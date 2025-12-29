ರಷ್ಯಾ ವಿರುದ್ಧದ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸಲು 50 ವರ್ಷದ ಭದ್ರತೆ ಕೋರಿದ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ
ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದಾರೆ.
By ANI
Published : December 29, 2025 at 5:12 PM IST
ವಾಷಿಂಗ್ಟನ್ (ಅಮೆರಿಕ): ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಶಾಂತಿ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಂದಾಗಿರುವ ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಡೊನಾಲ್ಡ್ ಟ್ರಂಪ್ ವ್ಲಾಡಿಮಿರ್ ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಚರ್ಚಿಸಿರುವ 20 ಅಂಶಗಳ ಶಾಂತಿ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಕುರಿತು ನಮಗೆ ಮಾಹಿತಿ ನೀಡಿದ್ದಾರೆ ಎಂದು ಉಕ್ರೇನ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ವೊಲೊಡಿಮಿರ್ ಝೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
ಡಿಸೆಂಬರ್ 28ರ ಭಾನುವಾರ ಫ್ಲೋರಿಡಾದ ಪಾಮ್ ಬೀಚ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಂಪ್ ಭೇಟಿಯಾಗಿರುವ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸಾಗಿರುವ ರಷ್ಯಾ - ಉಕ್ರೇನ್ ಯುದ್ಧ ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆಯ ಮಾರ್ಗಗಳ ಕುರಿತು ಚರ್ಚಿಸಿದರು.
ಈ ಮಾತುಕತೆ ವೇಳೆ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ 50 ವರ್ಷಗಳ ದೀರ್ಘ ರಕ್ಷಣಾ ಭದ್ರತೆ ವಿಸ್ತರಣೆಗೆ ಆಗ್ರಹಿಸಿದ್ದು, ಟ್ರಂಪ್ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ನಾಯಕರು ಔಪಚಾರಿಕ ದಾಖಲೆಗಳ ಕುರಿತು ಒಮ್ಮತಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಮಾತ್ರ ರಷ್ಯಾದೊಂದಿಗೆ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಕತೆ ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸಿದರು.
ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಜೊತೆಗಿನ ಸಭೆಯು ಅದ್ಬುತವಾಗಿ ಸಾಗಿದ್ದು, ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಎರಡು ಗಂಟೆಗಳಿಗೂ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಲ ಫೋನ್ ಸಂಭಾಷಣೆ ನಡೆಸಿದ್ದು, ಇದು ಕೂಡ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ಸಾಗಿತು ಎಂದು ಟ್ರಂಪ್ ತಿಳಿಸಿದ್ದಾರೆ.
ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಉಕ್ರೇನ್ ನಡುವಿನ ಯುದ್ಧ ಆರಂಭವಾಗಿ ಫೆ. 24ಕ್ಕೆ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳು ಕಳೆಯಲಿದ್ದು, ಈ ಯುದ್ಧವನ್ನು ಅಂತ್ಯಗೊಳಿಸಲು ಅಮೆರಿಕ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಯತ್ನ ನಡೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಟ್ರಂಪ್ ಅವರನ್ನು ಖಾಸಗಿ ಕ್ಲಬ್ಗೆ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದರು.
ಮುಂಬರುವ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಮೆರಿಕ, ಯುರೋಪ್ ಹಾಗೂ ಉಕ್ರೇನ್ ಸಭೆಯಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ದೇಶದ ಭದ್ರತಾ ಸಲಹೆಯನ್ನು ಕೋರಲಾಗಿದೆ. ಔಪಚಾರಿಕ ಸಹಿಯಾಗಲಿರುವ ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಉಕ್ರೇನ್ ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಯನ್ನು ನಿರೀಕ್ಷಿಸಲಿದೆ. ಪ್ರಸ್ತಾವಿತ ಶಾಂತಿ ಚೌಕಟ್ಟಿನ ಬಗ್ಗೆ ಕೈವ್ನ ನಿಲುವನ್ನು ವಿವರಿಸಲಿದೆ ಎಂದರು.
ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಉಕ್ರೇನ್, ಅಮೆರಿಕ, ರಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಯುರೋಪ್ ಸಹಿ ಹಾಕಲಿದ್ದು, ಇದನ್ನು ಜಾರಿ ಮಾಡಲು ಯಾವುದೇ ತಾಂತ್ರಿಕ ಗುಂಪಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಉಕ್ರೇನ್ ರಷ್ಯಾದ ಜೊತೆಗೆ ಎಲ್ಲಾ ಮಾದರಿಯ ಮಾತುಕತೆಗೆ ಮುಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಶಾಂತಿ ಯೋಜನೆಯನ್ನು ಉಕ್ರೇನ್ನಲ್ಲಿ ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಒಳಪಡಿಸಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಸ್ತಾಪಿಸಿದರು.
ಜನಾಭಿಪ್ರಾಯ ಸಂಗ್ರಹಣೆಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ 60 ದಿನದ ಸಮಯ ಬೇಕಿದೆ. ಭದ್ರತಾ ಖಾತರಿಗಳೊಳಗೆ ಕದನ ವಿರಾಮ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆಯ ವಿವರಗಳನ್ನು ವಿವರಿಸಲಾಗುವುದು. ಡಾನ್ಬಾಸ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮುಕ್ತ ಆರ್ಥಿಕ ವಲಯವನ್ನು ಸ್ಥಾಪಿಸುವ ಬಗ್ಗೆಯೂ ಚರ್ಚೆಗಳು ನಡೆಯಲಿವೆ ಎಂದರು.
ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿ ಭೇಟಿ ಬೆನ್ನಲ್ಲೇ ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಮಾಧ್ಯಮಗೋಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಉಕ್ರೇನ್ ಯಶಸ್ಸಿನತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಪುಟಿನ್ ಬಹಳ ಉದಾರವಾಗಿದ್ದು, ಇಂಧನ, ವಿದ್ಯುತ್ ಮತ್ತು ಇತರ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಅತ್ಯಂತ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಗೆ ಪೂರೈಸುವುದು ಸೇರಿದೆ ಎಂದ ಟ್ರಂಪ್ ಝೆಲನ್ಸ್ಕಿಯನ್ನು ಪದೇ ಪದೆ ಧೈರ್ಯಶಾಲಿ ಎಂದು ಕರೆದರು.
ಉಕ್ರೇನ್ಗೆ ಪ್ರಯಾಣಿಸುವ ಸಾಧ್ಯತೆ ಕುರಿತು ಮಾತನಾಡಿದ ಟ್ರಂಪ್, ಇದರಲ್ಲಿ ತಮಗೆ ಅಭ್ಯಂತರವಿಲ್ಲ. ಒಪ್ಪಂದ ನಡೆಯಲಿ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿರಲಿ ತಾವು ಪ್ರಯಾಣಿಸುತ್ತೇನೆ. ಇಂದು ಪುಟಿನ್ ಜೊತೆಗೆ ಆಸಕ್ತಿಕರ ಮಾತುಕತೆ ನಡೆಸಿದ್ದಾಗಿ ತಿಳಿಸಿದರು.
