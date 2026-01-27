ETV Bharat / lifestyle

ಹಿಟ್ಟು ರುಬ್ಬದೆ ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸೋದು ತುಂಬಾ ಸುಲಭ

ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ ಬನ್ನಿ.

ALOO VADA RECIPE ALOO VADA MAKING ALOO VADA ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ
ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : January 27, 2026 at 5:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ಬಹುತೇಕ ಆಹಾರಪ್ರಿಯರು ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ವಡಾ ಸೇವಿಸಲು ತುಂಬಾ ಇಷ್ಟಪಡುತ್ತಾರೆ. ಈ ವಡಾ ಹೊರಗೆ ಗರಿಗರಿಯಾಗಿಯೂ ಒಳಗೆ ಮೃದುವಾಗಿಯೂ ಇರುತ್ತದೆ. ವಡಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬೇಳೆಕಾಳುಗಳನ್ನು ಹಿಂದಿನ ದಿನ ನೆನೆಸಿಡಬೇಕು. ಬಳಿಕ ಇವುಗಳನ್ನು ಬೆರೆಸಿ ಹುದುಗಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದೆಲ್ಲವೂ ತುಂಬಾ ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುವ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ.

ಆದರೆ, ನಾವು ತಿಳಿಸುವಂತಹ ವಿಧಾನದ ಮೂಲಕ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಹಾಗೂ ಬಾಂಬೆ ರವೆ ಬಳಸಿ ಸರಳವಾಗಿ ವಡೆ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ವಡಾಗಳು ಕಡಿಮೆ ಎಣ್ಣೆ ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ.

ALOO VADA RECIPE ALOO VADA MAKING ALOO VADA ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ
ಆಲೂಗಡ್ಡೆ (Getty Images)

ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ, ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು:

  • ಆಲೂಗಡ್ಡೆ - 2
  • ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 3
  • ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಖಾರದ ಪುಡಿ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಬಾಂಬೆ ರವೆ - 1 ಕಪ್
  • ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಸೊಪ್ಪು - 1 ಕಟ್ಟು
  • ಎಣ್ಣೆ - ಸಾಕಷ್ಟು
ALOO VADA RECIPE ALOO VADA MAKING ALOO VADA ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ
ಬಾಂಬೆ ರವೆ (Getty Images)

ವಡಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಹಾಗೂ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲು, ಎರಡು ಆಲೂಗಡ್ಡೆಗಳನ್ನು ತೊಳೆದು, ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು ತುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
  • ಈಗ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಬಾಣಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಸುರಿಯಿರಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಖಾರದ ಪುಡಿ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಶುಂಠಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಹಾಗೂ ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಹುರಿಯಿರಿ.
  • ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನೂ ಹುರಿದ ಬಳಿಕ, ಎರಡು ಕಪ್ ನೀರು ಹಾಗೂ ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ. ಒಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಬೇಯಿಸಿ.
ALOO VADA RECIPE ALOO VADA MAKING ALOO VADA ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ
ಖಾರದ ಪುಡಿ (Getty Images)
  • ನೀರು ಕುದಿಯುತ್ತಿರುವಾಗ ತುರಿದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಕಪ್ ಬಾಂಬೆ ರವೆಯನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ. ಯಾವುದೇ ಉಂಡೆಗಳಾಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಈ ಮಿಶ್ರಣ ದಪ್ಪವಾದ ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
  • ಈಗ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ ಆಲೂಗೆಡ್ಡೆ ರವೆ ಮಿಶ್ರಣ, ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಪುಡಿ ಸೇರಿಸಿ ಹಿಟ್ಟಿನಂತೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಸಣ್ಣ ಉಂಡೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಡಿ.
  • ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಆಳವಾಗಿ ಹುರಿಯಲು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿಯಾದ ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಹಿಟ್ಟನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ವಡಾಗಳ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಚಪ್ಪಟೆ ಮಾಡಿ, ಕಡಾಯಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ.
ALOO VADA RECIPE ALOO VADA MAKING ALOO VADA ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ
ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ (Getty Images)
  • ನಂತರ ವಡಾಗಳನ್ನು ಎರಡೂ ಬದಿಗಳಲ್ಲಿ ತಿರುಗಿಸಿ ಸಮವಾಗಿ ಹುರಿದು ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಬಡಿಸಿ.
  • ಇದೀಗ ಬಿಸಿಬಿಯಾದ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ವಡಾಗಳು ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದ ವಡಾಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:

  1. ಜೋಳದ ಹಿಟ್ಟಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ಇಡ್ಲಿಗಳು ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್, ರುಚಿಯೂ ಅದ್ಭುತ
  2. ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಮಂಗಳೂರು ವಿಶೇಷ 'ಬೆಲ್ಲದ ಮೆಂತ್ಯೆ ದೋಸೆ': ಸ್ವೀಟ್​ ಪ್ರಿಯರ ದಿಲ್ ಖುಷ್!
  3. ಪ್ರಧಾನಿ ಮೋದಿಗೆ ಅತಿಹೆಚ್ಚು ಫೇವರೆಟ್ ಆಗಿರುವ 'ಖಿಚಡಿ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಕೆಲವೇ ನಿಮಿಷಗಳಲ್ಲಿ ಫಟಾಫಟ್ ರೆಡಿ!
  4. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ಸೂಪರ್ ಸಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೇಸ್ಟಿ ಇಡ್ಲಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
  5. ಕ್ರಿಸ್ಪಿ & ಟೇಸ್ಟಿ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿಯಾದ ಮಸಾಲೆ ವಡೆ ಫಟಾಫಟ್​ ರೆಡಿ, ನೀವು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿ

TAGGED:

ALOO VADA RECIPE
ALOO VADA MAKING
ALOO VADA
ರುಚಿ ರುಚಿಯಾದ ಕ್ರಿಸ್ಪಿ ವಡಾ
ALOO VADA RECIPE

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.