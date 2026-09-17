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ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಸೂಪರ್ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ: ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಆಹಾರಗಳಿವು

ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುವ ಮೂಲಕ ಫಳಫಳ ಹೊಳೆಯುವ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ತಜ್ಞರು ಸೂಚಿಸುವ ಸೂಪರ್ ಆಹಾರಗಳು ಯಾವುವು ಎಂಬುದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

SKIN CARE TIPS FOODS HELPS TO INCREASE COLLAGEN SKIN CARE ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)
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By ETV Bharat Lifestyle Team

Published : September 17, 2026 at 6:40 PM IST

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ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ವಯಸ್ಸಾದಂತೆ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಸಹಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದೆ. ಇಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಪರಿಸರ ಮಾಲಿನ್ಯ, ಕಳಪೆ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿ ಹಾಗೂ ಅತಿಯಾದ ಒತ್ತಡದಂತಹ ಕಾರಣಗಳಿಂದಾಗಿ ಅನೇಕರು ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸುಕ್ಕುಗಳಿಂದ ವಯಸ್ಸಾದವರಂತೆ ಕಾಣುವ ಸಮಸ್ಯೆಯನ್ನು ಎದುರಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.

ಇದನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಹೆಚ್ಚಿನ ಜನರು ಬ್ಯೂಟಿ ಸಲೂನ್‌ಗಳಿಗೆ ಹೋಗುವುದು, ದುಬಾರಿ ಆ್ಯಂಟಿ-ಏಜಿಂಗ್ (ವಯಸ್ಸಾಗುವಿಕೆಯನ್ನು ತಡೆಯುವ) ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳನ್ನು ಖರೀದಿಸುವುದು ಹಾಗೂ ಕೃತಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳನ್ನು ಪಡೆಯುವುದು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ. ಚರ್ಮದ ಆರೈಕೆ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುವ ಪ್ರಕಾರ, ಹೊರಗಿನಿಂದ ಹಚ್ಚುವ ಕ್ರೀಮ್‌ಗಳಿಗಿಂತ ನಮ್ಮ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ಮಾಡುವ ಸಣ್ಣ ಬದಲಾವಣೆಗಳೇ ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ, ದೀರ್ಘಕಾಲೀನ ಸೌಂದರ್ಯವನ್ನು ನೀಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

SKIN CARE TIPS FOODS HELPS TO INCREASE COLLAGEN SKIN CARE ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರಗಳು ಚರ್ಮವನ್ನು ಒಳಗಿನಿಂದ ಪೋಷಿಸುತ್ತವೆ. ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಮುಖವು ಕಾಂತಿಯುತ, ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ತಡೆಯಲು, ಚರ್ಮವನ್ನು ಸದಾ ಯೌವನಯುತವಾಗಿಡಲು ತುಂಬಾ ಸಹಾಯ ಮಾಡುವ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಹಾರಗಳ ಕುರಿತು ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿಯೋಣ.

SKIN CARE TIPS FOODS HELPS TO INCREASE COLLAGEN SKIN CARE ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ: ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯಲ್ಲಿ (Amla) ವಿಟಮಿನ್ 'ಸಿ' ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ಪೋಷಣೆಗೆ ಅಗತ್ಯವಾದ ಖನಿಜಾಂಶಗಳನ್ನೂ ಹೇರಳವಾಗಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ. ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿಯನ್ನು ನಿಯಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹದಲ್ಲಿ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಆರೋಗ್ಯಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಆರೋಗ್ಯ, ನೈಸರ್ಗಿಕ ಕಾಂತಿಯಿಂದ ಹೊಳೆಯಲು ಪ್ರಾರಂಭಿಸುತ್ತದೆ. ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದಲ್ಲಿ ನೆಲ್ಲಿಕಾಯಿ ಸೇರಿಸುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿ ಹೆಚ್ಚುವುದಲ್ಲದೆ, ಕೂದಲು ಉದುರುವಿಕೆಯನ್ನು ಗಣನೀಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

