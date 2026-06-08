ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಗೆ ಹಾವು, ಚೇಳು ನುಗ್ಗುತ್ತಿವೆಯೇ? ಇವುಗಳು ಬರದಂತೆ ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ? ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆಗಳು
ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ಚೇಳುಗಳಂತಹ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ಮನೆಗಳ ಕಡೆಗೆ ಬರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ. ಕೆಲವು ಮುನ್ನೆಚ್ಚರಿಕೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ಇವುಗಳಿಂದ ನೀವು ಸೇಫ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಮುಂದೆ ಓದಿ.
Published : June 8, 2026 at 3:34 PM IST
ಮಳೆಗಾಲವು ಬಿಸಿಲಿನ ಶಾಖದಿಂದ ಪರಿಹಾರ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಸವಾಲುಗಳನ್ನೂ ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಮಳೆ ಆರಂಭವಾದ ತಕ್ಷಣವೇ ಹಾವುಗಳು, ಚೇಳುಗಳು ಹಾಗೂ ಇತರ ವಿಷಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳು ತಮ್ಮ ಬಿಲಗಳಿಂದ ಹೊರಬರಲು ಶುರು ಮಾಡುತ್ತವೆ. ನೀರು ನಿಲ್ಲುವಿಕೆ, ಹೆಚ್ಚಿದ ಆರ್ದ್ರತೆಯಿಂದ ಈ ಜೀವಿಗಳು ಸುರಕ್ಷಿತ ಆಶ್ರಯ ಹುಡುಕುತ್ತಾ ಮನೆ, ಅಂಗಡಿ, ಕೊಠಡಿಗಳು, ತೋಟಗಳು ಹಾಗೂ ಹತ್ತಿರದ ಖಾಲಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಅಲೆದಾಡುತ್ತವೆ. ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಚ್ಚರಿಕೆವಹಿಸುವ ಈ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಮನೆಯಿಂದ ದೂರವಿಡಬಹುದು.
ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಸ್ಥಳ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿಡೋದು ಹೇಗೆ?: ಮೊದಲಿಗೆ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತ ಸಂಗ್ರಹವಾಗಿರುವ ಕಸ, ಒಣ ಮರ, ಇಟ್ಟಿಗೆಗಳ ರಾಶಿಗಳು, ಮಿತಿಮೀರಿ ಬೆಳೆದ ಪೊದೆಗಳನ್ನು ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ. ಇವು ಹಾವುಗಳು ಹಾಗೂ ಚೇಳುಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ತಾಣಗಳಾಗಿವೆ. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಸುತ್ತಲಿನ ಹುಲ್ಲು ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಸ್ವಚ್ಛ ಮತ್ತು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ವಾತಾವರಣವು ಈ ಜೀವಿಗಳು ವಾಸಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಬಿಲಗಳನ್ನು ಮುಚ್ಚುವುದು: ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯ ಗೋಡೆಗಳು, ಕಿಟಕಿಗಳು, ಬಾಗಿಲುಗಳು ಮತ್ತು ನೆಲಗಳಲ್ಲಿ ಬಿಲಗಳಿವೆಯೇ ಎಂದು ನೀವು ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಸಣ್ಣ ಬಿರುಕುಗಳೂ ಸಹ ಹಾವುಗಳು ಮತ್ತು ಚೇಳುಗಳಿಗೆ ಪ್ರವೇಶಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ. ನೀವು ಯಾವುದೇ ಅಂತರವನ್ನು ಗುರುತಿಸಿದರೆ ಸಿಮೆಂಟ್, ಸೀಲಾಂಟ್, ಇತರ ಸೂಕ್ತ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಅವುಗಳನ್ನು ತಕ್ಷಣ ಮುಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ, ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಮನೆಯೊಳಗೆ ತೇವಾಂಶ, ಕತ್ತಲೆ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ವಿರಳವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುವ ಅಂಗಡಿ ಕೊಠಡಿಗಳು, ನೆಲಮಾಳಿಗೆಗಳು, ಕೊಠಡಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಮಿತ ಶುಚಿಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಅತ್ಯಗತ್ಯ.
- ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಒಂದೇ ಸ್ಥಳದಲ್ಲಿ ಬೂಟುಗಳು, ಬಟ್ಟೆಗಳು ಇಲ್ಲವೇ ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಬಿಡುವ ತಪ್ಪನ್ನು ಮಾಡಬಾರದು. ಈ ಜೀವಿಗಳು ಅಂತಹ ಸ್ಥಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಡಗಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಥಳಗಳನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಯಾವುದೇ ವಸ್ತುವನ್ನು ಬಳಸುವ ಮೊದಲು ಯಾವಾಗಲೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ.
ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹಾವು ಕಂಡರೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಮಾಡಬಾರದು?
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ವಿಷಕಾರಿ ಹಾವನ್ನು ನೋಡಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ಹಿಡಿಯಲು ಅಥವಾ ಕೊಲ್ಲಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಬೇಡಿ.
- ಅಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಥಳೀಯ ಅರಣ್ಯ ಇಲಾಖೆ, ಪ್ರಾಣಿ ರಕ್ಷಣಾ ತಂಡ ಅಥವಾ ತರಬೇತಿ ಪಡೆದ ತಜ್ಞರ ಸಹಾಯ ಪಡೆಯಬೇಕು, ಇದು ತುಂಬಾ ಸುರಕ್ಷಿತ ವಿಧಾನ.
- ಮಳೆಗಾಲದಲ್ಲಿ ಜಾಗರೂಕರಾಗಿ, ನಿಯಮಿತ ನಿರ್ವಹಣೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯನ್ನು ಅಪಾಯಕಾರಿ ಜೀವಿಗಳಿಂದ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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