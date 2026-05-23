ETV Bharat / lifestyle

2026ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಹೇಗೆ?: ಎಷ್ಟು ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ ಯಾತ್ರೆ?; ಯಾವೆಲ್ಲಾ ಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಬೇಕು?

2026ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವವರು ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ, ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರಗಳು, ಮಾರ್ಗಗಳು, ಹವಾಮಾನ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಸೇರಿದಂತೆ ಹಲವು ವಿಷಯಗಳ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.

Amarnath darshan Registration for Amarnath Yatra guidelines of Amarnath Yatra ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : May 23, 2026 at 12:33 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಅಮರನಾಥ ದೇವರ ದರ್ಶನ ಪಡೆಯಲು ಕೈಗೊಳ್ಳಲಾದ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ಅತ್ಯಂತ ಪವಿತ್ರ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರತಿವರ್ಷವೂ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಭಕ್ತರು ಜಮ್ಮು ಮತ್ತು ಕಾಶ್ಮೀರದ ಎತ್ತರದ ಪರ್ವತಗಳ ನಡುವೆ ಇರುವ ಪವಿತ್ರ ಗುಹೆಗೆ ತೆರಳುತ್ತಾರೆ. ಜನರು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ರೂಪುಗೊಂಡ ಮಂಜುಗಡ್ಡೆಯ ಶಿವಲಿಂಗದ ದರ್ಶನ ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಉತ್ಸಾಹ ಹಾಗೂ ಸಾಹಸದಿಂದ ತುಂಬಿರುವ ಈ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಂದರವಾಗಿರುವಷ್ಟೇ ಅನೇಕ ಸವಾಲುಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದೆ.

2026ರಲ್ಲಿ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಈ ಬಾರಿಯ ಅಮರನಾಥ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ ಸುಮಾರು 57 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತದೆ. ಸುರಕ್ಷತೆ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹಲವಾರು ಹೊಸ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಜಾರಿಗೆ ತರಲಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಪ್ಲಾನ್ ಮಾಡುತ್ತಿರುವವರು ಟಿಕೆಟ್‌ಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಬ್ಯಾಗ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವುದು ಮಾತ್ರ ಸಾಕಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಯಾತ್ರೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬದಲಾಗಬಹುದು. ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶವು ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬಹುದು ಹಾಗೂ ಸರಿಯಾದ ಸಿದ್ಧತೆ ಇಲ್ಲದೇ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವುದು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಕಠಿಣ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಅಗತ್ಯ ವಿವರಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲೇ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾತ್ರೆ ಕೈಗೊಳ್ಳುವಂತಹ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಕೆಲವು ಮಹತ್ವದ ಮಾಹಿತಿ ಕುರಿತು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳುವುದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿದೆ.

Amarnath darshan Registration for Amarnath Yatra guidelines of Amarnath Yatra ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ (Getty Images)

ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಕರು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು?: ಅಮನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗಾಗಿ ನೀವು ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರ ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ನೋಂದಣಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ. ಯಾತ್ರಿಕರು ಕಡ್ಡಾಯ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರಮಾಣಪತ್ರವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಹ ಅಗತ್ಯವಿದೆ. ಏಕೆಂದರೆ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆಯು ಎತ್ತರದ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ನಿರಂತರವಾಗಿ ನಡೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ವೈದ್ಯಕೀಯ ಫಿಟ್‌ನೆಸ್ ಅನುಮತಿ ಇಲ್ಲದೇ, ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಕೈಗೊಳ್ಳಲು ಅನುಮತಿ ನೀಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಈ ವರ್ಷ (2026) ನೋಂದಣಿ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಏಪ್ರಿಲ್ 15ರಿಂದ ಈಗಾಗಲೇ ಆರಂಭವಾಗಿದೆ.

Amarnath darshan Registration for Amarnath Yatra guidelines of Amarnath Yatra ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ (Getty Images)

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರಿಕರು ಗಮನದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಕೊಳ್ಳಬೇಕಿರುವ ದಿನಾಂಕಗಳಿವು?

