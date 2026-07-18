ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ Vs ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್: ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಳ್ಳೆಯದು ಗೊತ್ತೇ?
ಅಡುಗೆಗೆ ಯಾವ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಿದರೆ ಉತ್ತಮ ಎಂಬುದರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವು ಜನರಿಗೆ ಗೊಂದಲವಿರುತ್ತದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಹಾಗೂ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್, ಇವರೆಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಬೆಸ್ಟ್ ಎಂಬುದನ್ನು ಈ ಸ್ಟೋರಿಯಲ್ಲಿ ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
Published : July 18, 2026 at 12:04 PM IST
ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಅಲಾರಮ್ಗಿಂತಲು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೀಟಿಯ ಶಬ್ದವು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕೇಳುತ್ತದೆ. ತಾಯಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ ತನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಅನ್ನು ಆತುರದಿಂದ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುತ್ತಿರಲಿ ಹಾಗೂ ಕೆಲಸದಿಂದ ದಣಿದ ಬ್ಯಾಚಿಲ್ಲರ್ಗಳು ರಾತ್ರಿ ಊಟ ಮಾಡಲು ಮನೆಗೆ ಮರಳುತ್ತಿರಲಿ ಹೀಗೆ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅಡುಗೆಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರ ಒಡನಾಡಿಯಾಗಿ ಉಳಿದಿದೆ. ಏರ್ ಫ್ರೈಯರ್ಗಳು ಹಾಗೂ ಮೈಕ್ರೋವೇವ್ ಓವನ್ಗಳಂತಹ ಆಧುನಿಕ ಉಪಕರಣಗಳು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯನ್ನು ತುಂಬಿ ತುಳುಕುತ್ತಿದ್ದರೂ, ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ನೀಡುವಂತಹ ವಿಶಿಷ್ಟ ಮನಸ್ಸಿನ ಶಾಂತಿಗೆ ಯಾವುದೂ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಳೆ ಬೇಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಅಥವಾ ರೈಸ್ ಅನ್ನು ಮೆತ್ತಗಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸದೆ ನಮ್ಮ ಇತರ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುವ ಏಕೈಕ ಉಪಕರಣ ಇದಾಗಿದೆ.
ಹಳೆಯ ಕುಕ್ಕರ್ ಕೆಟ್ಟುಹೋದಾಗ ಹಾಗೂ ಹೊಸದನ್ನು ಖರೀದಿಸಲು ನಾವು ಅಂಗಡಿಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿದಾಗ ನಿಜವಾದ ಸಂದಿಗ್ಧತೆ ಪ್ರಾರಂಭವಾಗುತ್ತದೆ. ಅಂಗಡಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಎರಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಇಡುತ್ತಾರೆ. ಒಂದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್, ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಲಭಿಸುತ್ತದೆ. ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಗಟ್ಟಿಮುಟ್ಟಾದ, ಹೊಳೆಯುವ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ದುಬಾರಿಯದಾಗಿದೆ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಗ್ಗವಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಅದನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೇ? ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಉತ್ತಮ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ ಎಂಬ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಆರಿಸಬೇಕೇ? ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಂದಿಗ್ಧತೆಯನ್ನು ತಂದಿಡುತ್ತದೆ. ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಆಯ್ಕೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್: ದಶಕಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಭಾರತೀಯ ಕುಟುಂಬಗಳ ಅಡುಗೆಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಾಣಿಸುತ್ತದೆ. ಹೊಸ ಮನೆಯನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ನವವಿವಾಹಿತರಿಗೆ ಅಥವಾ ಸೀಮಿತ ಬಜೆಟ್ನಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಅಡುಗೆಮನೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವವರಿಗೆ ಇದು ಪ್ರಮುಖ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಅನುಕೂಲಗಳೇನು?: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪಾತ್ರೆಗಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಯೋಜನವೆಂದರೆ ಅವು ಒಲೆಯ ಮೇಲೆ ಇಟ್ಟ ನಂತರ ಬೇಗನೆ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಶಾಖ ವಾಹಕತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಅವು ಒಳಗೆ ನೀರನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಕುದಿಸುತ್ತವೆ, ಒತ್ತಡವನ್ನು (ಹಬೆ) ನಿರ್ಮಿಸುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಕಚೇರಿಗೆ ತಡವಾಗಿ ಓಡುವಾಗ, ಅವು ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ತರಕಾರಿಗಳನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸಲು ನಂಬಲಾಗದಷ್ಟು ಸಹಾಯಕವಾಗಿವೆ. ಅವು ಕೈಗೆಟುಕುವವು ಮತ್ತು ಜೇಬಿಗೂ ಕತ್ತರಿ ಬೀಳುವುದಿಲ್ಲ.