SKIN CARE TIPS FOODS HELPS TO INCREASE COLLAGEN SKIN CARE ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು: ಮಾಂಸಾಹಾರಿಗಳಿಗೆ ಸಾಲ್ಮನ್ ಮೀನು (Salmon fish) ಒಂದು ವರದಾನವಿದ್ದಂತೆ. ಇದರಲ್ಲಿ ಒಮೆಗಾ-3 ಕೊಬ್ಬಿನಾಮ್ಲಗಳು, ಉತ್ತಮ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಪ್ರೋಟೀನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ. ಈ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು ಚರ್ಮದ ಕೋಶಗಳಿಗೆ ರಕ್ಷಣಾತ್ಮಕ ಕವಚದಂತೆ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತವೆ. ಇದು ಕೋಶಗಳ ನವೀಕರಣಕ್ಕೆ ಉತ್ತೇಜನ ನೀಡುತ್ತದೆ. ಮುಖವನ್ನು ಆರೋಗ್ಯಕರ ಹಾಗೂ ಯೌವನಯುತವಾಗಿರಿಸುತ್ತದೆ.

ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆ: ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯು ದೈಹಿಕ ಆರೋಗ್ಯ, ಚರ್ಮ ಎರಡಕ್ಕೂ ಅನೇಕ ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನು ನೀಡುತ್ತದೆ. ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಲ್ಲಿರುವ (Olive Oil) ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್‌ಗಳು, ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹಾಗೂ ಆರೋಗ್ಯಕರ ಮೊನೊಅನ್‌ಸ್ಯಾಚುರೇಟೆಡ್ ಕೊಬ್ಬುಗಳು ಸುಕ್ಕುಗಳು, ವಯಸ್ಸಾದ ಲಕ್ಷಣಗಳು ಅಕಾಲಿಕವಾಗಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ತಡೆಯಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ದೈನಂದಿನ ಅಡುಗೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣದ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯನ್ನು ಬಳಸುವುದು ಪ್ರಯೋಜನಕಾರಿ. ಆಗಾಗ್ಗೆ ಆಲಿವ್ ಎಣ್ಣೆಯಿಂದ ಮುಖ, ಚರ್ಮವನ್ನು ಮೃದುವಾಗಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡುವುದರಿಂದ ಚರ್ಮವು ಅತ್ಯಂತ ಮೃದುವಾಗುತ್ತದೆ.

SKIN CARE TIPS FOODS HELPS TO INCREASE COLLAGEN SKIN CARE ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್ - ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಚಿತ್ರ (Getty Images)

ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್: ಅತಿಯಾದ ಸೂರ್ಯನ ಬೆಳಕು, ಹಾನಿಕಾರಕ ನೇರಳಾತೀತ (UV) ಕಿರಣಗಳಿಗೆ ಒಡ್ಡಿಕೊಳ್ಳುವುದರಿಂದ ಅನೇಕರಲ್ಲಿ ಚಿಕ್ಕ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲೇ ಸುಕ್ಕುಗಳು ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಕೋಕೋ ಬೀಜಗಳಿಂದ ತಯಾರಿಸಿದ ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್ ಈ ಹಾನಿಯನ್ನು ತಗ್ಗಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಡಾರ್ಕ್ ಚಾಕೊಲೇಟ್‌ನಲ್ಲಿರುವ ಆಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಚರ್ಮಕ್ಕೆ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆಯನ್ನು ಸುಧಾರಿಸುತ್ತವೆ. ಇದು ಚರ್ಮದ ನೈಸರ್ಗಿಕ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಉಳಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ, ಚರ್ಮ ಒಣಗುವುದನ್ನು ತಡೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಚರ್ಮವು ದೀರ್ಘಕಾಲದವರೆಗೆ ಯೌವನಯುತವಾಗಿ ಕಾಣುವಂತೆ ಮಾಡಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತದೆ.

