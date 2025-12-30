ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರಸಭರಿತ 'ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ'
ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರಸಭರಿತ 'ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
Published : December 30, 2025 at 2:37 PM IST
ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂತನ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದುವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.
ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಹಿ ಹೊರಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.
ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:
- ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
- ನಿಂಬೆ ರಸ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಸಕ್ಕರೆ - 1 ಕೆಜಿ
- ತುಪ್ಪ - 250 ಗ್ರಾಂ
- ಕೆಂಪು ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
- ಗೋಡಂಬಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:
- ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್ನಲ್ಲಿ 1/2 ಕೆಜಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು 350 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಜೊತೆಗೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ, ದಪ್ಪವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ 700 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ಇದೀಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
- ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಆಹಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
- ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
- ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
- ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
- ನೀವು ಈ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
- ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ನ್ಫ್ಲೋರ್, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ: