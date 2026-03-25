ETV Bharat / lifestyle

ತಲೆಹೊಟ್ಟಿನ ಜೊತೆಗೆ ಮೊಡವೆ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ: ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪವಾದ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಉತ್ತಮ ಔಷಧವಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ALOE VERA for THICK HAIR GLOWING SKIN AND THICK HAIR ALOE VERA BENEFITS ಅಲೋವೆರಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಲೋವೆರಾ (Getty Images)
author img

By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 25, 2026 at 9:42 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ಪರಿಹಾರವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಕೂದಲು ಕಿರುಚೀಲಗಳಿಗೆ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೊಡವೆ ಮತ್ತು ಮುಖದ ಮೇಲಿನ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವಲ್ಲಿಯೂ ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಲೇ ಕೂದಲು ಆರೈಕೆ ಹಾಗೂ ಸೌಂದರ್ಯ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ತಯಾರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ಕೂದಲನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸುವುದು ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ..

ಅಲೋವೆರಾ ಚರ್ಮ, ಕೂದಲಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ವರದಾನವಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ವಿಟಮಿನ್ ಎ, ಸಿ ಮತ್ತು ಇ ಸೇರಿದಂತೆ ಅಗತ್ಯ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳನ್ನು ಹಾಗೂ ವಿವಿಧ ದೈಹಿಕ ಕಿಣ್ವಗಳ ಸರಿಯಾದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ. ಈ ಘಟಕಗಳು ಚರ್ಮ ಮತ್ತು ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಬಳಸುವುದರಿಂದ ಕಾಂತಿಯುತ ಚರ್ಮ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪ, ಬೃಹತ್ ಕೂದಲು ಪಡೆಯಬಹುದು. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಶುಷ್ಕತೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತದೆ. ಆರೋಗ್ಯಕರ, ಹೊಳಪಿನ ಸುರುಳಿಗಳನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಕೂದಲು ಉದುರುವುದನ್ನು ತಡೆಯುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಕೂದಲಿಗೆ ಆಳವಾದ ಜಲಸಂಚಯನ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ALOE VERA for THICK HAIR GLOWING SKIN AND THICK HAIR ALOE VERA BENEFITS ಅಲೋವೆರಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಲೋವೆರಾ (Getty Images)

ಅಲೋವೆರಾ ಬಳಸುವುದು ಹೇಗೆ? ಅಲೋವೆರಾ ಎಲೆಯನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೊರಗಿನ ಹಸಿರು ಸಿಪ್ಪೆಯನ್ನು ಎಚ್ಚರಿಕೆಯಿಂದ ತೆಗೆದುಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಒಳಗಿನ ತಿರುಳನ್ನು (ಜೆಲ್) ಮುಖಕ್ಕೆ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹಚ್ಚಿ 30 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಿರಿ. ಇದು ಮೊಡವೆಗಳ ಗುರುತುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದಲ್ಲದೆ ಚರ್ಮವನ್ನು ಹೊಳಪುಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಚರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕಾಣಿಸುವಂತಹ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡಾಗ ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಚರ್ಮವನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಲೈಬ್ರರಿ ಆಫ್ ಮೆಡಿಸಿನ್ ಪ್ರಕಾರ, ಅಲೋವೆರಾ ಮೊಡವೆ ವಿರೋಧಿ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಫೇಸ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸಿ: ಕೆಲವು ಹನಿ ಜೇನುತುಪ್ಪ ಅಥವಾ ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ ಅರಿಶಿನವನ್ನು ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್​ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. 15ರಿಂದ 20 ನಿಮಿಷಗಳ ನಂತರ ಅದನ್ನು ತೊಳೆಯಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯು ಮೊಡವೆ ಹಾಗೂ ಚರ್ಮದ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆಗೊಳಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ರಾತ್ರಿ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯಾಗಿ ಬಳಸಿ: ಮಲಗುವ ಮುನ್ನ ಒಣ ಚರ್ಮ, ಕಪ್ಪು ಕಲೆಗಳು ಅಥವಾ ಮೊಡವೆಗಳಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ನೇರವಾಗಿ ಹಚ್ಚುವುದರಿಂದ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಅದರ ಆ್ಯಂಟಿಮೈಕ್ರೊಬಿಯಲ್ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ರಾತ್ರಿಯಿಡೀ ಚರ್ಮವನ್ನು ಗುಣಪಡಿಸಲು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಹೊತ್ತಿಗೆ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ, ಚರ್ಮವು ಮೃದುವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ವಿವರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ALOE VERA for THICK HAIR GLOWING SKIN AND THICK HAIR ALOE VERA BENEFITS ಅಲೋವೆರಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಅಲೋವೆರಾ (Getty Images)

ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್: ಪೌಷ್ಟಿಕಾಂಶ ಭರಿತ ಅಲೋವೆರಾ ಜೆಲ್ ಅನ್ನು ಕ್ಯಾಸ್ಟರ್ ಆಯಿಲ್ ಇಲ್ಲವೇ ತೆಂಗಿನ ಎಣ್ಣೆಯೊಂದಿಗೆ ಸಂಯೋಜಿಸಿ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿ ಹೇರ್ ಮಾಸ್ಕ್ ಅನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕೂದಲಿಗೆ ಸಮವಾಗಿ ಅನ್ವಯಿಸಲು, ಸುಮಾರು 45 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಹಾಗೆಯೇ ಬಿಟ್ಟು, ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರಿನಿಂದ ತೊಳೆಯಬೇಕು. ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಕೂದಲಿಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹೊಳಪನ್ನು ನೀಡುವುದಲ್ಲದೆ, ಆಳವಾದ ಕಂಡೀಷನಿಂಗ್ ಸಹ ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ಇದು ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ. ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ನೋವೇಟಿವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆ, ತಲೆಹೊಟ್ಟು ಮತ್ತು ನೆತ್ತಿಯ ಕಿರಿಕಿರಿಯಂತಹ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಅಲೋವೆರಾ ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಅದೇ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಯನ್ನು ಉತ್ತೇಜಿಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತದೆ.

ಕೂದಲಿನ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು:

ಕೂದಲಿನ ಜಟಿಲತೆ ಎದುರಿಸುವುದು: ಅಲೋವೆರಾವನ್ನು ಕೂದಲು ಜಟಿಲತೆಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಪರಿಹಾರವೆಂದು ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದು ಕೂದಲಿಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಒದಗಿಸುತ್ತದೆ. ಮೃದು ಮತ್ತು ರೇಷ್ಮೆಯಂತಹ ಕೂದಲಿಗೆ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಜಟಿಲ ಕೂದಲಿನ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ನೆತ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಊರಿಯುತ ಶಮನ: ಅಲೋವೆರಾ ತನ್ನೊಳಗೆ ಉರಿಯೂತದ ಸಂಯುಕ್ತಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಿಂದಾಗಿ ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಶಮನಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ. ಅಲೋವೆರಾ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ವಿರೋಧಿ ಮತ್ತು ಶಿಲೀಂಧ್ರನಾಶಕ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ನೆತ್ತಿಯನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ. ಕೂದಲಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಆರೋಗ್ಯಕರ ವಾತಾವರಣವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿಸುತ್ತದೆ, ಇದರಿಂದಾಗಿ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಕೂದಲು ಬೆಳೆಯಲು ಅನುಕೂಲಕರವಾದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.

ALOE VERA for THICK HAIR GLOWING SKIN AND THICK HAIR ALOE VERA BENEFITS ಅಲೋವೆರಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ಕೂದಲಿಗೆ ಅಲೋವೆರಾ ಒಳ್ಳೆಯದು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಕೂದಲನ್ನು ಬಲಪಡಿಸುವುದು: ಅಲೋವೆರಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಿಣ್ವಗಳು ಮತ್ತು ಅಮೈನೋ ಆಮ್ಲಗಳು ಹಾನಿಗೊಳಗಾದ ಕೂದಲಿನ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಕಾಲಾನಂತರದಲ್ಲಿ, ಅಲೋವೆರಾ ಕೂದಲನ್ನು ಬಲವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು ದೊರಕಿಸಲು ಉತ್ತಮ ಕೊಡುಗೆ ನೀಡುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

TAGGED:

ALOE VERA FOR THICK HAIR
GLOWING SKIN AND THICK HAIR
ALOE VERA BENEFITS
ಅಲೋವೆರಾದ ಪ್ರಯೋಜನಗಳು
ALOE VERA FOR GLOWING SKIN

Quick Links / Policies

ಸಂಪಾದಕರ ಆಯ್ಕೆ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.