ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರಸಭರಿತ 'ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ'

ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಹಾಗೂ ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಗೋಡಂಬಿಯೊಂದಿಗೆ ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಹೇಳಿ ಮಾಡಿಸಿದ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ರಸಭರಿತ 'ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ' ತಯಾರಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ (Getty Images)
Published : December 30, 2025 at 2:37 PM IST

ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ. ಒಂದೇ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ತಿಂಡಿಗಳನ್ನು ಸವಿದು ಬೇಸರವಾಗಬಹುದು. ಹೊಸ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನೂತನ ರೀತಿಯ ಸಿಹಿ ಮಾಡುವ ವಿಧಾನದ ಕುರಿತು ತಿಳಿಯೋಣ. ಅದುವೇ ಬಾಯಲ್ಲಿಟ್ಟರೆ ಕರಗುವ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ. ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಿಹಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಮಕ್ಕಳಿಂದ ದೊಡ್ಡವರವರೆಗೆ ಎಲ್ಲರೂ ಇಷ್ಟಪಟ್ಟು ಸೇವಿಸುತ್ತಾರೆ.

ಈ ರೆಸಿಪಿಗೆ ಅಧಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸುವ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಈ ಸಿಹಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತುಂಬಾ ಸರಳವಾಗಿ ತಯಾರಿಸಬಹುದು. ಈ ಸಿಹಿ ಹೊರಗೆ ಮೃದುವಾಗಿ ಮತ್ತು ಒಳಗೆ ರಸಭರಿತವಾಗಿರುತ್ತವೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ರುಚಿಯು ಸೂಪರ್ ಆಗಿರುತ್ತದೆ. ಸಖತ್ ರುಚಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ಸಿದ್ಧಪಡಿಸುವುದು ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ.

ಗೋಡಂಬಿ (Getty Images)

ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾಕ್ಕಾಗಿ ಬೇಕಾಗುವ ಸಾಮಗ್ರಿ:

  • ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ - ಅರ್ಧ ಕೆಜಿ (250 ಗ್ರಾಂ)
  • ನಿಂಬೆ ರಸ - 2 ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಸಕ್ಕರೆ - 1 ಕೆಜಿ
  • ತುಪ್ಪ - 250 ಗ್ರಾಂ
  • ಕೆಂಪು ಆಹಾರ ಬಣ್ಣ - ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್
  • ಗೋಡಂಬಿ - ಅರ್ಧ ಕಪ್
ತುಪ್ಪ (Getty Images)

ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ತಯಾರಿಸುವ ವಿಧಾನ:

  • ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುವಂತಹ ಸಖತ್ ಟೇಸ್ಟಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಲು ಮೊದಲು ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿಂಗ್ ಬೌಲ್‌ನಲ್ಲಿ 1/2 ಕೆಜಿ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಮತ್ತು 350 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಗೂ ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಜೊತೆಗೆ ಒಲೆ ಆನ್ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ದೊಡ್ಡ, ದಪ್ಪವಾದ ಪಾತ್ರೆಗೆ 700 ಮಿಲಿ ನೀರನ್ನು ಹಾಕಿ ಅದಕ್ಕೆ 1 ಕೆಜಿ ಸಕ್ಕರೆ ಸೇರಿಸಿ ಕರಗಿಸಿ. ಸಕ್ಕರೆ ಕರಗಿದ ಬಳಿಕ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿನ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ತೆಗೆದು ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಸಕ್ಕರೆ (Getty Images)
  • ಉಳಿದ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್ ತುಪ್ಪ ಹಾಕಿ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ. ಉಂಡೆಗಳಿಲ್ಲದೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದೀಗ ಜ್ವಾಲೆಯನ್ನು ಮಧ್ಯಮ ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟು, 18 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
  • ಇದೀಗ ತೆಗೆದಿಟ್ಟ ಸಕ್ಕರೆ ನೀರಿಗೆ ಎರಡು ಟೀಸ್ಪೂನ್​ ತುಪ್ಪವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಪ್ರತಿ ಐದು ನಿಮಿಷಗಳಿಗೊಮ್ಮೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಿ.
ನಿಂಬೆ ರಸ (Getty Images)
  • ನಿಂಬೆ ರಸವನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪವಾಗಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಕಾಲು ಕಪ್ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಅರ್ಧ ಟೀಸ್ಪೂನ್ ಕೆಂಪು ಆಹಾರ ಬಣ್ಣವನ್ನು ಸೇರಿಸಿ, ಮೂರು ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಉರಿಯನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಉರಿಯಲ್ಲಿ ಇರಿಸಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಕು.
  • ಬಳಿಕ ಈ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ತುಪ್ಪದಿಂದ ಲೇಪನ ಮಾಡಿದ ತಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಿಯಿರಿ. ಮೇಲೆ ಗೋಡಂಬಿ ಸೇರಿಸಿ ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಕಾಲ ಪಕ್ಕಕ್ಕೆ ಇಡಿ.
ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್ (Getty Images)
  • ಐದು ಗಂಟೆಗಳ ಬಳಿಕ ಅದನ್ನು ತಣ್ಣಗಾಗಿಸಿ ನಿಮ್ಮ ಆಯ್ಕೆಯ ಆಕಾರಕ್ಕೆ ಕತ್ತರಿಸಬೇಕು.
  • ಇದೀಗ ರುಚಿಯಾದ ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ ಸವಿಯಲು ಸಿದ್ಧ.
  • ನೀವು ಈ ಹಲ್ವಾ ರೆಸಿಪಿಯನ್ನು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ತಯಾರಿಸಿದರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಇಷ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ.
  • ನೀವು ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾವನ್ನು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಕಾರ್ನ್‌ಫ್ಲೋರ್, ಸಕ್ಕರೆ ಹಾಗೂ ಇತರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿಸಬಹುದು.
ಬಾಂಬೆ ಹಲ್ವಾ (Getty Images)

