದ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಸಂಗತಿಗಳು ಬಹಿರಂಗ
ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು (emotional intelligence) ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ. ಹುಡುಗರಿಗೂ ಕೂಡ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
Published : October 20, 2026 at 7:01 AM IST
ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಉದ್ವಿಗ್ನತೆ ಇಲ್ಲವೇ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಉಂಟಾದಾಗ, ಇದನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ, ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಮುಂದಾಗುವವರು ಯಾರು ಎಂಬುದನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಯೋಚಿಸಬೇಕು. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮಗುವೊಂದು ಅಳುತ್ತಿರಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ನೇಹಿತನೊಬ್ಬ ತೊಂದರೆಯಲ್ಲಿದ್ದು ಸುಮ್ಮನೆ ಕುಳಿತಿರಲಿ. ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಗಮನಿಸಿ, ನಿಜವಾದ ಕಾಳಜಿಯಿಂದ ಏನಾಯಿತು? ಎಂದು ಕೇಳುವವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರೇ ಆಗಿರುತ್ತಾರೆ.
ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ಅನೇಕ ಬಾರಿ ಕಂಡಿದ್ದೇವೆ. ಇತರರ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಹಜ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿದೆ ಎಂದು ನಾವು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿರುತ್ತೇವೆ. ಇದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಅವರಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಇರುವ ಗುಣವೇ ಇಲ್ಲವೇ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಪರಿಸರದಿಂದ ಕಲಿತ ಕೌಶಲವೇ?
1995ರಿಂದ 2023ರ ನಡುವೆ ಜಗತ್ತಿನ 76 ದೇಶಗಳಲ್ಲಿ, 6,00,000ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಜನರ ಮೇಲೆ ನಡೆಸಲಾದ ಒಂದು ಸಮಗ್ರ ಅಧ್ಯಯನವು ಮಹತ್ವದ ವಿಷಯವೊಂದನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಹೇಳುವುದಾದರೆ, ಪುರುಷರಿಗಿಂತ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಟ್ಟದ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆಯನ್ನು (emotional intelligence) ಹೊಂದಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಸಂಶೋಧನೆಯು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದ ಪ್ರಮುಖ ಅಂಶ ಏನೆಂದರೆ, ಈ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವು ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ; ಬದಲಾಗಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಅವರಿಗೆ ಸಿಗುವ ತರಬೇತಿ, ಅನುಭವಗಳ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಕೌಶಲ ಇದಾಗಿದೆ.
ಬೇರೆಯವರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ ಎಂದರೆ ಕೇವಲ ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಮಾತ್ರವಲ್ಲ. ಎದುರಿಗಿರುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನಿಖರವಾಗಿ ಗ್ರಹಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಂತೆ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವುದೂ ಇದರಲ್ಲಿ ಸೇರಿದೆ. ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಗಮನಿಸಿ, ಇದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ವರ್ತಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವೇ ಮಹಿಳೆಯರಿಗಿರುವ ವಿಶೇಷ ಅನುಕೂಲ ಎಂದು ಈ ಅಧ್ಯಯನವು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಕಚೇರಿಯ ಸಭೆಯೊಂದರಲ್ಲಿ ಯಾರೊಬ್ಬರ ಆಲೋಚನೆಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದಾಗ ಅವರು ಮೌನವಾಗುವುದನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುವುದು, ಸಂಘರ್ಷ ಉಂಟಾದಾಗ ಮಧ್ಯಪ್ರವೇಶಿಸಿ ಶಾಂತಿ ಮರುಸ್ಥಾಪಿಸುವುದು ಇಂತಹ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಿಳೆಯರು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ವರ್ತಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಬೆಳವಣಿಗೆ & ತರಬೇತಿ: ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಾಗೂ ತರಬೇತಿ ಈ ವ್ಯತ್ಯಾಸವು ಜೈವಿಕವಾದದ್ದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಹುಟ್ಟಿನಿಂದ ಬಂದಿದ್ದಲ್ಲ. ಬಾಲ್ಯದಲ್ಲಿ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹುಡುಗರು ಹಾಗೂ ಹುಡುಗಿಯರ ನಡುವೆ ಅಂತಹ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯತ್ಯಾಸವೇನೂ ಇರುವುದಿಲ್ಲ. ಅವರು ಬೆಳೆಯುತ್ತಾ ಹೋದಂತೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಈ ಕೌಶಲವು ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ, ಪ್ರಬಲವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯ ಕಾರಣ ನಾವು ಅವರನ್ನು ಬೆಳೆಸುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿದೆ.
- ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು: ಪೋಷಕರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಮಾತನಾಡುವಾಗ, ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಹೆಚ್ಚು ವಿಸ್ತೃತ ಶಬ್ದಕೋಶ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಅವರು ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು, ಇತರರ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸುತ್ತಾರೆ.
- ಗಂಡುಮಕ್ಕಳು: ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಗಂಡುಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುವಾಗ, ಅವರು ಅಳಬಾರದು ಹಾಗೂ ತಮ್ಮ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು ಎಂಬ ನಿರೀಕ್ಷೆಯನ್ನು ಅವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಲಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಯುವುದು ಅಥವಾ ಸಂಗೀತ ವಾದ್ಯವನ್ನು ನುಡಿಸಲು ಕಲಿಯುವಂತೆಯೇ, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವ ಹಾಗೂ ಇವುಗಳನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ತರಬೇತಿ ಇಲ್ಲವೇ ಕಲಿಕೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.
ಸಹಜ ಗುಣದ ಮುಖವಾಡ ಧರಿಸಿದ ಅನಗತ್ಯ ಹೊರೆ: ಈ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರ ಸಹಜ ಗುಣ ಎಂದು ವರ್ಗೀಕರಿಸಿದಾಗ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತದೆ. ಒಂದು ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಕೌಶಲ್ಯ ಎಂದು ಗುರುತಿಸಿದಾಗ ಮಾತ್ರ ಇದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ಸಹಜ ಗುಣ ಎಂದು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಿದಾಗ, ಮಹಿಳೆಯರು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸಲೇಬೇಕಾದ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಸ್ಪಂದನೆ: ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳ ನಡುವಿನ ಭಿನ್ನಾಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಬಗೆಹರಿಸುವುದು, ಅವರಿಗೆ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬೆಂಬಲ ನೀಡುವುದು ಮಹಿಳೆಯರ ಕೆಲಸವೇ ಎಂದು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಈ ಪ್ರಯತ್ನಗಳಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮನ್ನಣೆ ಸಿಗುವುದಿಲ್ಲ. ಇವುಗಳಿಗೆ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಲಿ ಅಥವಾ ವೃತ್ತಿಪರ ಪ್ರತಿಫಲವಾಗಲಿ ದೊರೆಯುವುದಿಲ್ಲ. ಕುಟುಂಬದ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಂಬಂಧಿಕರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವುದು, ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿಹೋದ ಕುಟುಂಬ ಸದಸ್ಯರ ಯೋಗಕ್ಷೇಮ ವಿಚಾರಿಸುವುದು ಮುಂತಾದ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಹಿಳೆಯರೇ ಮಾಡಬೇಕು ಎಂಬ ಮನಸ್ಥಿತಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಈ ಕೆಲಸಗಳು ಬಹಳ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯಾವುದೇ ಶ್ರಮವಿಲ್ಲದೆ ನಡೆಯುತ್ತಿರುವಂತೆ ಕಾಣುವುದರಿಂದ ಇದಕ್ಕಾಗಿ ವ್ಯಯಿಸುವ ಶ್ರಮವು ಬಹುತೇಕರ ಗಮನಕ್ಕೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ.
ಬದಲಾವಣೆಯತ್ತ ಒಂದು ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡಿ: ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಬುದ್ಧಿವಂತಿಕೆ (Emotional Intelligence) ಎಂಬುದು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಯಾರಾದರೂ ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದಾದ ಕೌಶಲ್ಯವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರು ಕೂಡ ಈ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಪರಿಣತಿ ಸಾಧಿಸಬಹುದು.
ನಾವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಬದಲಾವಣೆಗಳು:
- ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಇತರರ ಭಾವನಾತ್ಮಕ ಯೋಗಕ್ಷೇಮವನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಇಲ್ಲವೇ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಒಬ್ಬರು ಹಾಕುವ ಶ್ರಮ ಗುರುತಿಸಬೇಕು, ಇದನ್ನು ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಕೌಶಲ್ಯವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಿ ಮೌಲ್ಯ ನೀಡಬೇಕು.
- ಪುರುಷರಿಗೆ ತರಬೇತಿ: ಗಂಡುಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಾಲ್ಯದಿಂದಲೇ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅವಕಾಶ, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ನೀಡಬೇಕು.
ಕಷ್ಟದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಇತರರಿಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಧಾವಿಸುವ ವ್ಯಕ್ತಿಯು ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಅಂತಹ ಗುಣವನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತಾನೆ. ಬದಲಾಗಿ ಇದು ಅವರು ಅಭ್ಯಾಸದ ಮೂಲಕ ಬೆಳೆಸಿಕೊಂಡ ಗುಣವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಪುರುಷರಿಗೂ ಇದೇ ರೀತಿಯ ಅವಕಾಶಗಳು, ತರಬೇತಿಯನ್ನು ಒದಗಿಸುವ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸಂಬಂಧಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸಬಹುದು.
ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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