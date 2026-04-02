EMI ಸೌಲಭ್ಯದಲ್ಲಿ 7 ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸುವ ಅದ್ಭತ ಅವಕಾಶ: ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿಯಿಂದ ಕೈಗೆಟುಕುವ ದರದಲ್ಲಿ ಭರ್ಜರಿ ಪ್ರವಾಸ
ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಿಂದ ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಏಳು ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ಅದ್ಭುತ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಟ್ಟಿದೆ.
Published : April 2, 2026 at 5:22 PM IST
ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮವನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುವ ಹಾಗೂ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯು ತುಂಬಾ ಸುಲಭವಾಗಿಸುವ ಗುರಿ ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏಪ್ರಿಲ್ 27ರಿಂದ ಮೇ 8ರವರೆಗೆ ಶಿವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಿತವಾದ ಏಳು ಪವಿತ್ರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಭಾರತ್ ಗೌರವ್ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲನ್ನು ಬುಕ್ ಮಾಡುವ ಭಕ್ತರಿಗೆ ಇಎಂಐ (Equated Monthly Instalment) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸಿದೆ.
ರೈಲ್ವೆ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ದೇಶಾದ್ಯಂತ ಏಳು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಲು ಅವಕಾಶ ಕಲ್ಪಿಸಿದೆ. ಇದರಿಂದ ಭಕ್ತರು ಸುರಕ್ಷಿತ ಮತ್ತು ಅನುಕೂಲಕರ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ಆನಂದಿಸುತ್ತಾ ಭಾರತದೊಳಗೆ ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದೆ. EMI ಪಾವತಿಗಳ ಪರಿಚಯವು ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆಯತ್ತ ಮಹತ್ವದ ಹೆಜ್ಜೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟಿದೆ. ಭಕ್ತರು ಒಂದೇ ಬಾರಿಗೆ ಪಾವತಿ ಮಾಡುವ ಬದಲು ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಹಂತುಗಳಲ್ಲಿ ಪಾವತಿಸಲು ಅನುವು ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತದೆ. ಈ ಉಪಕ್ರಮವು ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯಾತ್ರಿಕರನ್ನು ಆಕರ್ಷಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆಯಿದೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಈ ಹಿಂದೆ ಅಂತಹ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸವಾಲಾಗಿ ಕಂಡುಕೊಂಡಿರಬಹುದು.
ಈ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಳಗೊಂಡ ಪ್ರಯಾಣದ ಅನುಭವ ನೀಡಲು ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ವಸತಿ, ಊಟ, ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಮತ್ತು ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಅನುಕೂಲತೆ ಮತ್ತು ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಸಂಯೋಜಿಸುವ ಮೂಲಕ ಈ ರೈಲು ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರವಾಸಿಗರಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದೆ.
ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣದ ವಿವರ: ಐಆರ್ಸಿಟಿಸಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ರೈಲು ಗೋರಖ್ಪುರ ರೈಲು ನಿಲ್ದಾಣದಿಂದ ಹೊರಡುತ್ತದೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಏಳು ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಮಹಾಕಾಳೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಓಂಕಾರೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಮಧ್ಯಪ್ರದೇಶದ ಉಜ್ಜಯಿನಿಯಲ್ಲಿದೆ), ದ್ವಾರಕಾಧೀಶ, ಬೆಟ್ ದ್ವಾರಕ, ನಾಗೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಸಿಗ್ನೇಚರ್ ಸೇತುವೆ ಮತ್ತು ಸೋಮನಾಥ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಗುಜರಾತ್ನಲ್ಲಿ), ತ್ರಯಂಬಕೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ, ಪಂಚವಟಿ ಹಾಗೂ ಕಲಾರಾಮ್ ದೇವಾಲಯ (ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ನಾಸಿಕ್ನಲ್ಲಿ), ಭೀಮಾಶಂಕರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ ಮತ್ತು ಗೃಶ್ಣೇಶ್ವರ ಜ್ಯೋತಿರ್ಲಿಂಗ (ಛತ್ರಪತಿ ಸಂಭಾಜಿನಗರದಲ್ಲಿ), ಜೊತೆಗೆ ಇತರ ಸ್ಥಳೀಯ ದೇವಾಲಯಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಇಎಂಐ & ಎಲ್ಟಿಸಿ ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ಭಾರತೀಯ ರೈಲ್ವೆ ಅಡುಗೆ ಮತ್ತು ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ನಿಗಮದ (IRCTC) ಹಿರಿಯ ಅಧಿಕಾರಿಯೊಬ್ಬರು ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸಿ, ಇಎಂಐನಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸವನ್ನು ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಮಾಡುವುದು ಸರಳ ಹಾಗೂ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಡಿಜಿಟಲ್ ಆಗಿದೆ. ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಧಿಕೃತ ಪೋರ್ಟಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಮೂಲಕ ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಪ್ರವಾಸ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಿ ಮತ್ತು ಆದ್ಯತೆಯ ಪಾವತಿ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ಆರಿಸುವ ಮೂಲಕ EMI ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ನಂತರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯು ಪೂರ್ಣ ಪಾವತಿ ಮತ್ತು EMI ನಡುವೆ ಆಯ್ಕೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ನಮ್ಯತೆಯನ್ನು ಸಕ್ರಿಯಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದರು.
ಇಎಂಐ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿದ ನಂತರ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ತಮ್ಮ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಅಥವಾ ಡೆಬಿಟ್ ಕಾರ್ಡ್ ವಿವರಗಳನ್ನು ನಮೂದಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಂತರ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಗ್ರಾಹಕರ ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಅನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುತ್ತದೆ.
ಕ್ರೆಡಿಟ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನವು ತೃಪ್ತಿಕರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಪ್ರಯಾಣಿಕರ ಆದ್ಯತೆಯ ಮರುಪಾವತಿ ಅವಧಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಸಾಲದ ಮೊತ್ತವನ್ನು ಅನುಮೋದಿಸುತ್ತದೆ. ಆನ್ಲೈನ್ ಬುಕಿಂಗ್ನೊಂದಿಗೆ ಹಣಕಾಸಿನ ಈ ಸರಾಗವಾದ ಏಕೀಕರಣವು ಯಾತ್ರಿಕರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಆರ್ಥಿಕ ಹೊರೆಯಾಗದಂತೆ ಹಾಗೂ ಸುಲಭವಾಗಿ ಯೋಜಿಸಬಹುದು ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದರು.
ಇದಲ್ಲದೇ, ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡುವ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ರಜೆ ಪ್ರಯಾಣ ರಿಯಾಯಿತಿ (LTC) ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ನ ಬುಕ್ಕಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಮೊದಲು ಬಂದವರಿಗೆ ಆದ್ಯತೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಒಟ್ಟು ಬರ್ತ್ಗಳು 751 (ವರ್ಗವಾರು): 2 ಎಸಿ (ಒಟ್ಟು 49 ಸೀಟುಗಳು), 3 ಎಸಿ (ಒಟ್ಟು 210 ಸೀಟುಗಳು) ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ (ಒಟ್ಟು 492 ಸೀಟುಗಳು). ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ಮತ್ತು ಡಿ-ಬೋರ್ಡಿಂಗ್ ನಿಲ್ದಾಣಗಳು ಗೋರಖ್ಪುರ, ಮಂಕಾಪುರ, ರಾಯ್ ಬರೇಲಿ, ಲಕ್ನೋ, ಕಾನ್ಪುರ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್, ಒರೈ, ವಿರಂಗನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಬಾಯಿ ಝಾನ್ಸಿ, ಲಲಿತ್ಪುರ; ಅಯೋಧ್ಯಾ ಕ್ಯಾಂಟ್, ಸುಲ್ತಾನ್ಪುರ, ಮಾ ಬೆಲ್ಹಾ ದೇವಿ ಧಾಮ್ ಪ್ರತಾಪ್ಗಢ ಹಾಗೂ ಪ್ರಯಾಗ್ರಾಜ್ ಸಂಗಮ್ ಆಗಿರುತ್ತವೆ. ಪ್ರಯಾಣವು ಏಪ್ರಿಲ್ 27 ರಿಂದ ಮೇ 8 ರವರೆಗೆ (11 ರಾತ್ರಿಗಳು ಹಾಗೂ 12 ದಿನಗಳು) ಇರುತ್ತದೆ.
