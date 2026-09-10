ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ ಡ್ರೋನ್ ದಾಳಿಯಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರು
ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ವೊಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿದ್ದು, ಅದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ.
Published : September 10, 2026 at 9:21 AM IST
ಓಸ್ಲೋ (ನಾರ್ವೆ): ನಾರ್ವೆ ರಾಜ ಹರಾಲ್ಡ್ V ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತಿದ್ದ ವಿಮಾನ, ಡ್ರೋನ್ವೊಂದಕ್ಕೆ ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ಕೂದಲೆಳೆ ಅಂತರದಲ್ಲಿ ಪಾರಾಗಿದೆ. ವಿಮಾನವು ಮೊಲ್ಡೊವಾದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಘಟನೆ ಸಂಭವಿಸಿದೆ ಎಂದು ವರದಿಯಾಗಿದೆ.
ಬುಧವಾರ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಪ್ರಸಾರ ಸಂಸ್ಥೆ NRK ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡಿದ ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್, ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಲ್ಡೋವಾದಿಂದ ಟೇಕ್ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತಿದ್ದಾಗ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರಿದ್ದ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಡ್ರೋನ್ ಒಂದು ಡಿಕ್ಕಿ ಹೊಡೆಯುವ ಅಪಾಯ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಅದು ಸ್ವಲ್ಪದರಲ್ಲೇ ತಪ್ಪಿದೆ. ಇದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಎದುರಿಸುತ್ತಿರುವ ವಾಸ್ತವ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂದು ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಾಸ್ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿಗೆ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ಘಟನೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಇನ್ನೂ ದೃಢಪಡಿಸಿಲ್ಲ.
ನಾರ್ವೆಯ ಪ್ರಧಾನಿ ಜೋನಾಸ್ ಗಹರ್ ಸ್ಟೋರ್ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿಯಾದ ಬಳಿಕ ನಾರ್ವೆ ರಾಜ ಹರಾಲ್ಡ್ V ಅವರ ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಲು ಮೊಲ್ಡೊವಾದಿಂದ ಹೊರಟ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಮಂಗಳವಾರ ಸಂಜೆ ಓಸ್ಲೋಗೆ ಸುರಕ್ಷಿತವಾಗಿ ತಲುಪಿದರು. ಅಂತ್ಯಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿಶ್ವ ನಾಯಕರು ಹಾಗೂ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಗಣ್ಯರು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದರು.
ಘಟನೆ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದ ನಾರ್ವೆ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಯ ಕಚೇರಿಯ ರಾಜ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಭಾನುಜಾ ರಾಸಿಯಾ ಅವರು, ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿನ ಭದ್ರತಾ ಅಪಾಯದಿಂದಾಗಿ ವಿಮಾನದ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೆಲ ಬದಲಾವಣೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಾಯಿತು ಎಂದು ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಮೊಲ್ಡೊವಾ ವಾಯುಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಡ್ರೋನ್ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಇದರಿಂದಾಗಿ ಓಸ್ಲೋಗೆ ತೆರಳುತ್ತಿದ್ದ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ನಿತ್ಯವೂ ಇಂತಹ ಆತಂಕಗಳ ನಡುವೆಯೇ ಬದುಕುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೋನ್ಗಳು ಅವರ ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿದ್ದವು ಎಂಬುದು ಅಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿದೆ" ಎಂದು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮ ವರದಿ ಮಾಡಿದೆ.
ನಾರ್ವೆಯ ರಾಜಧಾನಿಗೆ ಬಂದಿಳಿದ ಕೆಲವೇ ಕ್ಷಣಗಳಲ್ಲಿ, ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅವರು ತಮಗೆದುರಾದ ಅಪಾಯದ ಬಗ್ಗೆ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿದರು ಎಂದು ನಾರ್ವೆಯ ಹಣಕಾಸು ಸಚಿವ ಜೆನ್ಸ್ ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಕೂಡ ದೃಢಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ.
"ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆ ನಡೆದ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಅವರು ಈ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿದರು. ಘಟನೆ ಕುರಿತು ನಾನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಲು ಬಯಸುವುದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಅವರ ವಿಮಾನದ ಪ್ರಯಾಣ ವಿಳಂಬವಾಯಿತು. ವಿಮಾನಕ್ಕೆ ಬೆದರಿಕೆ ಎದುರಾಗಿತ್ತು. ಆದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಹಿತಿ ನೀಡುವಷ್ಟು ವಿವರಗಳು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ" ಎಂದು ಸ್ಟೋಲ್ಟೆನ್ಬರ್ಗ್ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ.
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