ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಪ್ ಶೈಲಿಯ, ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?: ಇಲ್ಲಿದೆ ಸರಳ ವಿಧಾನ!
ಸರಳವಾದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಸ್ಟೀಟ್ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ನಿಮಗಾಗಿ ನಾವು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : February 10, 2026 at 5:46 PM IST
ಅನೇಕರಿಗೆ ಬರ್ಫಿ ಎಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಇಷ್ಟಪಡುವ ಸಿಹಿ ರೆಸಿಪಿಯಾಗಿದೆ. ಈ ಬರ್ಫಿಯು ಬಾಯಿಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುತ್ತದೆ. ಹಲವು ಜನರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಸ್ವೀಟ್ ಅಂಗಡಿಗಳಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಖರೀದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ವಿವಿಧ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಕೆಲವರು ಇದನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಇಂದು ನಾವು ನಿಮಗಾಗಿ ಹೊಸ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅದುವೇ ಬಾದಮ್ ಬರ್ಫಿ ರೆಸಿಪಿ. ನೀವು ಈ ವಿಧಾನಗಳನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿದರೆ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಪರಿಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ.
ನೀವು ಇದನ್ನು ಕೇವಲ ನಾಲ್ಕು ಅಥವಾ ಐದು ಪದಾರ್ಥಗಳೊಂದಿಗೆ ತಕ್ಷಣವೇ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ನೀವು ಈ ಸ್ವೀಟ್ ಅನ್ನು ಒಮ್ಮೆ ಸವಿದ ನಂತರ, ಮನೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಸದಸ್ಯರೂ ಹೆಚ್ಚು ಸೇವಿಸಲು ಬಯಸುತ್ತಾರೆ. ನೀವು ಈ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿ ಬರುತ್ತವೆ. ವಿಳಂಬ ಮಾಡದೇ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿಗೆ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳು:
- ಬಾದಾಮಿ - 300 ಗ್ರಾಂ
- ಸಕ್ಕರೆ - 200 ಗ್ರಾಂ
- ತುಪ್ಪ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವಂತಹ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಅದರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು ಅದರೊಳಗೆ 300 ಗ್ರಾಂ ಬಾದಾಮಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ಲೀಟರ್ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ. ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ 20 ನಿಮಿಷ ಬೇಯಿಸಿ.
- ಬಾದಾಮಿ ಬೆಂದ ಬಳಿಕ ಅವುಗಳನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿಗೆ ಹಾಕಿ. ಬಳಿಕ ಮೇಲಿನಿಂದ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಗೆದು, ತಣ್ಣೀರಿನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಒಮ್ಮೆ ತೊಳೆದು, ಮಿಕ್ಸರ್ ಜಾರ್ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಪುಡಿ ಮಾಡಿ. ಬಳಿಕ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ 200 ಗ್ರಾಂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಪುಡಿಮಾಡಿದ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ. ಈಗ ಉರಿಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣವು ಪೇಸ್ಟ್ ಆಗುವವರೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ.
- ಮಿಶ್ರಣವು ಪೇಸ್ಟ್ ಆದ ಬಳಿಕ, ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಏಲಕ್ಕಿ ಪುಡಿಯನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ. ಬಳಿಕ ಒಲೆ ಆಫ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಲು ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಮಿಶ್ರಣವು ಬೆಚ್ಚಗಾದಾಗ ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ. ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೇ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಸವರಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಈಗ ಟ್ರೇಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಸಿದ್ಧವಾದ ಬಾದಾಮಿ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ಚಪಾತಿ ಕೋಲಿನಿಂದ ಸಮವಾಗಿ ಹರಡಿ. ಬಳಿಕ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಬಿಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಂದು ಗಂಟೆಯ ಕಳೆದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ನುಣ್ಣಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿದ ಬಾದಾಮಿಯನ್ನು ಹಾಕಬಹುದು. ನಂತರ ಅದನ್ನು ಚಾಕುವಿನಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು.
- ಇದೀಗ ಸ್ವೀಟ್ ಶಾಫ್ ಶೈಲಿಯ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ.
- ನೀವು ಈ ಬಾದಾಮಿ ಬರ್ಫಿಯನ್ನು ಗಾಳಿಯಾಡದ ಪಾತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿದರೆ ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತದೆ.
- ಈ ಬರ್ಫಿ ರೆಸಿಪಿಯು ನಿಮಗೆ ಇಷ್ಟವಾದರೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಒಮ್ಮೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ.