ಅನಾನುಕೂಲಗಳೇನು?: ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಡುಗೆಗಳನ್ನು ವೇಗ ಬೇಯಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಆದರೆ, ಸುರಕ್ಷತೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮೂಡುತ್ತದೆ? ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ಸುಲಭವಾಗಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಿಸುವ ಲೋಹವಾಗಿದೆ. ಟೊಮೆಟೊ (ರುಚಿ), ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಆಧಾರಿತ ಪದಾರ್ಥಗಳು ಹಾಗೂ ಲೆಮನ್ ರೈಸ್ ಮುಂತಾದ ಅನೇಕ ದಿನನಿತ್ಯದ ಭಕ್ಷ್ಯಗಳು ಹೆಚ್ಚು ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಈ ಆಹಾರಗಳನ್ನು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಪ್ರೆಶರ್ ಕುಕ್ಕರ್ನಲ್ಲಿ ಬೇಯಿಸಿದಾಗ ಲೋಹದ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಆಹಾರದೊಳಗೆ ಸೇರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಇದು ತಕ್ಷಣಕ್ಕೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿಲ್ಲ. ಹಲವು ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ದೀರ್ಘಕಾಲ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಈ ಲೋಹದ ಕಣಗಳು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹವಾಗುತ್ತವೆ. ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವೈದ್ಯರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೇ, ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಿಗೆ ಗೀರುಗಳು ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ ಒಳಭಾಗವು ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಪಾತ್ರೆಯು ಕಲೆಯಾದ, ಅಸಹ್ಯವಾದ ನೋಟವನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ - ಬಾಳಿಕೆ ಮತ್ತು ಶಾಶ್ವತ ಹೊಳಪು: ಇಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಯು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಆರಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. ತಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ಮತ್ತು ಅಡುಗೆ ಪಾತ್ರೆಗಳ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯ ಎರಡನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಟುಕೊಂಡು ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ.
ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಲಾಭಗಳೇನು?: ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತಿದೆ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಒಬ್ಬರ ಮಗಳ ಮದುವೆಯಲ್ಲಿ ಅವರಿಗೆ ರವಾನಿಸಲು ಸಾಕಷ್ಟು ಕಾಲ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಅದು ಅದರ ನಂಬಲಾಗದ ಬಾಳಿಕೆಗೆ ಸಾಕ್ಷಿಯಾಗಿದೆ. ಇದು ಸುಲಭವಾಗಿ ಗೀರುಗಳು, ಡೆಂಟ್ಗಳು ಅಥವಾ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುವುದಿಲ್ಲ. ಎಷ್ಟೇ ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆದರೂ ಅದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಮೂಲ ಹೊಳಪು ಮರಳುತ್ತದೆ. ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಲು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ. ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಂತಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿಕೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ. ಬೇಳೆ ಅಥವಾ ಸಾಂಬಾರ್ನಂತಹ ಆಹಾರವು ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಂಡರೂ, ಅದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದವರೆಗೆ ನೆನೆಸಿ ಸ್ಕ್ರಬ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದು ಹೊಸದಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
ಹಳೆಯ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಬಿಸಿಯಾಗಲು ಬಹಳ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿತು ಎಂಬುದು ನಿಜ. ಆಧುನಿಕ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ಗಳು ಭಾರವಾದ, ಮೂರು ಪದರದ ಲೋಹದ ಬೇಸ್ (ಸ್ಯಾಂಡ್ವಿಚ್ ಬಾಟಮ್) ಅನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತವೆ. ಇದು ಶಾಖವು ಪಾತ್ರೆಯಾದ್ಯಂತ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತದೆ. ಕೆಳಭಾಗಕ್ಕೆ ಅಂಟಿಕೊಳ್ಳದೆ ಆಹಾರವನ್ನು ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಬೇಯಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ.
ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಉತ್ತಮ ಗೊತ್ತೇ?: ಗ್ರಾಹಕರು ಪರಿಗಣಿಸಬೇಕಾದ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅಂಶ ಇದು. ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಸುರಕ್ಷಿತ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕವಲ್ಲದ ಲೋಹವಾಗಿದ್ದು ಅದು ಆಹಾರದೊಂದಿಗೆ ರಾಸಾಯನಿಕವಾಗಿ ಸಂವಹನ ನಡೆಸುವುದಿಲ್ಲ. ನೀವು ಬೇಯಿಸುವ ಆಹಾರ ಎಷ್ಟೇ ಆಮ್ಲೀಯವಾಗಿದ್ದರೂ ರುಚಿ ಅಥವಾ ಗುಣಮಟ್ಟವು ಬದಲಾಗದೆ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ. ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಲೋಹದ ಕಣಗಳು ಸೋರಿಕೆಯಾಗುವ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತಿಸಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ತಮ್ಮ ಆಹಾರವು ಶೇ 100ರಷ್ಟು ಶುದ್ಧ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರಬೇಕೆಂದು ಬಯಸುವವರಿಗೆ, ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಸೂಕ್ತ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿದೆ.
ಎರಡು ಕುಕ್ಕರ್ಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದನ್ನು ಖರೀದಿಸಬೇಕೆಂದು ನಿರ್ಧರಿಸುವುದು ನಿಮ್ಮ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ. ಬಜೆಟ್ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಕಾಳಜಿಯಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ತಕ್ಷಣದ ಬಳಕೆಗಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅಗತ್ಯವಿದ್ದರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ನೀವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಹಣವನ್ನು ಪಾವತಿಸಲು ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲದಿದ್ದರೆ, ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸುವ ಅಗತ್ಯಕ್ಕಿಂತ ನಿಮ್ಮ ಕುಟುಂಬದ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿದರೆ, ವಿಶ್ವಾಸದಿಂದ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಕುಕ್ಕರ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಇದು ಉತ್ತಮ ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಹೂಡಿಕೆ ಎಂದು ಸಾಬೀತುಪಡಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.
ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಈ ವೆಬ್ಸೈಟ್ನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿಗಳು):
- https://www.researchgate.net/publication/341656394_Production_Usage_and_Potential_Public_Health_Effects_of_Aluminum_Cookware_A_Review
- https://www.mdpi.com/2305-6304/11/7/640
ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
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