ಪೋಷಕರು ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಇತರರೊಂದಿಗೆ ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೀರಾ? ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ
ಇಂದಿನ ಆಧುನಿಕ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಯುಗದಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ತಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಲು ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳನ್ನು ಎದುರಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಟಿಪ್ಸ್ ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
Published : May 29, 2026 at 9:01 AM IST
ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮಕ್ಕಳಿರುವ ಕುಟುಂಬಗಳಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಉದ್ಭವಿಸುತ್ತವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷದ ಭಾವನೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಗೆ ಈ ನಕಾರಾತ್ಮಕ ಭಾವನೆಗಳನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸಬಾರದು, ಬದಲಿಗೆ ಮಕ್ಕಳು ಶಿಸ್ತು ಮತ್ತು ಬಲವಾದ ಬಂಧಗಳೊಂದಿಗೆ ಬೆಳೆಯುವ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕೆಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಪೋಷಕರು ಪ್ರಮುಖ ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಪೋಷಕರಿಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸಿರುವ ಮಹತ್ವದ ಸಲಹೆಗಳ ಕುರಿತು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.
ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರ ನಡುವೆ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ಸಂಘರ್ಷದ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾರಣವನ್ನು ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಮಗುವಿನ ಮೇಲೆ ಒಲವು ತೋರುವ ಕ್ರಿಯೆ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರು ಶ್ರೇಷ್ಠರು ಹಾಗೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಕೀಳಾಗಿದ್ದಾರೆ ಎಂಬ ಗ್ರಹಿಕೆಯನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೋಲಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದು (ಉದಾ: ಹಿರಿಯ ಮಗು ಸುಂದರವಾಗಿದೆ, ಕಿರಿಯ ಮಗು ಉತ್ತಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಥವಾ ಇನ್ನೊಬ್ಬರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಗಮನಿಸುವುದು), ಅತಿಯಾದ ಪಕ್ಷಪಾತವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದು ಅಥವಾ ಮಗು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗಲೂ ಪರಿಣಾಮಗಳಿಂದ ರಕ್ಷಿಸುವುದು ವಿವಿಧ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಯುವ ಮನಸ್ಸುಗಳ ಮೇಲೆ ಆಳವಾದ ಗಾಯಗಳನ್ನು ಉಂಟುಮಾಡಬಹುದು. ಈ ನಡವಳಿಕೆಗಳು ಅನಿವಾರ್ಯವಾಗಿ ಅಸೂಯೆ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತವೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು: ತಜ್ಞರು ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಆಹಾರ, ಆಟಿಕೆಗಳು ಮತ್ತು ಇತರೆ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಿಂದಲೇ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಅಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ನನ್ನದು ಅಥವಾ ಅದು ನನ್ನದು ಎಂದು ಮಕ್ಕಳು ಆಸ್ತಿಯ ಬಗ್ಗೆ ಜಗಳವಾಡಿದಾಗ ತಮಾಷೆ ಮಾಡುವ ಬದಲು, ಪರಸ್ಪರ ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳದೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂದು ಪೋಷಕರು ಅವರಿಗೆ ಕಲಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಅವರೊಂದಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ತರ್ಕಿಸುವುದನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ನಿಮ್ಮ ಸಹೋದರಿ ಅಥವಾ ಸಹೋದರ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ಅದರೊಂದಿಗೆ ಆಟವಾಡಬಹುದು, ಮತ್ತು ನಂತರ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಸರದಿಯನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎಂದು ವಿವರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸಭ್ಯತೆ ಕಲಿಸುವುದು: ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ವಯಸ್ಕರೊಂದಿಗೆ ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೆ ಅವರ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರು ಹಾಗೂ ಇತರೆ ಮಕ್ಕಳೊಂದಿಗೆ ಗೌರವದಿಂದ ವರ್ತಿಸಲು ಕಲಿಸಬೇಕು. ಯಾರಾದರೂ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಾಗ 'ಧನ್ಯವಾದಗಳು' ಹಾಗೂ ಅವರು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದಾಗ 'ಕ್ಷಮಿಸಿ' ಎಂದು ಹೇಳಲು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಲಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ. ತಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರರಿಗೆ ಗೌರವವನ್ನು ತೋರಿಸುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಿರಿಯ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸಂಬೋಧಿಸಲು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕು. ಅವರ ಮಾತು ಕಠೋರತೆಯಿಂದ ಮುಕ್ತವಾಗಿರಲು ಕಾಳಜಿ ವಹಿಸಬೇಕು. ಇದಲ್ಲದೆ, ತಜ್ಞರು ಮಕ್ಕಳು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ತಮ್ಮ ಹೆತ್ತವರನ್ನು ಗಮನಿಸುವುದರ ಮೂಲಕ ಕಲಿಯುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಪೋಷಕರು ನೀವು ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹಿರಿಯರು, ನಿಮ್ಮ ಸ್ವಂತ ಒಡಹುಟ್ಟಿದವರೊಂದಿಗೆ ಹೇಗೆ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುತ್ತೀರಿ ಎಂಬುದನ್ನು ಮಕ್ಕಳು ಅನುಕರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ, ಪೋಷಕರು ಮಾದರಿಯಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಪ್ರೀತಿ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದರೆ, ಮನೆಯು ಸಂತೋಷದ ಸ್ಥಳವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ.