  1. 2026ರ ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 3ರಂದು ಶುರುವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ರಕ್ಷಾ ಬಂಧನ ಹಬ್ಬದೊಂದಿಗೆ ಅಮರನಾಥ ತೀರ್ಥಯಾತ್ರೆ 2026ರ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರಂದು ಮುಕ್ತವಾಗಲಿದೆ.
  3. ಈ ಯಾತ್ರೆಯು ಜುಲೈ 3ರಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಆಗಸ್ಟ್ 28ರವರೆಗೆ ಒಟ್ಟು 57 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ನಡೆಯಲಿದೆ.
Amarnath darshan Registration for Amarnath Yatra guidelines of Amarnath Yatra ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ (Getty Images)

ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಸರಿಯಾದ ಮಾರ್ಗ ಯಾವುದು ಗೊತ್ತೇ?:

  • ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಗೆ ಎರಡು ಮುಖ್ಯ ಮಾರ್ಗಗಳಿದ್ದು, ಪಹಲ್ಗಾಮ್ ಮಾರ್ಗ ಮತ್ತು ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗವಿದೆ.
  • ಪಹಲ್ಗಮ್ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ದೂರವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ತುಲನಾತ್ಮಕವಾಗಿ ಗಮನಿಸಿದರೆ ಸುಲಭವಾಗಿದೆ.
  • ಬಾಲ್ಟಾಲ್ ಮಾರ್ಗವು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದೆ. ಆದರೆ ಕಡಿದಾದ ಆರೋಹಣವನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ.
  • ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರಿಗೆ, ಪಹಲ್ಗಾಮ್​ ಮಾರ್ಗವನ್ನು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕ ಆಯ್ಕೆಯೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ.
Amarnath darshan Registration for Amarnath Yatra guidelines of Amarnath Yatra ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026
ಅಮರನಾಥ ದರ್ಶನ (ETV Bharat)

ಹವಾಮಾನ ಹಗುರವಾಗಿ ಪರಿಗಣಿಸಬೇಡಿ:

  1. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಹವಾಮಾನವು ಹಠಾತ್ತನೆ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಭಾರೀ ಮಳೆ, ಶೀತ ಗಾಳಿ ಹಾಗೂ ಹಿಮಪಾತದಂತಹ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸಬಹುದು.
  3. ಬೆಚ್ಚಗಿನ ಬಟ್ಟೆ, ರೇನ್‌ಕೋಟ್, ಜಲನಿರೋಧಕ ಪಾದರಕ್ಷೆಗಳು ಹಾಗೂ ಅಗತ್ಯ ಔಷಧಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ.

ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಮೊದಲು ಯಾವ ಸಿದ್ಧತೆಗಳ ಅಗತ್ಯವಿದೆ?

  • ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ಸುಲಭವಾದ ಚಾರಣವೆಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಎತ್ತರದ ಸ್ಥಳ ಮತ್ತು ದೀರ್ಘ ನಡಿಗೆಯ ಅಂತರದಿಂದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ದೈಹಿಕವಾಗಿ ಮೊದಲೇ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಪ್ರಯಾಣಕ್ಕೆ ಕೆಲವು ವಾರಗಳ ಮೊದಲು ದೈನಂದಿನ ನಡಿಗೆ ಹಾಗೂ ಲಘು ವ್ಯಾಯಾಮಗಳಲ್ಲಿ ತೊಡಗಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಆರಂಭಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  • ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳನ್ನು ಅಭ್ಯಾಸ ಮಾಡುವುದು ತುಂಬಾ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.

ಯಾತ್ರೆ ವೇಳೆ ಯಾವ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಕೊಂಡೊಯ್ಯಬಾರದು ಗೊತ್ತೇ?:

  1. ಅನೇಕ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಯಾತ್ರಿಕರು ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳನ್ನು ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಆರೋಹಣಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
  2. ಅಗತ್ಯ ಬಟ್ಟೆ, ಔಷಧಗಳು, ಗುರುತಿನ ದಾಖಲೆಗಳು, ಹಗುರವಾದ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸಾಗಿಸಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
  3. ಹಗುರವಾದ ಚೀಲವು ಪ್ರಯಾಣವನ್ನು ಮತ್ತಷ್ಟು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚು ಆರಾಮದಾಯಕವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
  4. ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಚೀಲಗಳು, ಮಾದಕ ವಸ್ತುಗಳು, ಭಾರವಾದ ಅಥವಾ ರೇಷ್ಮೆ ಸೀರೆಗಳು, ಅನಾರೋಗ್ಯಕರ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬಾರದು.
  5. ಎತ್ತರದ & ಒರಟಾದ ಪರ್ವತ ಹಾದಿಗಳಲ್ಲಿ ಚಪ್ಪಲಿ ಇಲ್ಲವೇ ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಧರಿಸುವುದನ್ನು ಸಹ ಕಟ್ಟುನಿಟ್ಟಾಗಿ ನಿಷೇಧಿಸಲಾಗಿದೆ.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

TAGGED:

AMARNATH DARSHAN
REGISTRATION FOR AMARNATH YATRA
GUIDELINES OF AMARNATH YATRA
ಅಮರನಾಥ ಯಾತ್ರೆ 2026
AMARNATH YATRA 2026

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.