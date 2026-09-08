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ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ರುಚಿಕರ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೂ ಲಭಿಸುತ್ತೆ ಹಲವು ಪ್ರಯೋಜನಗಳು

ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ರುಚಿಕರವಾದ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನ ಚಪಾತಿ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.

HOW TO MAKE METHI CHAPATI SUPER SOFT METHI CHAPATI RECIPE FENUGREEK CHAPATI BENEFITS ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 8, 2026 at 1:56 PM IST

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ಪ್ರಸ್ತುತ ಬಹುತೇಕರು ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಹೆಚ್ಚು ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ದೇಹದ ತೂಕ ಇಳಿಕೆ, ಡಯಾಬಿಟಿಸ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಸೇರಿದಂತೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳಿಗೆ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ತಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದರೊಂದಿಗೆ ವಿವಿಧ ಸೊಪ್ಪುಗಳು ಮತ್ತು ತರಕಾರಿಗಳು ದೇಹದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಅತ್ಯವಶ್ಯವಾಗಿ ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯದ ಲಾಭಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿವೆ. ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಊಟಕ್ಕೆ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಮೆಂತ್ಯೆ ಸೊಪ್ಪಿನಿಂದ ಮೃದುವಾದ, ರುಚಿಕರವಾದ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಬಹುದು.

ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ವಿಟಮಿನ್ ಇ ಹಾಗೂ ಬೀಟಾ ಕೆರೋಟಿನ್, ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ, ಕ್ಯಾಲ್ಸಿಯಂ, ಪೊಟ್ಯಾಶಿಯಂ, ಸತು, ಪ್ರೋಟೀನ್, ನಾರಿನಂಶ (Fiber), ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ಸ್​ ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಮೂಳೆಗಳನ್ನು ಸದೃಢವಾಗಿಸಲು ಮಧುಮೇಹ ನಿಯಂತ್ರಣದ ಜೊತೆಗೆ ಅಧಿಕ ದೇಹದ ತೂಕ ನಿಯಂತ್ರಣದಲ್ಲಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಈ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿಯು ಮಕ್ಕಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಹಿರಿಯರವರೆಗೂ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಹಿಡಿಸುತ್ತದೆ. ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮತ್ತು ರುಚಿಕರವಾದ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿಗಳನ್ನು (Methi chapati Recipe) ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

HOW TO MAKE METHI CHAPATI SUPER SOFT METHI CHAPATI RECIPE FENUGREEK CHAPATI BENEFITS ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ
ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು (Getty Images)

ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್​ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?:

  1. ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು - 4 ಕಪ್
  2. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು - 2 ಕಪ್ (ಒಂದು ಕಟ್ಟು)
  3. ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  4. ಎಣ್ಣೆ ಇಲ್ಲವೇ ತುಪ್ಪ - ಅಗತ್ಯಕ್ಕೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
  5. ಜೀರಿಗೆ- ಚಿಟಿಕೆಯಷ್ಟು
  6. ನೀರು - ಟೀ ಕಪ್​ನಷ್ಟು ಇಲ್ಲವೇ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಕಲಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು
HOW TO MAKE METHI CHAPATI SUPER SOFT METHI CHAPATI RECIPE FENUGREEK CHAPATI BENEFITS ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ
ಉಪ್ಪು (Getty Images)

ಮೃದುವಾದ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?

ಮೃದುವಾದ ಹಾಗೂ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ (Chapati Recipe) ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಂದು ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಬಿಡಿಸಬೇಕು, ಬಳಿಕ ಎರಡು ಬಾರಿ ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿ ತೊಳೆದು ಸಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ.

ಈಗ ಪಾತ್ರೆಯೊಂದನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು 4 ಕಪ್ ಗೋಧಿ ಹಿಟ್ಟು, ಕತ್ತರಿಸಿದ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಾಗೂ ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವೇ ಪ್ರಮಾಣದ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ನಾದಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಸರಿಯಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆವರೆಗೆ ನೆನೆಯಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.

ನಂತರ ಸಿದ್ಧವಾದ ಹಿಟ್ಟಿನಿಂದ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಚಪಾತಿಗಳಂತೆ ಲಟ್ಟಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ. ಒಲೆ ಆನ್​ ಮಾಡಿ, ಅದರ ಮೇಲೆ ಪ್ಯಾನ್ ಇಟ್ಟು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ, ಮಧ್ಯ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ.

ಚಪಾತಿಯಂತೆಯೇ ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊಂಬಣ್ಣ ಬರುವವರೆಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೀಗ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿಯನ್ನು (Fenugreek Chapati Recipe) ಯಾವುದಾದರು ಪಲ್ಯದ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿಯಬಹುದು. ಇಲ್ಲವೇ ತುಪ್ಪ, ಮೊಸರು, ಕೊಬ್ಬರಿ ಚಟ್ನಿ ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ಚಟ್ನಿಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಸವಿದರೆ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತದೆ.

HOW TO MAKE METHI CHAPATI SUPER SOFT METHI CHAPATI RECIPE FENUGREEK CHAPATI BENEFITS ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ
ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು (Getty Images)

ವೈದ್ಯರು ತಿಳಿಸುವಂತೆ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿಯ ಲಾಭಗಳೇನು?:

ಹೃದಯದ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು (Fenugreek Benefits) ದೇಹದಲ್ಲಿರುವ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹೃದಯ ಕಾಯಿಲೆಯ ಅಪಾಯ ದೂರವಾಗುತ್ತದೆ. ಉತ್ತಮ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಹೆಚ್ಚಿಸುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ಕೆಟ್ಟ ಕೊಲೆಸ್ಟ್ರಾಲ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ಹೃದಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳ ಅಪಾಯ ಕೂಡ ತಗ್ಗುತ್ತದೆ.

ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಟಿನಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಕೆ, ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ, ಫೋಲೇಟ್, ಮ್ಯಾಂಗನೀಸ್ ಹಾಗೂ ಕಬ್ಬಿಣಾಂಶ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಫೈಬರ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಜೀರ್ಣಕ್ರಿಯೆಗೆ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ರಕ್ತದಲ್ಲಿರುವ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆ ಮಟ್ಟವನ್ನು (Control blood sugar levels) ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿ ಇನ್ಸುಲಿನ್ ಸೂಕ್ಷ್ಮತೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸಲು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ.

ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ ವೃದ್ಧಿ: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿನ ಉತ್ಕರ್ಷಣ ನಿರೋಧಕಗಳು ರೋಗನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ವೃದ್ಧಿಸುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆಹಾರ ಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮೆಂತ್ಯ ಸೇರಿಸಿದರೆ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ.

ತೂಕ ನಿರ್ವಹಣೆ ಜೊತೆಗೆ ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆ ದೂರ: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪಿನಲ್ಲಿರುವ ನಾರಿನ ಅಂಶವು ಮಲಬದ್ಧತೆಯಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು (Digestive problem) ದೂರ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಗ್ಯಾಸ್ಟ್ರಿಕ್, ಅಜೀರ್ಣ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಮತ್ತು ಕರುಳಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು ಪೂರಕವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಹಸಿವನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ದೇಹದ ತೂಕ ನಷ್ಟಕ್ಕೆ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ.

ವಿವಿಧ ಆರೋಗ್ಯದ ಪ್ರಯೋಜಗಳು: ಮೆಂತ್ಯ ಸೊಪ್ಪು ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಮುಟ್ಟಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು (Menstrual problem) ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲುಣಿಸುವ ತಾಯಂದಿರು ಮೆಂತ್ಯ ಸೇವಿಸಿದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಹಾಲು ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಬಾಯಿ ಹುಣ್ಣು, ಬೆರಿಬೆರಿ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಲು ತುಂಬಾ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಪುರುಷರಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟೋಸ್ಟೆರಾನ್ ಹಾರ್ಮೋನ್ (Testosterone hormone) ಉತ್ಪಾದನೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿಯು ರುಚಿಕರವಾಗಿರುವ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

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HOW TO MAKE METHI CHAPATI
SUPER SOFT METHI CHAPATI RECIPE
FENUGREEK CHAPATI BENEFITS
ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಮೆಂತ್ಯ ಚಪಾತಿ ರೆಸಿಪಿ
METHI CHAPATI RECIPE

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