ಸಾಮರಸ್ಯ ಕಾಪಾಡುವುದು ಹೇಗೆ? ಮಕ್ಕಳ ನಡುವಿನ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ತುಂಬಾ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಈ ಘರ್ಷಣೆಗಳು ಹೇಗೆ ಪರಿಹರಿಸಲ್ಪಡುತ್ತವೆ ಎಂಬುದು ನಿಜವಾಗಿಯೂ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ವಾದ ಉಂಟಾದಾಗ ಒಂದು ಮಗುವನ್ನು ತಕ್ಷಣವೇ ಬೈಯಬಾರದು. ಬದಲಾಗಿ ಪೋಷಕರು ಕಥೆಯ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳನ್ನು ಕೇಳಬೇಕು. ತರುವಾಯ, ಪರಸ್ಪರ ಕ್ಷಮೆಯಾಚಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನೀವು ಅವರನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆಟವಾಡಲು ಪುನರಾರಂಭಿಸಬೇಕು ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಒತ್ತಿ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ದೈಹಿಕ ಹಿಂಸೆಯನ್ನು ಆಶ್ರಯಿಸದಂತೆ ನೀವು ಅವರಿಗೆ ದೃಢವಾಗಿ ಸೂಚಿಸಬೇಕು. ಅವರು ವಿರೋಧಿಗಳಲ್ಲ ಎಂದು ಅವರಿಗೆ ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕೆಲಸವನ್ನು ನಿಯೋಜಿಸಿ ಹಾಗೂ ಅದರಲ್ಲಿ ಸಹಕರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಲ್ಲಿ ಸಹಕಾರದ ಮನೋಭಾವವು ಅರಳುತ್ತದೆ.
ಇದಲ್ಲದೆ ಒಂದೇ ಸೂರಿನಡಿ ವಾಸಿಸುತ್ತಾ ರಕ್ತಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡರೂ ಪ್ರತಿ ಮಗುವಿಗೆ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಮಟ್ಟದ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯವನ್ನು ನೀಡುವುದು ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಅವರು ಪರಸ್ಪರರ ಗೌಪ್ಯತೆ ಗೌರವಿಸುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ನೀವು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಉದಾಹರಣೆಗೆ, ಪರಸ್ಪರರ ಡೈರಿಗಳನ್ನು ಓದುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ, ಅವರು ತಮ್ಮ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಇಷ್ಟ ಮತ್ತು ಕಷ್ಟಗಳನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಲು ಮುಕ್ತರಾಗಿರುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಓದುಗರಿಗೆ ವಿಶೇಷ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
- ಉದ್ದ & ದಟ್ಟವಾದ ಕೂದಲು ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುತ್ತೀರಾ?: ಈ ನೈಸರ್ಗಿಕ ಎಣ್ಣೆಗಳು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಮದ್ದು ಎಂಬುದು ತಜ್ಞರ ಸಲಹೆ
- ಡಿಜಿಟಲ್ ವ್ಯಸನದಿಂದ ಮಾನಸಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತ ಪರಿಣಾಮ: ಡಿಜಿಟಲ್ ಡಿಟಾಕ್ಸ್ಗೆ ಗ್ರೀನ್ ಥೆರಪಿ ಸಹಾಯ: ಸಂಶೋಧನೆ
- ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಲಿಚಿ ಹಣ್ಣು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
- ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಕ್ರೋಚ್ಗಳ ಕಾಟ ಮಿತಿಮೀರಿದೆಯೇ?: ನೈಸರ್ಗಿಕ ಜಿರಳೆಗಳನ್ನು ಓಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹೊಟ್ಟೆ ಉಬ್ಬರಕ್ಕೆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಂತಾ ನಿರ್ಲಕ್ಷಿಸಬೇಡಿ, ಆರೋಗ್ಯದ ಗಂಭೀರ ಸಮಸ್ಯೆಯ ಚಿಹ್ನೆ ಇರಬಹುದು: ವೈದ್ಯರ ಸಲಹೆಗಳು ಹೀಗಿವೆ!