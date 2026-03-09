ETV Bharat / lifestyle

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಹಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?

ನಿತ್ಯ ಕುಡಿಯುವ ಹಾಲು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕಲಬೆರಕೆತಾಗಿದ್ದರೆ ಹಲವು ಆರೋಗ್ಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ಎದುರಾಗಬಹುದು. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಹಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ನೀವು ಸೇವಿಸುವ ಹಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆಯೇ? ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : March 9, 2026 at 9:19 PM IST

ಹಾಲು ಹಲವು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳಿಂದ ತುಂಬಿದೆ. ಮಕ್ಕಳಿಂದ ವೃದ್ಧರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇದನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಿದರೆ, ಅವರು ಅನಾರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿರುವ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ನಮಗೆ ಶಕ್ತಿ ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತವೆ. ಆದರೆ, ಈಗ ಕಾಲ ಬದಲಾಗಿದ್ದು, ಕೆಲವರು ಹಣದ ಆಸೆಗಾಗಿ ಹಾಲನ್ನು ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ಜನರ ಜೀವನದ ಜೊತೆ ಆಟವಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇಂದು ನಾವು ಕುಡಿಯುವ ಹಾಲು ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿದೆಯೇ ಎಂಬ ಸಂದೇಹ ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಸುಲಭವಾದ ಮಾರ್ಗವಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನಾವು ಸೇವಿಸುವ ಹಾಲು ಶುದ್ಧವಾಗಿದೆ ಎನ್ನವುದನ್ನು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವುದು ಹೇಗೆ?: ಹಾಲು ದಪ್ಪವಾಗಿ ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚು ಬಾಳಿಕೆ ಬರುವಂತೆ ಮಾಡಲು, ನೀರು, ಯೂರಿಯಾ, ಗಂಜಿ, ಮಾರ್ಜಕ, ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪೆರಾಕ್ಸೈಡ್‌ನಂತಹ ಹಾನಿಕಾರಕ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಇವು ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಜೀವಕ್ಕೆ ಅಪಾಯವನ್ನುಂಟುಮಾಡುತ್ತವೆ. ಹಾಲನ್ನು ದಪ್ಪವಾಗಿಸಲು ಪಿಷ್ಟ ಹಾಗೂ ಫೋಮ್ ಅನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಪ್ರೋಟೀನ್ ಅಂಶ ಹೆಚ್ಚಾಗಿದೆ ಎಂದು ತೋರಿಸಲು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳನ್ನು ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ವಿವಿಧ ರಾಸಾಯನಿಕಗಳಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದ ಹಾಲು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಆರೋಗ್ಯದ ಮೇಲೆ ಗಂಭೀರ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಎಚ್ಚರಿಕೆ ನೀಡುತ್ತಾರೆ.

ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ವಾಕರಿಕೆ, ಅತಿಸಾರ ಮತ್ತು ಹೊಟ್ಟೆ ನೋವು ಮುಂತಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ. ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಇದು ದೇಹದ ಉಷ್ಣತೆ ಕಡಿಮೆಯಾಗುವುದು, ಉಸಿರಾಟದ ತೊಂದರೆ, ದುರ್ಬಲ ನಾಡಿಮಿಡಿತ ಮತ್ತು ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನತೆಗೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು ಎಂದು ವಿಜ್ಞಾನ-ನೇರ ಅಧ್ಯಯನವೊಂದು ತಿಳಿಸಿದೆ. ಫಾರ್ಮಾಲಿನ್‌ಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಆಪ್ಟಿಕ್ ನರಕ್ಕೂ ಹಾನಿಯಾಗುತ್ತದೆ, ಇದು ಕುರುಡುತನಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಬಹುದು.

