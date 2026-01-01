ETV Bharat / international

ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿಗೆ ಕುರಾನ್‌ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ ಮೇಯರ್ ಮಮ್ದಾನಿ

ಮಮ್ದಾನಿಯವರ ಪೂರ್ವಜರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನವರು ಬೈಬಲ್ ಮೇಲೆ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ, ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪಠ್ಯವನ್ನು ಬಳಸಲೇಬೇಕೆಂಬ ಒತ್ತಾಯವಿಲ್ಲ.

Zohran Mamdani
ಕುರಾನ್‌ (ಎಡಬದಿ) ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ (ಬಲಬದಿ) (AP)
ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ (ಅಮೆರಿಕ) : ಗುರುವಾರ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿಯ ನಂತರ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರದ ಮೇಯರ್ ಆಗಿ ಅಧಿಕಾರ ವಹಿಸಿಕೊಂಡರು. ಮ್ಯಾನ್‌ಹ್ಯಾಟನ್‌ನ ಐತಿಹಾಸಿಕ, ನಿಷ್ಕ್ರಿಯಗೊಂಡ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು.

ಅಮೆರಿಕದ ಅತಿದೊಡ್ಡ ನಗರದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ನಾಯಕರಾಗಿ ಡೆಮೋಕ್ರಾಟ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಕುರಾನ್ ಮೇಲೆ ಕೈ ಇಟ್ಟು ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ಈ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿರುವ ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು, ಇದು ನಿಜಕ್ಕೂ ಜೀವಮಾನದ ಗೌರವ ಮತ್ತು ಸೌಭಾಗ್ಯ ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.

ರಾಜಕೀಯ ಮಿತ್ರರಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಅಟಾರ್ನಿ ಜನರಲ್ ಲೆಟಿಟಿಯಾ ಜೇಮ್ಸ್ ನಿರ್ವಹಿಸಿದ ಸಮಾರಂಭವು ಹಳೆಯ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್ ನಿಲ್ದಾಣದಲ್ಲಿ ಜರುಗಿತು. ಇದು ನಗರದ ಮೂಲ ಸುರಂಗಮಾರ್ಗ ನಿಲ್ದಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದ್ದು, ಅದ್ಭುತವಾದ ಕಮಾನಿನ ಛಾವಣಿಗಳಿಗೆ ಹೆಸರುವಾಸಿಯಾಗಿದೆ.

ಜೋಹ್ರಾನ್ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಅತ್ಯಂತ ಭವ್ಯ ಶೈಲಿಯಲ್ಲಿ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ 1 ಗಂಟೆಗೆ ಸಿಟಿ ಹಾಲ್‌ನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ, ಮೇಯರ್ ಅವರ ರಾಜಕೀಯ ನಾಯಕರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾದ ಅಮೆರಿಕದ ಸೆನೆಟರ್ ಬರ್ನಿ ಸ್ಯಾಂಡರ್ಸ್ ಅವರಿಂದ ಪ್ರಮಾಣವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ದೇಶದ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವೀಕ್ಷಿಸಲ್ಪಡುವ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬರಾಗಿ ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರೀಗ ಹೊರಹೊಮ್ಮಿದ್ದಾರೆ. ಅವರೀಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಲಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು ಆಫ್ರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದ್ದು, ನಗರದ ಮೊದಲ ಮುಸ್ಲಿಂ ಮೇಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. 34ನೇ ವಯಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ವೀಕರಿಸುವ ಮೂಲಕ ಮಮ್ದಾನಿ ತಲೆಮಾರುಗಳಲ್ಲಿ ನಗರದ ಅತ್ಯಂತ ಕಿರಿಯ ಮೇಯರ್ ಎಂಬ ಖ್ಯಾತಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ.

ಮಮ್ದಾನಿ ಅವರು, ವಿಶ್ವದ ಅತ್ಯಂತ ದುಬಾರಿ ನಗರಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾದ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್​ನಲ್ಲಿ ಜೀವನ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುವ ಉದ್ದೇಶದಿಂದ ಪರಿವರ್ತಕ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ತರುವುದಾಗಿ ಭರವಸೆ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ, ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಚಿತ ಆರೈಕೆ, ಉಚಿತ ಬಸ್​​ಗಳು, ಸುಮಾರು 1 ಮಿಲಿಯನ್ ಮನೆಗಳಿಗೆ ಬಾಡಿಗೆ ಸ್ಥಗಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಸೇರಿವೆ.

ಮಮ್ದಾನಿ ಉಗಾಂಡಾದ ಕಂಪಾಲಾದಲ್ಲಿ ಚಲನಚಿತ್ರ ನಿರ್ಮಾಪಕಿ ಮೀರಾ ನಾಯರ್ ಮತ್ತು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮತ್ತು ಲೇಖಕಿ ಮಹಮೂದ್ ಮಮ್ದಾನಿ ದಂಪತಿಯ ಮಗನಾಗಿ ಜನಿಸಿದರು. ಮಮ್ದಾನಿ 7 ವರ್ಷದವನಿದ್ದಾಗ ಅವರ ಕುಟುಂಬ ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ನಗರಕ್ಕೆ ಸ್ಥಳಾಂತರಗೊಂಡಿತು. ಅವರು 2018ರಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕನ್ ಪ್ರಜೆಯಾದರು.

ಅವರು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಹುಡುಕುವ ಮೊದಲು ನಗರದಲ್ಲಿ ಡೆಮಾಕ್ರಟಿಕ್ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರಚಾರಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು. 2020ರಲ್ಲಿ ಕ್ವೀನ್ಸ್‌ನ ಒಂದು ಭಾಗವನ್ನು ಪ್ರತಿನಿಧಿಸಲು ರಾಜ್ಯ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಗೆದ್ದರು.

