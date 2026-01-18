ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಯೋಜನೆ ಈ ರುಚಿಕರ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ: ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ತುಂಬಾ ಸರಳ
ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಪೂರಿಗೆ ಭರ್ಜರಿ ಸಂಯೋಜನೆಯಾಗಿರುವ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : January 18, 2026 at 7:00 AM IST
ಬೆಳಗಿನ ಉಪಹಾರದಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬಳಸುವ ಪದಾರ್ಥವಾಗಿದೆ. ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಇಲ್ಲದೆ ಟಿಫಿನ್ಗಳನ್ನು ತಿನ್ನುವುದು ಕಷ್ಟ. ರುಚಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು ಎಲ್ಲರೂ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಇಡ್ಲಿ, ದೋಸೆ, ಉತ್ತಪ್ಪ, ಪೂರಿ ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಟಿಫಿನ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಾಗಲೆಲ್ಲಾ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತದೆ. ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ರುಚಿಕರವಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳೋಣ.
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪದಾರ್ಥಗಳೇನು?:
- ಶೇಂಗಾ- 200 ಗ್ರಾಂ
- ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 15
- ಹಸಿಕೊಬ್ಬರಿ - 100 ಗ್ರಾಂ
- ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು - ಒಂದು ಚಿಟಿಕೆ
- ಎಣ್ಣೆ - ಸಾಕು
- ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ
- ಬೆಲ್ಲ - ಸ್ವಲ್ಪ
- ಉಪ್ಪು - ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು
ಒಗ್ಗರಣೆಗಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಪ್ರದಾರ್ಥಗಳು:
ಎಣ್ಣೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕೆಂಪು ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು - 2
- ಕಡಲೆಬೇಳೆ - 1 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಧನಿಯಾ ಪುಡಿ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಜೀರಿಗೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಕರಿಬೇವು - ಒಂದು ಹಿಡಿಯಷ್ಟು
- ಸಾಸಿವೆ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿ ತಯಾರಿಕಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮನೆಯ ಎಲ್ಲಾ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ತಯಾರಿಸಲು ಮೊದಲಿಗೆ, ಒಲೆಯ ಪಾತ್ರೆ ಇಡಿ, 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಎಣ್ಣೆ ಹಾಕಿ, ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ ಶೇಂಗಾ ಹುರಿಯಿರಿ. ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನೀವು ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರಂತರವಾಗಿ ಹುರಿಯುತ್ತಿದ್ದರೆ, ಬೀಜಗಳು ಒಳಗೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತವೆ. ಬಳಿಕ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಒಂದು ಬಟ್ಟಲಿನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇರಿಸಿ.
- ಶೇಂಗಾ ಹುರಿದ ನಂತರ, ಅದೇ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚು ಎಣ್ಣೆ ಸೇರಿಸಿ 10 ರಿಂದ 15 ಹಸಿ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳನ್ನು ಹುರಿಯಿರಿ. (ಹಸಿಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ, ಕಡಿಮೆ ಹಾಕಿ, ಕಡಿಮೆ ಖಾರವಾಗಿದ್ದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಸೇರಿಸಿ) ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬಣ್ಣ ಬದಲಾಗುವವರೆಗೆ ಹಾಗೂ ಹೊಗೆಯಾಡುವ ಪರಿಮಳ ಬರುವವರೆಗೆ ಹುರಿದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ. ಈಗ ಹುರಿದು ತಣ್ಣಗಾದ ಶೇಂಗಾವನ್ನು ಮಿಶ್ರಣಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸಿ.
- ಬಳಿಕ, ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಾವು 200 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ಪೀಸ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಂಡಿರುವುದರಿಂದ 100 ಗ್ರಾಂ ಹಸಿ ಕೊಬ್ಬರಿ ತುಂಡುಗಳನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಿ. ನಂತರ 2 ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಹೋಳುಗಳು, ಒಂದು ಸಣ್ಣ ತುಂಡು ಶುಂಠಿ ಮತ್ತು ಒಂದು ತುಂಡು ಬೆಲ್ಲವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ.
- ಈ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ಬಹಳ ನುಣ್ಣಗೆ ರುಬ್ಬಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೀರು ಸೇರಿಸಿ, ಬಳಿಕ, ರುಚಿಗೆ ತಕ್ಕಷ್ಟು ಉಪ್ಪು ಸೇರಿಸಿ ನುಣ್ಣಗೆ ಪುಡಿಮಾಡಿ. ಈ ರೀತಿ ತಯಾರಿಸಿದ ಚಟ್ನಿಯನ್ನು ನೀವು ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟರೆ, ಅದನ್ನು ಒಂದು ವಾರದವರೆಗೆ ಬಳಸಬಹುದು. ನಿಮಗೆ ಬೇಕಾದಾಗ ಹುಣಸೆಹಣ್ಣು ಸೇರಿಸಿದರೆ ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದು.
- ಒಗ್ಗರಣೆ ತಯಾರಿಸಲು ಕಡಾಯಿಯಲ್ಲಿ ಎಣ್ಣೆ ಬಿಸಿ ಮಾಡಿ ಒಣ ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿ ಸೇರಿಸಿ ಮತ್ತು ಅವು ಬಿಸಿಯಾದ ನಂತರ ಹುರಿಯಿರಿ. ಮೆಣಸಿನಕಾಯಿಗಳು ಬಣ್ಣಬದಲಾದ ನಂತರ, ಹೆಸರುಕಾಳನ್ನು ಬ್ಯಾಚ್ಗಳಲ್ಲಿ ಹುರಿಯಿರಿ. ನಂತರ ಕೊತ್ತಂಬರಿ, ಸಾಸಿವೆ, ಜೀರಿಗೆ ಹಾಗೂ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಕರಿಬೇವು ಸೇರಿಸಿ.
- ತಯಾರಾದ ಶೇಂಗಾ ಚಟ್ನಿಯ ಜೊತೆಗೆ ಸೇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ಚಟ್ನಿ ತುಂಬಾ ರುಚಿಕರವಾಗಿದ್ದು, ಹೆಚ್ಚು ಹೆಚ್ಚು ತಿನ್ನಲು ಬಯಸುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಟಿಫಿನ್ಗಳಿಗೆ ಹೊಸ ರುಚಿಯನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ.