ಕಲಬೆರಕೆ ಹಾಲು ಪತ್ತೆ ಮಾಡುವ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿವು:

  1. ನೀರು: ನಯವಾದ ಬೆಣಚುಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಲನ್ನು ಇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಗಮನಿಸಿ. ಹಾಲನ್ನು ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸದಿದ್ದರೆ, ಅದು ಕಲ್ಲಿನ ಮೇಲೆ ಕಲೆಯನ್ನು ಬಿಡುತ್ತದೆ ಮತ್ತು ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ, ಬಿಳಿ ರೇಖೆಯನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ. ಹೆಚ್ಚು ನೀರಿನಿಂದ ಕಲಬೆರಕೆ ಮಾಡಿದರೆ, ಅದು ಯಾವುದೇ ಕಲೆಗಳನ್ನು ಬಿಡದೆ ತ್ವರಿತವಾಗಿ ಜಾರುತ್ತದೆ. ಯಾವುದೇ ಬಿಳಿ ರೇಖೆ ರೂಪುಗೊಳ್ಳುವುದಿಲ್ಲ.
  2. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್: ಬಾಟಲಿಯಲ್ಲಿ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರನ್ನು ಸಮಾನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅಲ್ಲಾಡಿಸಿ. ಶುದ್ಧ ಹಾಲಿನ ಮೇಲೆ ಬೆಣ್ಣೆಯ ತೆಳುವಾದ ಪದರವು ರೂಪುಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಡಿಟರ್ಜೆಂಟ್‌ನೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿದ ಹಾಲು ದಪ್ಪ ಫೋಮ್ ಪದರವನ್ನು ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ.
  3. ಪಿಷ್ಟ: ಹಾಲಿನಲ್ಲಿ ಬೆರಳನ್ನು ಅದ್ದಿದರೆ ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಹಲವರು ಇದನ್ನು ಗುಣಮಟ್ಟದ ಹಾಲು ಎಂದು ಭಾವಿಸುತ್ತಾರೆ. ಆದಾಗ್ಯೂ, ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲನ್ನು ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ತಣ್ಣಗಾದ ನಂತರ, ಎರಡು ಹನಿ ಅಯೋಡಿನ್ ದ್ರಾವಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಅದು ಶುದ್ಧ ಹಾಲಾಗಿದ್ದರೆ, ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಅದು ತಿಳಿ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಗಂಜಿ ಮತ್ತು ಪಿಷ್ಟವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
  4. ಯೂರಿಯಾ: ಸ್ವಲ್ಪ ಹಾಲು ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಒಂದು ಚಮಚ ಸೋಯಾಬೀನ್ ಪುಡಿ ಅಥವಾ ಬೇಳೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಕೆಂಪು ಲಿಟ್ಮಸ್ ಪೇಪರ್ ಹಾಕಿ. ಅದು ಶುದ್ಧವಾಗಿದ್ದರೆ ಹಾಲು ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯದ ನಂತರ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ. ಯೂರಿಯಾವನ್ನು ಸೇರಿಸಿದರೆ, ಅದು ನೀಲಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
  5. ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ: ನಿಮ್ಮ ಬೆರಳುಗಳ ನಡುವೆ ಒಂದು ಹನಿ ಹಾಲನ್ನು ಉಜ್ಜಿಕೊಳ್ಳಿ. ಅದು ಸೋಪಿನ ಅಥವಾ ಜಾರು ಕಂಡುಬಂದರೆ, ಅದು ಸಂಶ್ಲೇಷಿತವಾಗಿದೆ. ಇದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೃದುತ್ವವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದರೆ ಅದು ನೈಸರ್ಗಿಕವಾಗಿದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ.
  6. ಪರೀಕ್ಷೆ: ಹಾಲು ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು 'ಹಾಲು ಕಲಬೆರಕೆ ಪರೀಕ್ಷೆ' ಕಿಟ್‌ಗಳು ಆನ್‌ಲೈನ್‌ನಲ್ಲಿ ಲಭ್ಯವಿದೆ. ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಬೆರಕೆಯನ್ನು ಪತ್ತೆಹಚ್ಚಲು ಇವುಗಳನ್ನು ಸಹ ಬಳಸಬಹುದು.

ಓದುಗರಿಗೆ ಮುಖ್ಯ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣತ ವೈದ್ಯರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

