ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಆರಂಭ: ಏನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಏನು ಬಿಡಬೇಕು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಿ
ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುವ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಹಾಗೂ ಏನನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ ಬನ್ನಿ.
Published : June 30, 2026 at 3:14 PM IST
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಇನ್ನು ಕೆಲವು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾಗಲಿದೆ. ಹೌದು, ಜುಲೈ 3 ರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರವರೆಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಮೂಲೆಗಳಿಂದ ಜನರು ಈ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಳ್ಳಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ವಾರ್ಷಿಕವಾಗಿ ನಡೆಯುತ್ತಿದೆ. ಇದನ್ನು ದೇಶದ ಅತ್ಯಂತ ಮಹತ್ವದ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಬಾರಿ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ನೀವು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಕೆಲವು ವಿಷಯಗಳೇನು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡೋಣ.
ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಹಿಮಾಲಯ ಪರ್ವತ ಶ್ರೇಣಿಯಲ್ಲಿರುವ ಪವಿತ್ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರೇಷ್ಠ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಸಮುದ್ರ ಮಟ್ಟದಿಂದ ಸುಮಾರು 3,888 ಮೀಟರ್ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿರುವ ಗುಹೆಯಲ್ಲಿ ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯಿಂದ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವ ‘ಶಿವಲಿಂಗ’ ದರ್ಶನಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರತಿವರ್ಷ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಈ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ. ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 57 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಜರುಗಲಿದೆ.
ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿವು ನೋಡಿ: ಜಮ್ಮುವಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮ ಪೂಜೆ ನೆರವೇರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಯಾತ್ರೆ ಅಧಿಕೃತವಾಗಿ ಆರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಎರಡು ಮಾರ್ಗಗಳ ಮೂಲಕ ಅಮರನಾಥ ಗುಹೆಯನ್ನು ತಲುಪಬಹುದು. ಮೊದಲನೇ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗವು ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ಮತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀನಗರದಿಂದ ಸುಮಾರು 141 ಕಿ.ಮೀ ದೂರದಲ್ಲಿದೆ. ಕಾಲ್ನಡಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಲು ಸುಮಾರು 3 ರಿಂದ 5 ದಿನಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ. ಎರಡನೇ, ಬಲ್ತಾಲ್ ಮಾರ್ಗವು ಚಿಕ್ಕದಾದರೂ ತುಂಬಾ ಕಡಿದಾದ ಮತ್ತು ಕಠಿಣವಾದ ಮಾರ್ಗವಾಗಿದೆ. ಬಲ್ತಾಲ್ನಿಂದ ಗುಹೆಯವರೆಗೆ ಕೇವಲ 14 ಕಿ.ಮೀ ದೂರವಿದೆ. ಒಂದೇ ದಿನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಬರಬಹುದು.
ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ, ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ: 13 ರಿಂದ 70 ವರ್ಷದೊಳಗಿನವರು ಮಾತ್ರ ಈ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಅರ್ಹರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಆರು ವಾರಗಳಿಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಗರ್ಭಿಣಿಯರಿಗೆ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಅವಕಾಶವಿಲ್ಲ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಎತ್ತರದಲ್ಲಿ ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆ ಇರುವುದರಿಂದ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧಿಕೃತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕಡ್ಡಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಪಡೆಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಶ್ರೀ ಅಮರನಾಥ ದೇವಾಲಯ ಮಂಡಳಿಯ ಅಧಿಕೃತ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಮೂಲಕ ಮುಂಗಡವಾಗಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕು.
ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು?
ಔಷಧಗಳು:
- ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
- ವಾಕರಿಕೆ, ತಲೆನೋವು, ಜ್ವರ ಇತರ ಕಾಯಿಲೆಗಳಿಗೆ
- ನೀವು ಪ್ರಥಮ ಚಿಕಿತ್ಸಾ ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು
- ಬ್ಯಾಂಡೇಜ್ಗಳು, ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಅಗತ್ಯ ಉಡುಪುಗಳು:
- ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು
- ಛತ್ರಿ
- ರೇನ್ಕೋಟ್
- ಜಲನಿರೋಧಕ ಬೂಟುಗಳು
- ಹವಾಮಾನಕ್ಕೆ ಸೂಕ್ತವಾದ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಬೇಕು
ಈ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮರೆಯದಿರಿ:
- ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವಾಗ ಕಠಿಣ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಶೀತ ಗಾಳಿಯಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮುಖವನ್ನು ರಕ್ಷಿಸಲು ಸನ್ಸ್ಕ್ರೀನ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
- ಹೆಡ್ಲ್ಯಾಂಪ್ ಅಥವಾ ಬ್ಯಾಟರಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗುವುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ
- ನೀವು ಟ್ರೆಕ್ಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಹುದು
- ವಾಟರ್ಪ್ರೂಫ್ ಕವರ್ಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ
- ಮೊಬೈಲ್ ಕವರ್ ಅನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಿರಿ
ವಿವಿಧ ದಾಖಲೆಗಳು ಅಗತ್ಯ:
- ಅಗತ್ಯ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಲು ಮರೆಯಬೇಡಿ
- ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಬಹುದು
- ಆದ್ದರಿಂದ, ನಿಮ್ಮ ಗುರುತಿನ ಪುರಾವೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ
- ಸಂಬಂಧಿತ ಇಲಾಖೆ ಒದಗಿಸಿದ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿದಂತೆ ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಅಗತ್ಯ ಇರುವ ಎಲ್ಲ ದಾಖಲೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
ಯಾವ ವಸ್ತು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?:
- ಅನಗತ್ಯ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಾರದು.
- ನೀವು ಸುಲಭವಾಗಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಬಹುದಾದ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿ.
- ಸರಳವಾಗಿ ಕಳೆದುಹೋಗಬಹುದಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಬಹದು.
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