ಪ್ರಯಾಣದ ದರ & ಸೌಲಭ್ಯಗಳು: ರೈಲ್ವೆಯಿಂದ ನಿರ್ವಹಿಸಲ್ಪಡುವ ಪ್ರವಾಸಿ ರೈಲು, ಆರಾಮದಾಯಕ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯ ಅನುಭವ ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಾಗ, ವಿಭಿನ್ನ ಬಜೆಟ್ಗಳಿಗೆ ಸರಿಹೊಂದುವಂತೆ ವಿವಿಧ ವರ್ಗಗಳ ಸೀಟ್ಗಳನ್ನು ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ಯಾಕೇಜ್ 2 ಎಸಿ, 3 ಎಸಿ ಹಾಗೂ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಸಸ್ಯಾಹಾರಿ ಊಟ, ಉಪಹಾರ, ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಹಾಗೂ ರಾತ್ರಿಯ ಊಟವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ಆಯ್ದ ವರ್ಗವನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿ, ಭಕ್ತರಿಗೆ ಎಸಿ ಅಥವಾ ನಾನ್ ಎಸಿ ಬಸ್ಗಳ ಮೂಲಕ ಸ್ಥಳೀಯ ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಯ ಸೌಲಭ್ಯವನ್ನು ಒದಗಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಎಕಾನಮಿ ಕೆಟಗರಿ (ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್): ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹23,500 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ (5ರಿಂದ 11 ವರ್ಷಗಳು) ₹22,160 ಬೆಲೆಯ ಈ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸ್ಲೀಪರ್ ಕ್ಲಾಸ್ ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, ಡಬಲ್ ಅಥವಾ ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, ಮೂಲಭೂತ ಶೌಚ (Washing) ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು (Changing) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಹಾಗೂ ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ಸೇರಿವೆ.
ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕೆಟಗರಿ (3AC ವರ್ಗ): ಇದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹40,000, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹38,430 ವೆಚ್ಚವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು 3AC ಕೋಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯಾಣ, ಡಬಲ್/ಟ್ರಿಪಲ್ ಹಂಚಿಕೆ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಎಸಿ ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಾಸ್ತವ್ಯ, ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಶೌಚ (Washing) ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು (Changing) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ಎಸಿ ಅಲ್ಲದ ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಕಂಫರ್ಟ್ ಕೆಟಗರಿ (2AC ವರ್ಗ): ಪ್ರೀಮಿಯಂ ಆಯ್ಕೆಯು ಪ್ರತಿ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ₹53,260 ಮತ್ತು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ₹51,370 ಬೆಲೆಯದ್ದಾಗಿದೆ. ಇದು 2AC ರೈಲು ಪ್ರಯಾಣ, AC ಹೋಟೆಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ವಸತಿ, AC ಕೊಠಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲಭೂತ ಶೌಚ (Washing) ಮತ್ತು ಬಟ್ಟೆ ಬದಲಾಯಿಸಲು (Changing) ಸೌಲಭ್ಯಗಳು ಮತ್ತು ದೃಶ್ಯವೀಕ್ಷಣೆಗೆ AC ಸ್ಥಳೀಯ ಸಾರಿಗೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಬಹು ಬೆಲೆ ಶ್ರೇಣಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಂತರ್ಗತ ಸೇವೆಗಳೊಂದಿಗೆ, ಈ ಟೂರ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವ್ಯಾಪಕ ಶ್ರೇಣಿಯ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ ಅನುಕೂಲವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ, ಕೈಗೆಟುಕುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸೌಕರ್ಯವನ್ನು ಸಮತೋಲನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
