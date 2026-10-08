ನಟಿ ಸಮಂತಾ 'ಪವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿನಚರಿ': ಸತತ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪಾಲಿಸಿದರೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಫಲಿತಾಂಶ
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ತಮ್ಮ 8 ಹಂತದ ಪವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರಮಂಡಲ ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು ದೇಹದಲ್ಲಿನ ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಟಿಪ್ಸ್ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ.
Published : October 8, 2026 at 5:56 PM IST
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ಲಕ್ಷಾಂತರ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳ್ಳಿಪರದೆಯ ಮೇಲೆ ತಮ್ಮ ಅದ್ಭುತ ನಟನೆಯಿಂದ ಜನರ ಮನಗೆಲ್ಲುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಅವರು ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕ ಆರೋಗ್ಯದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಗುರುತನ್ನು ಮೂಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿ ವರ್ಧಕ ವ್ಯಾಯಾಮ (strength training), ಉರಿಯೂತ ವಿರೋಧಿ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ದೇಹದ ಅಗತ್ಯಗಳನ್ನು ಅರ್ಥಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕೆ ಒತ್ತು ನೀಡುವ ತಮ್ಮ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ತತ್ವದ ಮೂಲಕ ಅವರು ಅಸಂಖ್ಯಾತ ಜನರಿಗೆ ಸ್ಫೂರ್ತಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ.
ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಟಿ ತಮ್ಮ 8 ಹಂತದ ಪವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನರಮಂಡಲವನ್ನು ಶಾಂತಗೊಳಿಸಲು, ಉರಿಯೂತ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು ಹಾಗೂ ಬೆಲ್ಲಿ ಫ್ಯಾಟ್ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಲು, ಚರ್ಮದ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಂತಹ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ನಿಭಾಯಿಸಲು ಇದು ಹೆಚ್ಚು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿದೆ ಎಂದು ಪರಿಗಣಿಸಲಾಗಿದೆ. ಈ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಸತತ 21 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಪಾಲಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ ಎಂದು ನಟಿ ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಸಮಂತಾ ಅವರ 8 ಹಂತದ ಪವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ದಿನಚರಿ:
- ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ನಂತರದ ಮೊದಲ ಒಂದು ಗಂಟೆ ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಫೋನ್ನಿಂದ ದೂರವಿರಿ.
- ಐದು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಶಾಂತವಾಗಿರಿ, ನಿಮ್ಮ ಉಸಿರಾಟದ ಮೇಲೆ ಗಮನಹರಿಸಿ.
- ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಮಯ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಕುಳಿತುಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಉಗುರು ಬೆಚ್ಚಗಿನ ನೀರು, ನಿಂಬೆ ರಸ, ಅರಿಶಿನ, ಒಂದೆರಡು ಹನಿ ಆಪಲ್ ಸೈಡರ್ ವಿನೆಗರ್, ಚಿಟಿಕೆ ಕರಿಮೆಣಸಿನ ಪುಡಿ (ಐಚ್ಛಿಕ) ಹಾಗೂ ಒಂದು ಹನಿ ಸಾವಯವ ಎಣ್ಣೆಯ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಕುಡಿಯಿರಿ. ಇದು ದೇಹಕ್ಕೆ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿಯಾಗಿದೆ.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ರಕ್ತದಲ್ಲಿನ ಸಕ್ಕರೆಯ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸ್ಥಿರವಾಗಿಡಲು ಇದರ ನಂತರ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಇದು ದಿನವಿಡೀ ಸಿಹಿ ತಿನ್ನುವ ಬಯಕೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.
- ಬೆಳಿಗ್ಗೆ 11 ಗಂಟೆಯ ಮೊದಲು ವ್ಯಾಯಾಮ ಇಲ್ಲವೇ ದೈಹಿಕ ಚಟುವಟಿಕೆಯ ಮೂಲಕ ನಿಮ್ಮ ದೇಹವನ್ನು ಸಕ್ರಿಯವಾಗಿರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಬೆಳಗಿನ ಉಪಾಹಾರ ಸೇವಿಸಿದ ನಂತರವೇ ಚಹಾ ಅಥವಾ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಯಿರಿ.
