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ಶೇಕಡಾ 63ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು, ಇದು ಕೇವಲ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಬಳಕೆ ಅಲ್ಲ: ನೂತನ ಸಂಶೋಧನೆ

ಪ್ರಸ್ತುತ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಯುಗದಲ್ಲಿ AI ಪರಿಕರಗಳ ವ್ಯಾಪಕವಾಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತಿದೆ. ಕೇವಲ ಇಮೇಲ್‌ಗಳು, ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ, ಇದರ ಬಳಕೆಯು ಡೇಟಿಂಗ್ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೂ ವಿಸ್ತರಿಸಿದೆ. ಬೇರೆಯವರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು AI ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು AI Love Guru for Indians Dating Apps Dating Profiles
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : June 23, 2026 at 6:10 PM IST

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ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಸಂದೇಶಗಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಚಿತ್ರವಾಗಿ ಅಥವಾ ಅತಿಯಾಗಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಜನರು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವ ರೀತಿಗಿಂತ ಭಿನ್ನವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಡಿಜಿಟಲ್ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರಪಂಚವು ಇದೀಗ 'AI ಸ್ಲ್ಯಾಪ್' (ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆಯಿಂದ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುವ ವಿಷಯ) ಯುಗದಲ್ಲಿದೆ. ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ 'ಗ್ಲೀಡೆನ್' ಮತ್ತು ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ 'IPSOS' ಜಂಟಿಯಾಗಿ 1,500 ಭಾರತೀಯರಲ್ಲಿ ನಡೆಸಿದ ಇತ್ತೀಚಿನ ಸಮೀಕ್ಷೆಯಿಂದ ಆಘಾತಕಾರಿ ಸಂಗತಿಯೊಂದು ಬಯಲಾಗಿದೆ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹಲವರು ಸಂಭಾವ್ಯ ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಮೆಚ್ಚಿಸಲು ಅಗತ್ಯವಿರುವ ಸಂವಾದಾತ್ಮಕ ರೋಬೋಟ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೊರಗುತ್ತಿಗೆ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಪ್ರಕಾರ, ಸುಮಾರು ಶೇ.61ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗಿನ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್‌ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲೈಟ್​ ಪ್ರೊಫೈಲ್ ಬಯೋವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಲಿ, ಇಲ್ಲವೇ ಮಾತುಕತೆಯಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಯಮಯ, ಸ್ವಯಂಪ್ರೇರಿತ ಉತ್ತರವನ್ನು ರಚಿಸುವುದಾಗಲಿ, 'AI ವಿಂಗ್‌ಮ್ಯಾನ್' ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಅಭ್ಯಾಸವಾಗಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು AI Love Guru for Indians Dating Apps Dating Profiles
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನಿಮ್ಮ ಹೊಸ ಲವ್​ ಗುರು ಯಾರು? ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಫಲಿತಾಂಶಗಳು ಸಾಕಷ್ಟು ಆಶ್ಚರ್ಯಕರವಾಗಿವೆ. 63% ಭಾರತೀಯರು ತಮ್ಮ ಪ್ರಣಯ ಜೀವನದ ಕುರಿತು ಸಲಹೆಗಳಿಗಾಗಿ AI ಅನ್ನು 'ರೋಬೋಟಿಕ್ ತರಬೇತುದಾರ' ಆಗಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 66% ಜನರು ತಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳು ಅಥವಾ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಬಯೋಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಆಕರ್ಷಕವಾಗಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿದ್ದಾರೆ. 61% ಜನರು ಪಂದ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ನೈಜ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರತ್ಯುತ್ತರಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚಿಸಿ, ಆ ಆಕರ್ಷಕ ಆರಂಭಿಕ ಸಂದೇಶ, ಪರಿಪೂರ್ಣ ಉತ್ತರ ಅಥವಾ ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಪ್ರೊಫೈಲ್... ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವುದೂ ಅವರ ಸ್ವಂತ ಮೂಲ ವಿಚಾರಗಳಾಗಿರಬಾರದು. ಇವುಗಳ ಹಿಂದೆ AI ಪಾತ್ರ ವಹಿಸಿರುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಬಹಳ ಹೆಚ್ಚಿದೆ.

ಬದಲಾದ ಕಾಲ: ಜನರು ಹೃದಯದ ವಿಷಯಗಳಲ್ಲಿ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಹುಡುಕಿದ್ದು ಇದೇ ಮೊದಲಲ್ಲ. ಹಿಂದೆಯೂ ಸಹ, ಸಂದೇಶಕ್ಕೆ ಹೇಗೆ ಉತ್ತರಿಸಬೇಕೆಂದು ಖಚಿತವಿಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ನಾವು ಸ್ನೇಹಿತರಿಗೆ ಕರೆ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಕಚೇರಿ ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸಲು ಕೇಳುತ್ತಿದ್ದೆವು, ಅವನು ಮತ್ತೆ ಸಂದೇಶ ಕಳುಹಿಸದಿದ್ದರೆ ಏನು ಅರ್ಥ?" ಎಂದು Googleನಲ್ಲಿ ಹುಡುಕುತ್ತಿದ್ದೆವು. ಈಗ AI ಆ ಸ್ನೇಹಿತನ ಜಾಗಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದು ನಸುಕಿನ 2 ಗಂಟೆಗೂ ಸಹ ಲಭ್ಯವಿದೆ ಹಾಗೂ ಎಂದಿಗೂ ಕಿರಿಕಿರಿಗೊಳ್ಳದೆ ಉತ್ತರಿಸುತ್ತದೆ. ಇದಲ್ಲದೆ, ನಾವು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಪಾಲುದಾರರಿಗೆ ಎಂದಿಗೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿರ್ಣಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು AI Love Guru for Indians Dating Apps Dating Profiles
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಮುಕ್ತಿ: ಪರಿಪೂರ್ಣ 10/10 ರೇಟಿಂಗ್ ಅನ್ನು ಸಾಧಿಸಲು AI ನಮ್ಮ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ಅದ್ಭುತವಾಗಿ ನವೀಕರಿಸಬಹುದಾದರೂ, ಅದು ನಮ್ಮ ಜೀವನವನ್ನು ನಿಜವಾದ ಸಂತೋಷದಿಂದ ತುಂಬಲು ವಿಫಲವಾಗಿದೆ. ಶೇ.92ರಷ್ಟು ಜನರು ತಮ್ಮ ಪಾಲುದಾರರೊಂದಿಗೆ ಸಂತೋಷವಾಗಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಹೇಳಿಕೊಂಡರೂ, ಅವರಲ್ಲಿ ಶೇ.57ರಷ್ಟು ಜನರು ಒಂಟಿತನದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಾರೆ ಎಂದು ಅಧ್ಯಯನವು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸಿದೆ. AI ಅಲ್ಗಾರಿದಮ್ ಅದ್ಭುತ ಸಂದೇಶವನ್ನು ರೂಪಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಬಹುದು. ಆದರೆ, ಅದು ಇಬ್ಬರ ನಡುವಿನ ನೈಸರ್ಗಿಕ ರಸಾಯನಶಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಅಥವಾ ಒಬ್ಬರ ಹೃದಯವನ್ನು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುವ ಶುದ್ಧ ಅನುಭವವನ್ನು ಪುನರಾವರ್ತಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ.

ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಕೃತಕ ಮುಖವಾಡ: ಈ ಸಂಶೋಧನೆಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಸಂಶೋಧನೆಯೆಂದರೆ, AI ಡೇಟಿಂಗ್ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಂತೆ, ಮಾನವ ದೃಢೀಕರಣದ ಬೇಡಿಕೆಯೂ ಹೆಚ್ಚುತ್ತಿದೆ. ಯಾರಾದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಡವಿದರೂ ಅಥವಾ ನಿಷ್ಕಪಟವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡರೂ ಸಹ, ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಮಾಣಿಕವಾಗಿ ಮಾತನಾಡುವವರು ಡಿಜಿಟಲ್ ಗ್ರೌಂಡ್​​ ಲೆವಲ್​ನಲ್ಲಿ ಅಪರೂಪದ ರತ್ನಗಳಾಗುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ AI ಯೊಂದಿಗೆ ತಮ್ಮ ಚಾಟ್ ಇತಿಹಾಸವನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾರಾದರೂ ನೋಡಿದರೆ ತಮಗೆ ತುಂಬಾ ಅನಾನುಕೂಲವಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಶೇ.69ರಷ್ಟು ಭಾರತೀಯರು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. AI ಯೊಂದಿಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳಲಾದ ಅನುಮಾನಗಳು, ಭಯಗಳು ಮತ್ತು ವಿಚಾರಣೆಗಳು ಆಳವಾಗಿ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿವೆ ಎಂದು ಗುರುತಿಸುತ್ತಾರೆ. AI ಯೊಂದಿಗೆ ಚಾಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಜನರು ತಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವವನ್ನು ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಅವರು ಏಕಕಾಲದಲ್ಲಿ ಡೇಟಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೈಲ್‌ಗಳನ್ನು ರಚಿಸಲು ಅದೇ AI ಅನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿ ಸಮಾಜದ ಮುಂದೆ ಕೃತಕ ಮುಖವಾಡವನ್ನು ಧರಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಸಂಶೋಧನೆಯ ಪ್ರಮುಖ ವಿಷಯಗಳೇನು? ಈ ಸಮೀಕ್ಷೆಯ ಹಿಂದಿನ ವೇದಿಕೆಯಾದ ಗ್ಲೀಡೆನ್ ಸಾಮಾನ್ಯ ಡೇಟಿಂಗ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲ. ಫ್ರಾನ್ಸ್‌ನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿಕೊಂಡ ಇದು ವಿವಾಹಿತ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ವಿವಾಹೇತರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ಬಯಸುವ ಸಂಬಂಧದಲ್ಲಿರುವವರಿಗಾಗಿ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ವಿನ್ಯಾಸಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬಳಕೆದಾರ ನೆಲೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ವೇಗವಾಗಿ ವಿಸ್ತರಿಸುತ್ತಿದೆ.

ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು AI Love Guru for Indians Dating Apps Dating Profiles
ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು- ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಏಕೆ ಬೆಳೆಯುತ್ತಿದೆ? ಭಾರತೀಯ ಯುವಕರು ತಮ್ಮ ಸಂವಹನ ಕೌಶಲ್ಯವನ್ನು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಲಿಯಲು ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರೇರೇಪಿತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಇತರರಿಗೆ ಅಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ಕಾಣುವುದನ್ನು ತಪ್ಪಿಸಲು, ಅವರು ವ್ಯಾಕರಣ ನಿಖರತೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ChatGPT ನಂತಹ ಸಾಧನಗಳನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಬಳಸುತ್ತಾರೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಭಾವಶಾಲಿ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಶಬ್ದಕೋಶವನ್ನು ಬಳಸುತ್ತಾರೆ. ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಗೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಸಂಬಂಧಗಳು ಹಾಗೂ ಮದುವೆಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಕೌಟುಂಬಿಕ ಒತ್ತಡ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಆತಂಕವಿದೆ. ಇದಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಭಾರತೀಯರು ಪಾಲುದಾರರನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದೇ ತಪ್ಪುಗಳು ಸಂಭವಿಸದಂತೆ ನೋಡಿಕೊಳ್ಳಲು AI ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವಲಂಬಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಎಐ ಲವ್ ಗುರು
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