ನಟ್ಸ್, ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ಸ್: ಬದಾಮಿ, ಗೋಡಂಬಿ ಹಾಗೂ ಪಿಸ್ತಾದಂತಹ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿದಿನ ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ದೇಹಕ್ಕೆ ಅಪರ್ಯಾಪ್ತ ಕೊಬ್ಬುಗಳು, ಜೀವಸತ್ವಗಳು, ಖನಿಜಗಳು ಹಾಗೂ ಆ್ಯಂಟಿಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್‌ಗಳು ಹೇರಳವಾಗಿ ದೊರೆಯುತ್ತವೆ. ಇವೆಲ್ಲವೂ ಚರ್ಮದ ಕಾಂತಿಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿವೆ. ಅತಿಯಾಗಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ತೂಕ ಹೆಚ್ಚಾಗುವ ಅಪಾಯವಿರುತ್ತದೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ಮಿತವಾಗಿ ಸೇವಿಸಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ ಎಂದು ಸೌಂದರ್ಯ ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಕಿತ್ತಳೆ ಹಣ್ಣು: ಕಿತ್ತಳೆ, ನಿಂಬೆಯಂತಹ ಸಿಟ್ರಸ್ ಜಾತಿಯ ಹಣ್ಣುಗಳಲ್ಲಿ ನೀರಿನಂಶ ಮತ್ತು ವಿಟಮಿನ್ ಸಿ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಇವು ಚರ್ಮದ ಮೇಲಿನ ಸುಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸಲು ಮತ್ತು ಚರ್ಮದ ಸ್ಥಿತಿಸ್ಥಾಪಕತ್ವವನ್ನು (elasticity) ಸುಧಾರಿಸಲು ಸಹಾಯ ಮಾಡುತ್ತವೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪ್ರತಿದಿನ ಸಾಕಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ನೀರನ್ನು ಕುಡಿಯುವುದು ಅತ್ಯಗತ್ಯವಾಗಿದೆ. ಸಾಕಷ್ಟು ನೀರನ್ನು ಸೇವಿಸುವುದರಿಂದ ಮಾತ್ರ ಚರ್ಮವು ಸರಿಯಾದ ತೇವಾಂಶವನ್ನು ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗುತ್ತದೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಚರ್ಮವು ಕಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಸುಕ್ಕು ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಉಳಿಯುತ್ತದೆ ಎಂದು ತಜ್ಞರು ತಿಳಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ಈ ವೆಬ್​ಸೈಟ್​ ಅನ್ನು ವೀಕ್ಷಿಸಬಹುದು (ಸಂಶೋಧನಾ ವರದಿ):

ಓದುಗರಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸೂಚನೆ: ಈ ವರದಿಯಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ನೀಡಲಾದ ಎಲ್ಲ ಆರೋಗ್ಯ ಸಂಬಂಧಿತ ಮಾಹಿತಿ ಹಾಗೂ ಸಲಹೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಮಾಹಿತಿಗಾಗಿ ಮಾತ್ರ. ನಾವು ಈ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಂಶೋಧನೆ, ಅಧ್ಯಯನಗಳು, ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ಆರೋಗ್ಯ ವೃತ್ತಿಪರ ಸಲಹೆಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಒದಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ನೀವು ಈ ಬಗ್ಗೆ ವಿವರವಾಗಿ ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ಮತ್ತು ಈ ವಿಧಾನ ಅಥವಾ ಕಾರ್ಯವಿಧಾನವನ್ನು ಅಳವಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದರೆ ಪರಿಣಿತರನ್ನು ಸಂಪರ್ಕಿಸುವುದು ಉತ್ತಮ.

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SKIN CARE TIPS
FOODS HELPS TO INCREASE COLLAGEN
SKIN CARE
ಕಾಂತಿಯುತ ತ್ವಚೆಗಾಗಿ ಟಿಪ್ಸ್
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