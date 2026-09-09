80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳ ಟ್ರೆಂಡ್: AI ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಳಸಿ ಈ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ
ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಘಿಬ್ಲಿ ಶೈಲಿಯ ಅನಿಮೇಷನ್ ಫೋಟೋಗಳು ಟ್ರೆಂಡ್ ಆಗಿದ್ದರೆ, ಈ ಬಾರಿ 80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಇದೀಗ ಅಂತರ್ಜಾಲವನ್ನು ಆಕ್ರಮಿಸಿಕೊಂಡಿವೆ.
Published : September 9, 2026 at 8:09 PM IST
ನಾವು ಹಿಂದೆ ಹಾಗೂ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಕಾಣಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದರ ಕುರಿತು ನಾವು ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕುತೂಹಲಕ್ಕೆ ಒಳಗಾಗುತ್ತೇವೆ. ಇದರ ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಹಿಂದಿನ ಜೀವನ ಇಲ್ಲವೇ ಭವಿಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚಲನಚಿತ್ರಗಳು, ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ವಿಷಯಗಳು ಈಗೀಗ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗಮನವನ್ನು ಸೆಳೆಯುತ್ತವೆ.
ಗ್ರಾಹಕರು ಈ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳನ್ನು ಅನ್ವೇಷಿಸುವಂತೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಲು ಕೃತಕ ಬುದ್ಧಿಮತ್ತೆ (AI) ತಂತ್ರಜ್ಞಾನವು ಪ್ರಸ್ತುತ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡುತ್ತಿದೆ. AI ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾದ 'ಘಿಬ್ಲಿ' ಅನಿಮೇಷನ್ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಒಂದು ಪ್ರವೃತ್ತಿಯಾಗಿ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿವೆ. ಜನರು ಈ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳ ಮೂಲಕ ತಮ್ಮದೇ ಆದ ಅನಿಮೇಟೆಡ್ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಿಸುವುದರಲ್ಲಿ ಆನಂದಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. 80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಈಗ Instagram ಸೇರಿದಂತೆ ವಿವಿಧ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ತುಂಬಿ ಹೋಗಿವೆ. ಈ ವಿಶಿಷ್ಟ ಚಿತ್ರಗಳನ್ನು AI ಬಳಸಿ ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ, 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ, ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಒಳಗೊಂಡಿದೆ.
ಈ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಗಳನ್ನು ಬಳಸಿಕೊಂಡು ರಚಿಸಲಾಗಿದೆ. ಇವು ನೆಟ್ಟಿಗರನ್ನು ವೇಗವಾಗಿ ಸೆಳೆಯುತ್ತಿವೆ. 1980ರ ದಶಕದ ಫ್ಯಾಷನ್ ಪ್ರವೃತ್ತಿಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಲು ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಸಮಕಾಲೀನ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಪರಿವರ್ತಿಸುತ್ತದೆ. ಈ ಟ್ರೆಂಡ್ ಇನ್ಸ್ಟಾಗ್ರಾಮ್ನಲ್ಲಿ 'ADD YOURS' ಸ್ಟಿಕ್ಕರ್ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯದ ಮೂಲಕ ಜಾಗತಿಕವಾಗಿ ಹರಡುತ್ತಿದೆ.
80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳು ಏಕೆ ಟ್ರೆಂಡಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತಿವೆ ಗೊತ್ತೇ?: ಈ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯವು 1980ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹೇಗೆ ಕಾಣುತ್ತೇವೆ ಎಂಬುದನ್ನು ದೃಶ್ಯೀಕರಿಸಲು ನಮಗೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ. ಆಧುನಿಕ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಹಿಂದಿನ ಸಿನಿಮಾ ಮತ್ತು ಫ್ಯಾಷನ್ ಯುಗವಾಗಿತ್ತು. ಈ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ಸೆಲೆಬ್ರಿಟಿಗಳು ಮತ್ತು ಸಾರ್ವಜನಿಕರಲ್ಲಿ ಆಸಕ್ತಿಯನ್ನು ಹುಟ್ಟುಹಾಕಿದೆ. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಈ 80ರ ದಶಕದ ಫೋಟೋಗಳು ವೈರಲ್ ಆಗಿವೆ.
ನೀವು 80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ಹೇಗೆ ರಚಿಸುತ್ತೀರಿ?: 1980ರ ದಶಕದ ಸೌಂದರ್ಯಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೆಯಾಗುವಂತೆ ನಿಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ನೀವು ಹೇಗೆ ಪರಿವರ್ತಿಸಬಹುದು ಎಂಬುದು ಇಲ್ಲಿದೆ.
ಮೊದಲಿಗೆ AI ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ChatGPT ಅನ್ನು ತೆರೆಯಿರಿ ಹಾಗೂ ಹೊಸ ಚಾಟ್ ಸೆಷನ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿ. What Would I have Looked Like in the 80s (80 ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಗಿರುತ್ತಿದ್ದೆ?) ಎಂದು ಕೇಳುವ ಪ್ರಾಂಪ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕಳುಹಿಸಿ.
