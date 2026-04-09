ಹೊಸ/ಹಳೆಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಕಿ.ಮೀ ಬಳಿಕ ಸರ್ವೀಸ್‌ ಮಾಡಿಸಬೇಕು? ಮೈಲೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸಲು ತಜ್ಞರ ಟಿಪ್ಸ್

ಬೈಕ್ ಮೈಲೇಜ್‌ ವೃದ್ಧಿಸಲು ಟಿಪ್ಸ್
Published : April 9, 2026 at 4:29 PM IST

ಬೈಕ್​ ಸರ್ವಿಸ್ ಯಾವಾಗ ಮಾಡಿಸಬೇಕು?. ಇದು ಬೈಕ್‌ಪ್ರಿಯರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಬೈಕ್‌ನ ಎಂಜಿನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲೋಡ್ ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ. ಹೀಗಾಗಿ ಸಕಾಲಿಕ ಸರ್ವಿಸ್​ ನಿರ್ಣಾಯಕವಾಗುತ್ತದೆ.

ಹೊಸ ಬೈಕ್‌ಗೆ ಮೊದಲ ಸರ್ವೀಸ್ ಅನ್ನು 500ರಿಂದ 750 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ನಡುವೆ ನಿಗದಿಪಡಿಸಲಾಗಿದೆ. ಹಳೆಯ ಬೈಕ್‌ಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿ 2,500ರಿಂದ 3,000 ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಳಿಗೆ ಸರ್ವೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಅದರ ಜೀವಿತಾವಧಿ ಹೆಚ್ಚಿಸುವುದಲ್ಲದೆ, ಮೈಲೇಜ್ ಅನ್ನು ಶೇ.15ರಿಂದ 20ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.

ಮೈಲೇಜ್, ಸಮಯದ ನಡುವಿನ ಸರಿಯಾದ ಸಮತೋಲನ: ಬೈಕ್ ಸರ್ವಿಸ್ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ಕ್ರಮಿಸಿದ ಕಿಲೋ ಮೀಟರ್‌ಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಕಳೆದ ಸಮಯವನ್ನು ಪರಿಗಣಿಸುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯ.

ಮೊದಲ ಸರ್ವಿಸ್: ಉತ್ಪಾದನಾ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಉಳಿದಿರುವ ಯಾವುದೇ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕಣಗಳು ಅಥವಾ ಶಿಲಾಖಂಡರಾಶಿಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಲು ಹೊಸ ಬೈಕನ್ನು 500ರಿಂದ 750 ಕಿಲೋಮೀಟರ್‌ಗಳ ಒಳಗೆ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳೊಳಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಬೇಕು.

ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ವಿರಳವಾಗಿ ಓಡಿಸಿದರೆ ಪ್ರತಿ ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಗತ್ಯವಿರುತ್ತದೆ. ಹಳೆಯ ಹಾಗೂ ದಪ್ಪಗಾದ ಎಣ್ಣೆಯು ಎಂಜಿನ್‌ನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗಮನಾರ್ಹವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವುದರಿಂದ, ಪ್ರತಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬದಲಾಯಿಸಲಾಗಿದೆಯೇ ಎಂದು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನಹರಿಸಬೇಕು?:

ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್: ಮೈಲೇಜ್ ಸುಧಾರಿಸಲು, ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಅಥವಾ ಬದಲಾಯಿಸಿ ಮತ್ತು ಸ್ಪಾರ್ಕ್ ಪ್ಲಗ್ ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ. ಚೈನ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ - ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್‌ನ ಚೈನ್ ಅನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ ಮತ್ತು ನಯಗೊಳಿಸಿ. ಇದು ಸುಗಮ ಸವಾರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸುತ್ತದೆ, ಕರ್ಕಶ ಶಬ್ದಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಬ್ರೇಕ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಟೈರ್‌ಗಳು: ಎರಡೂ ಚಕ್ರಗಳಲ್ಲಿನ ಬ್ರೇಕ್ ಪ್ಯಾಡ್‌ಗಳನ್ನು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿ, ಟೈರ್‌ಗಳು ಸರಿಯಾದ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.

ನೀವು ಸರ್ವಿಸಿಂಗ್ ವಿಳಂಬ ಮಾಡಿದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದೆ?: ಮುಚ್ಚಿಹೋಗಿರುವ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದಾಗಿ ಬೈಕ್ ಅತಿಯಾದ ಇಂಧನವನ್ನು ಸೇವಿಸಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹಳೆಯ ಎಂಜಿನ್ ಎಣ್ಣೆ ವೇಗವಾಗಿ ಬಿಸಿಯಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ಸವಾರಿ ಮಾಡುವಾಗ ಬೈಕ್ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು. ಕೇವಲ ₹500 ವೆಚ್ಚದ ಸಕಾಲಿಕ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಾಡಲು ಹಿಂಜರಿದರೆ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ₹10,000 ವರೆಗೆ ಎಂಜಿನ್ ರಿಪೇರಿಗೆ ವೆಚ್ಚವಾಗಬಹುದು.