- ಆ ದಿನ ನೀವು ಪೂರ್ಣಗೊಳಿಸಲು ಬಯಸುವ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮೊದಲೇ ನಿರ್ಧರಿಸಿ. ಇವು ಎಷ್ಟೇ ಚಿಕ್ಕದಾಗಿದ್ದರೂ ಇವುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಯೋಚಿಸಿ ಮತ್ತು ಬರೆದಿಡಿ ಎಂದು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.
ನಟಿ ಸಮಂತಾ ರುತ್ ಪ್ರಭು ತಿಳಿಸುವುದೇನು?: ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ ಪೋಸ್ಟ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ನಿದ್ರೆಯಿಂದ ಎದ್ದಾಗ ನಮ್ಮ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒತ್ತಡದ ಹಾರ್ಮೋನುಗಳ ಮಟ್ಟವು ಸ್ವಾಭಾವಿಕವಾಗಿ ಹೆಚ್ಚಿರುತ್ತದೆ ಎಂದು ನಟಿ ಸಮಂತಾ ವಿವರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಎದ್ದ ನಂತರ ನಾವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಮುಖ್ಯವಾದ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣವೇ ನೀವು ಫೋನ್ ನೋಡುವುದು, ಕೆಲಸ ಆರಂಭಿಸುವುದು ಇಲ್ಲವೇ ಇಮೇಲ್ಗಳನ್ನು ಪರಿಶೀಲಿಸುವುದನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಒತ್ತಡದ ಮಟ್ಟವು ದುಪ್ಪಟ್ಟಾಗುತ್ತದೆ. ಏಕೆಂದರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮೆದುಳು ಮುಂದಿನ 'ಡೋಪಮೈನ್' ಉತ್ತೇಜನಕ್ಕಾಗಿ ಕಾಯುತ್ತಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಏಕಾಗ್ರತೆಯ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ ಬೀರುವುದಲ್ಲದೆ, ದಿನವಿಡೀ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯದ ಮೇಲೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಗಮನಹರಿಸುವುದನ್ನು ಕಷ್ಟಕರವಾಗಿಸುತ್ತದೆ.
ನಿದ್ದೆಯಿಂದ ಎದ್ದ ತಕ್ಷಣ 8 ಹಂತಗಳ ಪವರ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ (Power Morning) ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಅನುಸರಿಸುವುದು ದೇಹದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ತರುತ್ತದೆ ಎಂದು ಅವರು ತಮ್ಮ ದಿನಚರಿಯನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಸರಳ ಹಾಗೂ ನೇರವಾದ ವಿಧಾನಗಳು ನನಗೆ ಬಹಳ ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಕನಿಷ್ಠ 21 ದಿನಗಳವರೆಗೆ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿ ನೋಡಿ. ನಂತರ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಹಲವು ಬದಲಾವಣೆಗಳು ಕಾಣಿಸಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ.
ಇವುಗಳನ್ನು ಓದಿ:
- ಮಕ್ಕಳು ಖುಷಿಯಾಗಿ ಆಹಾರ ಸೇವಿಸಬೇಕೆ?: ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಟಿಪ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿವೆ
- ಇದೇ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ಎಂದಿಗೂ ಈ ಹಣ್ಣುಗಳನ್ನು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಡಬಾರದು!
- ಜನಪ್ರಿಯ ಕಂಪನಿಯೊಂದರ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿದ್ದು ಏಕೆ?: ಮನೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಜೀರಿಗೆ ಪುಡಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ?
- ಹೊರಗೆ ಕಾಣುವ ದೊಡ್ಡ ಹೊಟ್ಟೆಗಿಂತ ಒಳಾಂಗಗಳಲ್ಲಿರುವ ಶೇಖರವಾಗುವ ಕೊಬ್ಬು ತುಂಬಾ ಅಪಾಯಕಾರಿ: ವೈದ್ಯರ ಎಚ್ಚರಿಕೆ
- ಡಯಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಬೇಡದ ತಿನಿಸುಗಳನ್ನು ತಿನ್ನಬೇಕೆಂಬ ಬಯಕೆಯಾಗುವುದೇಕೆ? ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಗೊತ್ತೇ?