ನಂತರ ChatGPT ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಸ್ತುತ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಕೇಳುತ್ತದೆ. ಇದರಿಂದ ಅದು ನಿಮ್ಮ ನಿಜವಾದ ನೋಟವನ್ನು ಆಧರಿಸಿ 80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರವನ್ನು ರಚಿಸಬಹುದು. ನೀವು ರೂಪಾಂತರಗೊಳ್ಳಲು ಬಯಸುವ ಫೋಟೋವನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಲು ಪ್ಲಸ್ (+) ಐಕಾನ್ ಅನ್ನು ಆಯ್ಕೆಮಾಡಿ.
ಮುಂದೆ 80ರ ದಶಕದಲ್ಲಿ ಜನಪ್ರಿಯವಾಗಿದ್ದ ಕೇಶವಿನ್ಯಾಸ, ಹಿನ್ನೆಲೆ, ಬೆಳಕು ಮತ್ತು ಪರಿಕರಗಳು (ಕೈಗಡಿಯಾರಗಳು ಅಥವಾ ಸರಪಳಿಗಳು) ಮುಂತಾದ ಅಂಶಗಳ ಕುರಿತು ನಿಮ್ಮ ಆದ್ಯತೆಗಳನ್ನು ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಿ. (ಉದಾಹರಣೆಗೆ: 1980s campus style, retro south indian aesthetic, vintage colleghe vibes, acid wash jeans, vintage tamil cinema, retro fashion inspiration.)
ನಿಮ್ಮ ಇನ್ಪುಟ್ ಆಧರಿಸಿ ChatGPT ರಚಿಸಿದ 80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ಚಿತ್ರಕ್ಕೆ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಹೊಂದಾಣಿಕೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲು ಬಯಸಿದರೆ, ಅದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಇಚ್ಛೆಯಂತೆ ಮಾರ್ಪಡಿಸಲು ನೀವು ಹೆಚ್ಚಿನ ಸೂಚನೆಗಳನ್ನು ಕಳುಹಿಸಬಹುದು.
80ರ ದಶಕದ ಈ ಫೋಟೋ ಪ್ರವೃತ್ತಿಯು ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರನ್ನು ಮಾತ್ರವಲ್ಲದೇ ಚಲನಚಿತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನೂ ಆಕರ್ಷಿಸಿದೆ. ನಟಿ ರಮ್ಯಾ, ರಕ್ಷಿತಾ ಹಾಗೂ ಅನುಶ್ರೀ ಮತ್ತು ಬೇರೆ ಭಾಷೆಯ ನಟಿ ಐಶ್ವರ್ಯಾ ರಾಜೇಶ್, ಮಡೋನಾ ಸೆಬಾಸ್ಟಿಯನ್, ಅನುಪಮಾ ಪರಮೇಶ್ವರನ್ ಮತ್ತು ಮಂಜಿಮಾ ಮೋಹನ್, ಅವರಂತಹ ನಟಿಯರು 80ರ ದಶಕದ ಶೈಲಿಯ ವೇಷಭೂಷಣಗಳಲ್ಲಿ ತಮ್ಮ ಫೋಟೋಗಳನ್ನು ತಯಾರಿಸಿ ಸೋಶಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದ್ದಾರೆ.
ಇವುಗಳನ್ನೂ ಓದಿ:
- ತಿಂಗಳ ಅಂತ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಕೌಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ರೂಪಾಯಿ ಉಳಿಯುತ್ತಿಲ್ಲವೇ?: ಇದಕ್ಕೆ ಜಪಾನಿನ 'ಕಕೀಬೊ' ವಿಧಾನವೇ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಪರಿಹಾರ
- ಬಾಯಲ್ಲಿ ನೀರೂರಿಸುವಂತಹ ಸಖತ್ ರುಚಿಕರ ಟೊಮೆಟೊ ಪೆಪ್ಪರ್ ರಸಂ: ನೆಗಡಿ, ಕೆಮ್ಮು, ಶೀತಕ್ಕೆ ಬೆಸ್ಟ್!
- ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿಗೆ ದುಂದು ವೆಚ್ಚವಿಲ್ಲದೇ ಮನೆ ಅಲಂಕರಿಸಲು ನಿಮಗಾಗಿ ಇಲ್ಲಿವೆ ಸೂಪರ್ ಟಿಪ್ಸ್
- ನಿಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಬೇಕೇ? ಪುಟಾಣಿಗಳಿಗೆ ಇಲ್ಲಿವೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ವ್ಯಾಯಾಮಗಳು
- ಗಣೇಶ ಚತುರ್ಥಿ 2026: ವಿನಾಯಕ ಮೂರ್ತಿ ಮನೆಗೆ ತರುವ ಮೊದಲು ಈ ವಾಸ್ತು ಸಲಹೆಗಳನ್ನು ಅರಿತುಕೊಳ್ಳಿ