ಉತ್ತಮ ಮೈಲೇಜ್‌ಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್:

  • ನಿಜವಾದ ಭಾಗಗಳ ಬಳಕೆಯನ್ನು ಖಚಿತಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಯಾವಾಗಲೂ ನಿಮ್ಮ ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಅಧಿಕೃತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರದಲ್ಲೇ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಲು ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ.
  • ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ, ತುಕ್ಕು ಉಂಟಾಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಹಾಗೂ ಪೇಂಟ್‌ವರ್ಕ್‌ನ ಹೊಳಪನ್ನು ಕಾಪಾಡಿಕೊಳ್ಳಲು ಬೈಕನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತೊಳೆಯಿರಿ.
  • ಬೈಕ್‌ನಿಂದ ಯಾವುದೇ ಅಸಾಮಾನ್ಯ ಶಬ್ದಗಳು ಬರುವುದನ್ನು ನೀವು ಗಮನಿಸಿದರೆ ಅಥವಾ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಕುಸಿತವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದರೆ, ನಿಗದಿತ ಮೈಲೇಜ್ ಮೈಲಿಗಲ್ಲು ತಲುಪುವವರೆಗೆ ಕಾಯಬೇಡಿ, ತಕ್ಷಣ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಅನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸಿ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಸಲಹೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ತಜ್ಞರ ಮತ್ತಷ್ಟು ಸಲಹೆಗಳು:

  1. ಬೈಕ್ ಅನ್ನು ಸಮಯಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಸರ್ವಿಸ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಎಂಜಿನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆ ಉತ್ತಮವಾಗುತ್ತದೆ.
  2. ಕೊಳೆಯಾದ ಏರ್ ಫಿಲ್ಟರ್‌ಗಳನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಬದಲಾಯಿಸಿ. ಇದರಿಂದ ಎಂಜಿನ್‌ಗೆ ಗಾಳಿಯ ಹರಿವನ್ನು ಸುಗಮಗೊಳಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ, ಕಂಪನಿಯ ಎಂಜಿನ್ ಆಯಿಲ್ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
  4. ಟೈರ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಗಾಳಿಯ ಒತ್ತಡ ಕಡಿಮೆಯಿದ್ದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಮೇಲೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಒತ್ತಡ ಬೀಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಮೈಲೇಜ್ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.
  5. ವಾರಕ್ಕೊಮ್ಮೆ ಇಲ್ಲವೇ ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಹಾಕಿಸುವಾಗ ಟೈರ್ ಪ್ರೆಶರ್ ಚೆಕ್ ಮಾಡಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  6. ನಿಮ್ಮ ಚಾಲನಾ ಶೈಲಿಯು ಮೈಲೇಜ್ ಮೇಲೆ ನೇರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ.
  7. ಬೈಕ್ 40ರಿಂದ 50 ಕಿಮೀ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಚಲಾಯಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.
  8. ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ವೇಗವನ್ನು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಸಿ. ಹಠಾತ್ ಆಕ್ಸಿಲರೇಷನ್ ಮತ್ತು ಬ್ರೇಕ್ ಹಾಕುವುದರಿಂದ ಇಂಧನ ಹೆಚ್ಚು ವ್ಯಯವಾಗುತ್ತದೆ.
  9. ವೇಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಸರಿಯಾದ ಗೇರ್ ಬಳಸಿ. ಕಡಿಮೆ ಗೇರ್‌ನಲ್ಲಿ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೇಗವಾಗಿ ಓಡಿಸಬಾರದು.
  10. ಚಲಿಸುವಾಗ ಅನಗತ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಲಚ್ ಲಿವರ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಡಬೇಡಿ ಅಥವಾ ಬ್ರೇಕ್ ಪೆಡಲ್ ಮೇಲೆ ಕಾಲು ಇಡಬೇಡಿ.
  11. ಟ್ರಾಫಿಕ್ ಸಿಗ್ನಲ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 30 ಸೆಕೆಂಡ್‌ಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯ ಕಾಯಬೇಕಿದ್ದರೆ ಎಂಜಿನ್ ಆಫ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
  12. ನಂಬಿಕಸ್ತ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಂಕ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಇಂಧನ ತುಂಬಿಸಬೇಕು.
  13. ಚೈನ್ ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸ್ವಚ್ಛಗೊಳಿಸಿ, ಲ್ಯೂಬ್ರಿಕೇಟ್ ಮಾಡಿ.
  14. ನೇರ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಬೈಕ್ ನಿಲ್ಲಿಸುವುದರಿಂದ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಆವಿಯಾಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತದೆ.

